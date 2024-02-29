«Новый позолоченный век» Австралии

Что бы вы сделали с $1,5 миллионами? Вы могли бы внести депозит на десять домов в Сиднее по средней цене или купить один сразу и избавить себя от огромных выплат по ипотеке. А как насчет следующих $1,5 миллиона? А ещё? Если бы вы были горнодобывающими баронами Джиной Райнхарт и Эндрю «Твигги» Форрестом или миллиардером-застройщиком Гарри Тригубофф, этот вопрос возникал бы у вас неоднократно. С 2020 года трое самых богатых австралийцев совокупно получали столько денег каждый час. Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, в течение четырех лет. Добро пожаловать в «Новый позолоченный век». Именно так британская благотворительная организация Oxfam называет нынешнюю эпоху накопления богатства после пандемии. По оценкам отчета Inequality Inc. за 2024 год, Райнхарт, Форрест и Тригубофф увеличили свое благосостояние на $50 миллиардов, в то время как 47 самых богатых австралийцев получили прирост своего богатства на 70%. Казалось бы, потратить такое состояние невозможно, но они находят способы. У Твигги есть роскошный курортный остров стоимостью $42 миллиона возле Большого Барьерного рифа. Тригубофф снес бульдозером и перестроил свой комплекс в Воклюзе стоимостью $100 миллионов. После недавнего выкупа RM Williams и Akubra (Twiggy), Driza Bone и Rossi Boots (Gina) два крупнейших горнодобывающих босса Австралии ввязались в портняжные противостояния: чей образ “миллиардера из глубинки” самый модный?

«Вы богаты, но настолько ли, чтобы иметь «семейный офис»?», — спрашивает Примроуз Риордан в австралийском Financial Review (прим.пер.: семейный офис — это частная компания, которая занимается управлением инвестициями и активами богатой семьи, как правило, имеющей инвестиционные активы на сумму не менее $50–100 миллионов, с целью эффективного роста и передачи богатства из поколения в поколение). Семейные офисы имеют дело с династическими состояниями, настолько огромными, что рассматриваемым семьям требуются штатные сотрудники для управления ими. По словам исследователей KMPG, количество этих фирм за десять лет увеличилось вдвое и превысило 2000, и они предлагают клиентам конфиденциальность или полную секретность.

«Они не хотят, чтобы сотрудники компании знали, во что они инвестируют или на что тратят деньги», — объяснил один из основателей семейного офиса. В ходе опроса Private Wealth Network 70% клиентов семейных офисов заявили, что они также скрывают свое богатство от друзей и родственников, чтобы избежать «неловкой», «неудобной» и «конфликтной» ситуации, когда их просят поделиться какой-либо его частью.

Если век не кажется вам сильно “позолоченным”, то это потому, что вы сами оплачиваете свои счета. Такие состояния строятся доллар за долларом на труде и потерях всех нас. За радужным имиджем Австралии как эгалитарной «счастливой страны» скрывается глубокий и широкий классовый разрыв. Над нами роскошь и расточительность, а кругом нищета. По данным исследования аналитического центра Australia Institute, даже до пандемии, в течение десятилетия после глобального финансового кризиса 2008 года, ошеломляющие 93% выгод от всего экономического роста в Австралии достались 10% самых богатых людей.

Сейчас происходит еще больший переход богатства от рабочих к боссам. Реальная заработная плата в прошлом году упала самыми быстрыми темпами за последние четыре десятилетия. Рост цен на полках вынудил 70% людей сократить потребление продуктов, как показал опрос Guardian Essential, проведенный в прошлом году. Что касается корпоративных прибылей, то все наоборот. В новом отчете о взвинчивании цен бывшего председателя Австралийской комиссии по защите прав потребителей и конкуренции Аллана Фелса говорится, что они достигли самого высокого уровня, когда-либо зарегистрированного в 2022 году, и стали ключевым фактором инфляции.

Что касается жилья, то тут как посмотреть. Согласно последнему обзору ставок CoreLogic, с 2020 года арендная плата выросла на 30%. Как и прибыль застройщика Lang Walker, по сообщению Financial Review. Стоимость ипотечных кредитов резко возросла вместе с повышением процентных ставок, а прибыль крупных банков в прошлом году составила $32,5 миллиарда. Коллин Карина, 60-летняя помощница медсестры, работающая в сфере ухода за престарелыми, живет в номере мотеля Кофс-Харбор, предоставленном Mission Australia. «Я смотрю на аренду в $460 в неделю», — сказала она Guardian в августе. «Скажем, я получаю свою среднюю зарплату, может быть, $600 или $700 в неделю, после оплаты бензина откладываем деньги на электричество или на машину — и как жить?» Если вы спросите богатых, то в этом будет виновата сама Коллин. Как только работники сократят расходы на второстепенные издержки, такие как стрижка и стоматологическая помощь, у них, наконец, появится больше денег, которые они смогут отдавать нуждающимся банкам. «Впрягитесь покрепче», — обратилась 7 февраля к радиослушателям ABC Салли Тиндалл, директор по исследованиям компании «RateCity». «Если вы будете платить в ипотеку сверх обязательного платежа всего лишь $200 в неделю, вы можете сэкономить десятки тысяч долларов в будущем».

Мы может подумать, что, поскольку наш тяжелый труд появляется на их банковских счетах будто волшебство, богатые искренне оторваны от реальности. Но потом они перестают придуриваться. В видеоролике, который стал вирусным, девелопер Тим Гернер рассказывает на Financial Review Property Summit, что рабочие забыли свое место: «Нам необходимо увидеть рост безработицы – безработица, на мой взгляд, должна подскочить на 40–50%. Нам нужно увидеть боль в экономике. Нам нужно напомнить людям, что они работают на работодателя, а не наоборот». Гернер принадлежит к новому поколению «братства долгожителей», у которых так много денег, что они боятся умереть, не потратив их всех. Имея $150 миллионов, он открывает сеть эксклюзивных антивозрастных клубов под названием Saint Haven. Члены будут платить десятки тысяч в год за доступ к пещерам для медитации, криотерапии, капельницам и духовным целителям.

«Это не просто суперзаведение только для бизнес-элиты, у нас есть невероятный музыкант, который будет членом клуба, у нас есть один из ведущих банкиров Австралии, у нас есть владелец ювелирного магазина, художник и владелец ресторана, совершенно разномастная компания», — объяснил Гурнер Financial Review, прежде чем добавить, что «это будет довольно культовое место».

Лучше я возьму вечную бездну, спасибо.

«Корпоративная власть», говорит Oxfam, «является неумолимой машиной, порождающей неравенство». Подпитываемая возросшей эксплуатацией, машина набирает скорость.»

Перевод: З. Александриди

Оригинал статьи: https://redflag.org.au/article/australias-new-gilded-age

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