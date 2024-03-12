Антипалестинская предвзятость газеты «Нью-Йорк Таймс»

Тот факт, что «New York Times» поручила расследование заявлений о сексуальном насилии 7 октября именно Анат Шварц (нежурналистке с антипалестинскими убеждениями и связями с израильскими военными) является отражением неослабевающей крайней произраильской предвзятости газеты.

«New York Times» является, возможно, самой престижной ежедневной газетой в англоязычном мире. Её репортажи удостоились 132 Пулитцеровских премий, первую из которых газета получила в 1918 году за освещение Первой мировой войны. Только в прошлом году она получила еще три.

В то время, когда потребители новостей всё чаще гордятся не тем, что читают и смотрят непредвзятые репортажи, а, скорее тем, что ищут источники «обеих сторон», «New York Times» может восприниматься как пережиток ушедшей эпохи, когда идеал нейтралитета был ещё священен. Газету исторически прозвали «Серой леди» как за традицию печатать только в черно-белой гамме (цветные изображения начали использовать только в 1990-х годах), так и за определённую журналистскую осторожность и некую скучную нейтральность.

Однако, как отметила одна из репортёров, получивших Пулитцеровскую премию в прошлом году, Мона Чалаби, одна из областей, где эта репутация не особо оправдывается, — это освещение в «New York Times» ситуации Израиля и Палестины. Незадолго до того, как Чалаби отправилась на Пулитцеровскую церемонию в ноябре, она разместила на своей странице в Instagram диаграмму, в которой содержится следующая мысль.

Несмотря на то что количество погибших палестинцев заметно превышает потери израильтян (по текущим оценкам, число израильских мирных жителей, убитых 7 октября, исчисляется сотнями, в то время как десятки тысяч палестинских мирных жителей были убиты в течение нескольких месяцев жестокого возмездия Израиля), «New York Times» постоянно уделяет больше внимания гибели израильтян. В самом деле, как показывает диаграмма, непропорциональность усилилась как раз в то время, когда смертность палестинцев стремительно росла.

Совсем недавно полемика вокруг фрилансера «New York Times» Анат Шварц выявила уродливую глубину этой предвзятости. Несмотря на отсутствие реального журналистского опыта, она была в небольшой группе репортёров, которым поручили освещать одну из самых чувствительных и важных историй, освещаемых «New York Times» с начала войны Израиля с Газой: обвинения в том, что ХАМАС систематически использовал сексуальное насилие в качестве оружия во время нападения 7 октября. С тех пор было показано, что ключевые детали этой истории сомнительны, а Шварц оказалась радикально далека от нейтральной журналистики.

Прежде чем стать режиссером, а в прошлом году неожиданно и журналистом-фрилансером «New York Times», Шварц служила в разведывательном подразделении ВВС Израиля. А её собственные взгляды на израильско-палестинский конфликт граничат с расистскими.

В соавторстве с ведущим репортёром газеты Джеффри Геттлманом и своим племянником Адамом Селлой Шварц написала статью под названием «Крики без слов: как Хамас использовал сексуальное насилие в качестве оружия 7 октября». Статья удостоилась особой похвалы со стороны исполнительного редактора «New York Times» Джо Кана, который сообщил в электронном письме в редакцию, что «команда» Геттлмана, Шварц и Селлы рассмотрела «весьма политизированную и деликатную» тему в «чутком и подробном ключе».

Эта история подверглась критике из-за очевидных неточностей. В частности, около трети истории было посвящено одному центральному инциденту: предполагаемому изнасилованию Галь Абдуш, убитой 7 октября и известной как «женщина в чёрном платье» в видео, где погибшая показана лежащей на земле и её тело было частично обнажено. Видео не позволяет судить о сексуальном насилии, хотя некоторые наблюдатели интерпретировали это как признак того, что оно могло иметь место.

Последующий отчёт в прогрессивном еврейском издании «Mondoweiss» поставил под сомнение почти каждый элемент этой истории:

В настоящее время в Интернете нет никаких следов этого видео, несмотря на заявление «New York Times» о том, что оно «стало вирусным». Более того, израильская пресса, несмотря на сотни сообщений о жертвах 7 октября, ни разу не упомянула «женщину в чёрном платье» до той самой статьи 28 декабря. Судя по всему, это видео на самом деле не стало широко распространённым и символичным, как утверждала газета. Но, несмотря на это, уже через день после публикации отчёта начали всплывать факты, которые подорвали историю «New York Times».

В частности, родители, братья и сестры Абдуша решительно отвергли идею о том, что существуют какие-либо доказательства изнасилования Галь, и выразили возмущение поведением репортёров «New York Times». Они по-другому интерпретировали видео и заявили, что не стали бы сотрудничать при написании статьи, если бы знали, что она будет сосредоточена на этом утверждении.

Всё это, чтобы внести ясность, не означает, что 7 октября не было изнасиловано ни одной израильской женщины или девочки. Было бы удивительно, если бы нападение 7 октября стало первым случаем в истории человечества, когда тысячи разгневанных, возбуждённых солдат отправлены на вражескую территорию с миссией, которая включала убийство и захват случайных гражданских лиц, и при этом ни один из них не совершил никаких сексуальных посягательств.

Но конкретное утверждение, выдвинутое Шварц и соавторами в статье «Крики без слов», заключается в том, что «нападения на женщин были не изолированными событиями, а частью более широкой схемы». Это чрезвычайно серьёзное обвинение. Журналистская этика требует подходить к этому с осторожностью и тщательно проверить каждую деталь.

Однако ставки высоки, и повествование израильского государства о событиях 7 октября, в котором особое внимание уделяется сексуальному насилию, использовалось для оправдания зверств в огромном масштабе. На момент написания 1,9 миллиона из 2,3 миллиона жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, и в Газе свирепствует голод. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) была настолько систематичной в своём стремлении уничтожить гражданскую инфраструктуру территории, что последний сохранившийся университет в Газе был разрушен в результате целенаправленного сноса. Погибли десятки тысяч мирных жителей, в том числе более двенадцати тысяч детей. И как это ни печально, но неудивительно, что существуют убедительные доказательства того, что израильские зверства включали в себя и сексуальное насилие, что происходит уже не в первый раз.

Именно из-за тяжести сексуальных преступлений и морального оправдания, которое они зачастую дают врагам преступников, чрезвычайно важно иметь чёткую и последовательную систему доказательств. А если такая газета, как «New York Times», заявила, что сексуальные посягательства со стороны военнослужащих ЦАХАЛа являются «не изолированными инцидентами, а частью более широкой картины»?

Можно ли представить себе, что «New York Times» поручила материал с подобными обвинениями группе из трёх репортёров, один из которых был бы неопытным в журналистике бывшим членом Хамас, который никогда не отказывался от своего прошлого, а другой был бы племянником бывшего члена Хамас? Можете ли вы представить себе, что эта история распространялась без проверки основных утверждений, даже несмотря на то, что родители, братья и сестры главной предполагаемой жертвы категорически отрицали факт изнасилования?

Если вы включили своё воображение, добавьте ещё одну деталь. Представьте себе, что бывший член Хамас недавно «лайкнула» посты в социальных сетях, призывающие к массовым убийствам израильтян, и сделала это задолго до того, как её подпись впервые появилась в «New York Times». Самый недавний поворот в саге о Шварц заключается в том, что ей «понравился» гротескный пост, в котором палестинцев называют «человеческими животными» и призывают «превратить сектор Газа в бойню». В сообщении также содержатся призыв к Израилю отказаться от идеи «соразмерности» в пользу непропорционального ответа» и призыв к ЦАХАЛ «нарушать любые нормы», необходимые для обеспечения победы.

Почему Хомский скрипит зубами

Шварц, очевидно, является симптомом гораздо более серьёзной проблемы, связанной с освещением ситуации вокруг Израиля и Палестины газетой «New York Times». Как это произошло, может проясниться, если мы присмотримся к ответственному редактору, упомянутому выше.

Как сообщили Райан Грим и Дэниел Богуслав в интервью «Intercept», отец Кана, Лео Кан, долгое время был членом совета директоров Комитета по точности ближневосточных репортажей и анализа (CAMERA), который стремился обеспечить соблюдение произраильской линии в СМИ тем, что «клеветал на журналистов, с работой которых он не был согласен, а также путём запуска кампаний бойкота против новостных организаций, которые, по его мнению, не отвечали с достаточным уважением на его запросы». И, согласно собственному описанию Джо Кана в «New York Times», опубликованному, когда он стал исполнительным редактором газеты в 2022 году, отец и сын «часто вместе анализировали газетные статьи». Хотя «New York Times» отрицает, что CAMERA имеет какое-либо особое влияние на её репортажи, Грим и Богуслав отмечают, что «готовность газеты соглашаться на неустанные запросы CAMERA… поразительна, учитывая её исторически известную стойкость в отношении исправлений своих материалов».

И, отмечают они, это не единственная семейная связь, которая поднимает серьёзные вопросы о способности газеты освещать ситуацию в Израиле и Палестине так, чтобы это соответствовало присущей ей скучной журналистской честности. «За последние 20 лет дети трёх репортёров «New York Times» записались в ЦАХАЛ, в то время как родители освещали вопросы, связанные с израильско-палестинским конфликтом», — отмечают авторы «Intercept».

Однако под этими поверхностными слоями антипалестинской предвзятости может скрываться более глубокая и очевидная проблема. Как утверждали Ноам Хомский и его покойный соавтор Эдвард Херман в книге «Производство согласия. Политическая экономия массмедиа», одним из определяющих предубеждений основных средств массовой информации в целом, символом которых была «New York Times» задолго до начала недавних драматических конфликтов интересов, было глубокое почитание и идеологическая близость к политике государственной безопасности США.

То же самое можно сказать и о том, как они освещали войну во Вьетнаме, когда президенты Линдон Б. Джонсон и Ричард Никсон устраивали ковровые бомбардировки этой страны, чтобы подавить крестьянскую революцию. Это справедливо и для войны в Ираке, когда газета «New York Times» опубликовала ложь администрации Джорджа Буша об «оружии массового уничтожения». Нам не следует удивляться, что это верно и в отношении сектора Газа, где массовые убийства и перемещение гражданского населения осуществляются с использованием американских средств и американского оружия.

Эта динамика легла в основу классической истории о визите Хомского к дантисту. По рассказам Гора Видала и Кристофера Хитченса, дантист сказал Хомскому: «С зубами всё в порядке, но тебе нужно перестать ими скрипеть». Хомский возразил, что он не скрипел зубами, и дантист заверил его, что это так, о чём свидетельствует тот факт, что эмаль стерлась. Жена Хомского присутствовала и заверила дантиста, что Ноам не скрипел зубами по ночам, пока спал. Позже пара выяснила, что Ноам скрипел зубами, когда миссис Хомски отсутствовала в комнате — пока он пил утренний кофе «и читал «Нью-Йорк Таймс».

Бен Бергис

обозреватель издательства «Якобинец», адъюнкт-профессор философии в Университете Рутгерса, ведущий YouTube шоу и подкаста «Give Them An Argument». Автор нескольких книг, последняя из которых — «Кристофер Хитченс: что он понял правильно, как он ошибся, и почему он все-таки важен».

Оригинал статьи: https://jacobin.com/2024/02/new-york-times-anti-palestinian-bias

Перевод: З.Александриди