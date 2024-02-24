Империализм: дискуссия об историческом характере явления

Термин «империализм» в левом политическом словаре звучит очень часто. «Американский империализм вторгся в Ирак», «Китайский империализм зашел в Мьянму» и так далее. Понятие «империализма» сумело захватить и многие другие идеологические тенденции. Владимир Путин говорит о западном империализме (хотя больше, конечно же, гарант употребляет термин «неоколониализм»), Канцлер Шольц называет внешнюю политику России империалистической. Безусловно, империалистами свое окружение называют и в Китае, и в Северной Корее как по отношению к условной Индии, так и к США. Среди всего этого потока империализмов не совсем понятна реальная историческая природа данного явления. Какова они и жив ли империализм сейчас в принципе? Попробуем разобраться в этом.

Империализм и Первая мировая война

В левой среде принято связывать термин империализм с работой В. И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». И, действительно, данная работа является бестселлером политической мысли. Однако сам термин возник не в работе Ленина. В 1902 году британский либеральный экономист Дж. Гобсон написал книгу «Империализм», в которой рассуждал о развитии нового этапа капитализма с экономической монополизацией всего мира. Тогда работа не сильно выстрелила в обществе. Мало кто верил, что возможна большая мировая война с применением химического оружия, пулеметов, крупной артиллерии, в результате которой погибнут десятки миллионов человек по всему миру. Зато в обществе была популярна другая работа – «Великое заблуждение» британского журналиста Нормана Эйнджелла. Эйнджелл писал о том, что с учетом развития экономики в 20 веке война невозможно – журналист доказывал, что наличие только лишь пулемета «Максим» у воюющих стран уже сдерживает правительства от начала масштабной кровавой войны. Однако, прошло некоторое время и в 1914 году началась Первая мировая война, которая обрушила не только мировую экономику, но и продажи книги Эйнджелла.

С началом Мировой войны вновь была поднята дискуссия о характере современного капитализма. Николай Бухарин в 1915 году написал книгу «Мировое хозяйство и империализм». Бухарин, как и Гобсон, писал о начале нового империалистического этапа капитализма, результатом которого стала Первая мировая война, а также о том, что вскоре мир может превратиться в «мировой трест». Отдельно марксистский теоретик отметил, что государства на империалистическом этапе капитализма все чаще превращаются во всесильный Левиафан, пожирающий всех несогласных со своей империалистической политикой.

В 1916 году, находясь под впечатлением от работы Бухарина, Ленин пишет свой знаменитый труд «Империализм как высшая стадия капитализма». В этой работе Ленин обосновывал империалистическую сущность нового этапа развития капитализма. Предводитель большевиков при этом спорил с Гобсоном, которого считал буржуазным «пацифистом». Ленин выявил, что с конца XIX века капиталистическое производство стало преодолевать «анархическое производство», концентрируясь в монополии и тресты, сращивая промышленность и банки.

Что интересно, в противовес ленинской концепции империализма, Карл Каутский выдвинул теорию ультраимпериализма. По Каутскому империализм – не есть последний этап капитализма, он является предпоследним. За империалистическим этапом последует ультраимпериалистический, когда сферы влияния будут поделены между наиболее крупными державами, соответственно в мире отпадет необходимость в войнах между империалистическими державами. Последующая история 20 и 21 веков показала существенную ошибочность теории Каутского. Даже «поделив мир» после Первой мировой крупные державы Франция, Великобритания и США не установили мир, сформировав Версальско-Вашингтонскую систему, как это казалось многим изначально. Противоречия нарастали, реваншизм в Германии достиг своего апогея с приходом к власти Гитлера, что впоследствии привело к началу Второй мировой войны.

Исходя из рассмотренных нами концепций можно сделать выводы, что историческим империалистический этап капитализма сложился в конце XIX века. Противоречия между крупными державами нарастали, а капиталистическое производство из прежнего «анархизма» стало концентрироваться в монополии. Невозможность разрешения империалистических противоречий в рамках капиталистической системы привело к Первой мировой войне, когда за интересы «русского Босфора», «немецкой Польши» или «британского Камеруна» погибли миллионы людей по всему миру: От Галлиполи до Синая, от Эльзаса до Галиции.

Антиколониальная борьба или антиимпериалистическая?

После окончания Второй мировой войны и победы над фашизмом, который по классическому определению Георгия Димитрова являлся ультимативной диктатурой финансового капитала, в Африке и Азии начался процесс деколонизации. Старые колонии Франции и Великобритании начали обретать независимость и не всегда это происходило мирным путем. В Алжире была развязана кровавая война, когда французские власти, не желая отпускать из управления свою старую африканскую колонию, пытались подавить освободительное движение. Аналогичные процессы происходили в Египте (Суэцкий кризис 1957 года), в Индокитае (1946–1954 гг.), Во Вьетнаме (Вьетнамская война 1955–1975 гг.) и других странах. Безусловно, бывшие колониальные империи не всегда воевали против освободительных антиимпериалистических освободительных движений. Многим бывшим колониям предоставили независимость бескровно. Однако, бывшие колониальные империи не желали терять экономическое влияние в регионах.

Тем самым перед нами встает важнейший вопрос: как мы можем определить новый этап освободительных движений во всем мире после окончания Второй мировой войны? Антиколониальный или антиимпериалистический? В сущности, между колониализмом (или неоколониализмом) и империализмом есть важнейшие, фундаментальные различия. Империализм – это господствующая форма капитализма, для которой характерно проникновение экономических монополий во всем мире. Колониализм не отличается такой характерной чертой, колониализм был присущ историческому развитию экономики XVI века, но уж точно не второй половине XX и начала XXI века. Попытка обосновать новую систему как неоколониальную тоже теоретически не очень состоятельно. Конечно, можно найти сходства с колониализмом – марионеточные правительства в Африке, которые экономически подчинены Франции через зону Франка[1] или правительства, поставленные на «княжение» различными ЧВК в Африке и Азии. Сходств много, однако, это ни в коем случае не противоречит логике империализма, когда мир разделен на сферы влияния между крупными державами и между ними идет перманентная борьба за эти зоны влияния. Поэтому современный исторический этап развития мирового капитализма нужно называть империалистическим, а борьбу условных партизан в Мьянме антиимпериалистической.

Попытка современных правительств применить против своих оппонентов антиколониальную или «империалистическую» (ты империалист, а я нет) риторику является пропагандистским ходом, а вовсе не попыткой реально разобраться в характере современной системы. Мир, действительно, поделен на империалистические блоки, которые может и не обладают такой монолитностью как Антанта и Центральные державы во время Первой мировой войны, но все же они имеют свои интересы в Азии, Европе, в Африке и Латинской Америке и претендуют на то, чтобы получить больше влияние на континентах. Для того, чтобы очередная транснациональная корпорация могла контролировать экономику Венесуэлы или какой-либо другой страны «третьего мира», Левиафаны империализма не постесняются развязать еще одну региональную войну…

Автор: Саша и редакция Рабкор

Список полезной литературы:

Гобсон Дж. Империализм. М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2010. 286 с Бухарин Н.И. Мировое хозяйство и империализм. Петроград : Прибой, 1923. 112 с. Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. М.: Прогресс, Б. г. (1986). 171 с. Эйнджель Н. Великое заблуждение : Этюд о взаимоотношениях воен. мощи наций к их экон. и соц. прогрессу. М.: тип. А.П. Поплавского, 1912. 320 с.

[1] В зоне французского франка находятся бывшие колонии Африки в ее Центральной части. Все эти страны находятся в сфере влияние Франции и сейчас