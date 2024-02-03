Предисловие редакции

Данная статья А.В. Куршина, считаемого российскими властями иноагентом автора телеграм-канала Moscow Calling, была прислана в редакцию достаточно давно — публикация текста предполагалась как жест солидарности с Куршиным как жертвой политического преследования со стороны российского государства. Сейчас Куршин находится под домашнем арестом, где и написал этот материал. Тем не менее, в редакции относительно статьи возникли дебаты, из-за чего публикация затянулась, что видно и из деталей самого текста.

Древнегреческий философ Гераклит утверждал, что в одну реку нельзя войти дважды. Данная статья, местами успешно, а местами, на наш взгляд, нет, спорит с этим изречением Гераклита. При наличии большого ряда безусловно верных замечаний, статья предлагает набор готовых, известных и «самоочевидных» правильных политик — сократить неправильные налоги и вместе с тем пересмотреть статус приватизированного, бороться с коррупцией и предоставлять права на медицину, образование и т.д., громить «этнические ОПГ» и соблюдать демократические права и свободы… Все эти вещи, безусловно, хороши; но в таком общем виде и в такой добродушной форме эти призывы не характерны именно для социалистов, принципиальный вопрос для которых — какая общественная сила, какой класс готов будет воплощать эти программы в жизнь? Впрочем, покуда в федерации кривых зеркал не запрещено повторять простые истины, мы, в честь солидарности с товарищем Куршиным, считаем, что это вполне уместно сделать на страницах нашего журнала.

Социализм в современной России – проблемы и пути их разрешения

Социализм, то есть политико-экономическая система, целью которой является общественное благополучие, основанное на принципах социальной справедливости, свободы и равенства, является краеугольным камнем в новейшей истории России.

В данной работе будет рассмотрен вопрос актуальности социалистической идеологии в современной России, наиболее острые экономико-социальные вопросы, стоящие перед российским обществом, а также пути их разрешения в рамках социалистической парадигмы.

Актуальность социализма в современной России

Первое в мире государство, гарантировавшее трудящимся такие права и свободы, как всеобщее избирательное право, оплачиваемый отпуск, в т.ч. «декретный», государство, в рекордные сроки осуществившее индустриализацию, сыгравшее ключевую роль для победы в самой страшной войне за всю историю человечества, первым покорившее космос – эти, и многие другие победы были осуществлены под знаменем социализма, поднятым одним из величайших мыслителей и исторических деятелей всех времѐн, В. И. Лениным.

Тем не менее, конец ХХ века ознаменовал собой крушение мировой социалистической системы во главе с СССР, распадом Союза и катастрофическими социально-экономическими потрясениями 1990-х, которыми до сих пор, спустя больше 30 лет, пропагандисты действующей в РФ власти очень любят пугать народ. Распадом же Союза, вместе с предшествующими ему экономическими (пресловутые «пустые полки») и политическими (межнациональными конфликтами на окраинах Союза) кризисами пропагандисты любят обосновывать «неконкурентоспособность» как социализма в целом, так и марксизма-ленинизма, как одной из его ветвей, в частности.

Разумеется, за такой позицией нет ничего, кроме пропаганды действующей в РФ социально-экономической модели – именно при «неконкурентоспособном» социализме Россия достигла вершины своего исторического развития, являясь одной из двух мировых сверхдержав не только в военно-экономическом, но и в идеологическом плане. К слову, социалистическая модель развития, с корректировкой в 1980-х принципов марксизма-ленинизма в сторону «социализма с китайской спецификой», до сих пор является государственной идеологией КНР, на данный момент – крупнейшей экономики мира.

Рисунок 1 – Динамика распределений ответов российских граждан на вопрос, в каком обществе они хотели бы жить

(% от числа опрошенных, данные ИСПИ ФНИСЦ РАН)

В самой же России, согласно исследованиям ряда социологов, в частности, Центра стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН [1], приведѐнном на рисунке 1, социализм, несмотря на действующую с конца 1980-х годов антисоветскую и антисоциалистическую пропаганду, весь период наблюдения являлся наиболее предпочтительным для большинства опрашиваемых, при этом в 2022 г. чисто граждан, предпочитающих социалистическую модель развития, по сравнению с прошлым опросом увеличилось почти в два раза.

Ленин, перефразируя Карла фон Клаузевица, писал «война есть продолжение политики иными средствами», а политика, согласно тому же Карлу фон Клаузевицу, и в полном соответствии с принципом базиса и надстройки, есть «концентрированное выражение экономики». Соответственно, допустимо предположить, что, объективно, неудачный ход начатой в 2022 г. СВО есть продолжение неудачной политики, которая есть выражение слабой и стагнирующей экономики – базису, согласно Карлу Марксу, способствовал резкому росту популярности социализма.

Таким образом, в настоящий момент у подавляющей части российского общества сформировался запрос на социалистический образ будущего, поскольку никакого иного будущего, чем бесконечный конфликт с Украиной, схлопывание экономического базиса, коррупция и примитивизация общественной надстройки, сопровождаемые падением уровня жизни и репрессиями по «экстремистским» и «дискредитационным» статьям действующая в РФ власть, очевидно, предложить не в состоянии.

Немаловажным является и рост популярности книг о социализме и коммунизме – так, по данным крупнейшего на постсоветском пространстве сервиса «ЛитРес», за последние пять лет рост продаж электронных и аудиокниг вышеуказанной категории составил 458% [2], что свидетельствует о стремлении граждан России не быть потребителями той или иной пропаганды, но самим находить ответы на стоящие перед страной экономические и социально-политические вопросы.

Тем не менее, несмотря на популярность социалистической идеологии в российским обществе, в федеральных и региональных органах власти коммунисты и социалисты представлены в основном такими партиями, как КПРФ, и у которых нет не только реальных целей построения в России социалистического общества, но даже к победе на всероссийских выборах и принятию законов в интересах народа, а не «олигархов», присвоивших по результатам приватизации 1990-х и процессов 2000-х годов принадлежавшие ранее народу средства производства.

При этом многие сторонники социализма в РФ были подвергнуты репрессиям. Так, в 2014 г. за организацию мирных акций протеста к 4,5 годам лишения свободы приговорили лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, в настоящий момент в СИЗО за высказывание своего мнения в сети «Интернет» содержится публицист Борис Кагарлицкий и лидер «рассерженных патриотов» Игорь Стрелков (Гиркин), который хоть и не является социалистом, но, будучи сторонником социальной справедливости, участвовал в праймериз единого кандидата «левых» и патриотических сил на пост Президента РФ [3].

Тем не менее, даже в сложившейся в РФ ситуации сторонники социалистической идеологии обязаны продолжать борьбу за свою Родину, поскольку цена бездействия – еѐ более чем вероятная гибель, и практически гарантированное падение уровня жизни народа, попрание его прав и свобод, лишение детей граждан России лучшего будущего.

Только в рамках социализма возможно найти решение вопросов, без которого развитие, а то и само сохранение России невозможно:

Пересмотр итогов приватизации

Не только социалисты, но и любые сторонники социальной справедливости едва ли станут возражать, что «ваучерная приватизация» 1990-х, в результате которой средства производства, составляющие некогда четвѐртую экономику мира (РСФСР, экономика СССР почти весь послевоенный период была второй в мире) были фактически украдены у народа, и присвоены, под «чутким» руководством небезызвестного Анатолия Чубайса, кучкой «олигархов».

На этой чудовищной несправедливости, как на столпе, держатся большинство проблем современной России – коррупция (бенефициарам приватизации не выгодны честные и независимые правоохранительные органы, чтобы не «выйти на самих себя»), одно из самых больших в мире социальных неравенств, а также хищнический отток капитала из страны (свыше 1,1 трлн долларов США с 1994 г. по 2022 г. согласно данным ЦБ РФ [4], приведенными на таблице 1), следствием которого является хроническое недофинансирование образования, науки, здравоохранения, социальной сферы и обновления основных фондов.

Таблица 1 – Отток капитала из РФ, млрд долларов США

(знак «минус» – приток капитала, данные ЦБ РФ)

1994 г. 12,7 2000 г. 23,1 2006 г. –43,7 2012 г. 53,9 2018 г. 65,5 1995 г. 7,8 2001 г. 13,6 2007 г. –87,8 2013 г. 60,3 2019 г. 23,3 1996 г. 22,4 2002 г. 7,0 2008 г. 133,6 2014 г. 152,1 2020 г. 50,1 1997 г. 18,4 2003 г. 0,3 2009 г. 57,5 2015 г. 57,1 2021 г. 74,3 1998 г. 22,6 2004 г. 8,6 2010 г. 30,8 2016 г. 18,5 2022 г. 227,0 1999 г. 19,6 2005 г. 0,3 2011 г. 81,4 2017 г. 24,1 Итого 1 134,4

Отмечу, что при средней стоимости жилья в РФ 4,5 млн рублей (50,7 тыс долларов США, при площади 55 м2) выведенных из РФ капиталов хватило бы на покупку жилья как минимум для 22,4 млн семей, то есть для предоставления жилья всем молодым и нуждающимся российским семьям, а также для решения ряда других острых социальных вопросов.

При этом национализация должна осуществляться по решению Народного суда после публичного расследования «ваучерной приватизации», одновременно с правовой оценкой деятельности еѐ организаторов и участников. Сроки давности, в силу неисчислимого вреда, причинѐнного народу России, в таком случае применяться не должны.

Поддержка частного предпринимательства

Одновременно с ликвидацией «олигархата», возникшего в результате

«ваучерной приватизации», следует предпринять решительные меры для поддержки частного предпринимательства, в первую очередь, в части создания прозрачных и открытых условий для предпринимательства.

Анализ советского и китайского экономического опыта однозначно показывает преимущество смешанной (социалистической со всеми элементами рыночной) экономики, как над плановой (в части предпринимательской инициативы, которая не всегда может быть реализована в рамках соцсоревнований, рацпредложений и т.д., во всяком случае, на текущем историческом этапе), так и над рыночной (в части как более справедливого распределения прибыли, в первую очередь, от продажи сырьевых ресурсов, так и в возможностях государства по реализации масштабных социально-экономических проектов).

Разумеется, должны быть выработаны эффективные методы контроля, в первую очередь, за счѐт унифицированного электронного документооборота. Кроме снижения рисков экономических и других преступлений, данный подход позволит упростить ведение бизнеса, сведѐт к минимуму необходимость сдавать отчѐты и принимать проверки. Также должны быть предприняты меры по снижению административной нагрузки на предпринимателей.

Режим налогообложения частных предприятий должен быть прогрессивным, и зависеть от оборота и рода их деятельности – минимальный при реализации социально значимых товаров и производства высокотехнологичной продукции, и максимальный при реализации предметов роскоши, а также при добыче полезных ископаемых. Кроме того, для новых предприятий на начальном этапе должны быть предусмотрены налоговые льготы.

Отмечу, что в современной РФ налогообложение составляет порядка 48,5% ВВП, что гораздо больше, чем в Германии (39,3% ВВП), США (31,8% ВВП), КНР (25% ВВП), Турции (22,2% ВВП) и Канаде (16% ВВП), и

сопоставимо со странами Скандинавии (47,3% ВВП в Финляндии и 51% ВВП в Швеции) [5], что, с учѐтом несоизмеримо больших социальных расходов в скандинавских странах, является чрезмерной налоговой нагрузкой на российских предпринимателей.

В части поддержки предпринимательства должен быть предусмотрен механизм льготного, в том числе беспроцентного, кредитования, и другие меры, в первую очередь, для социально значимых и высокотехнологичных частных организаций.

Борьба с коррупцией

Коррупция в современной РФ является острейшей проблемой – так, по некоторым оценкам, совокупный объем коррупционных экономических преступлений составляет треть российского ВВП, что, вместе с оттоком капитала из страны, приведѐнном в таблице 1, препятствует социально- экономическому развитию страны и достижению общественного благополучия.

Уже после начала специальной военной операции ВС РФ на территории Украины действующее правительство РФ, вместо того, чтобы начать решительную борьбу с коррупцией, в первую очередь, на военных государственных закупках, под предлогом проведения СВО приняло ряд законодательных актов, по факту препятствующих борьбе с коррупцией, например публикация госслужащими деклараций о доходах, расходах и имуществе в обезличенном виде [6], или упрощение процедуры государственных закупок у единственного поставщика [7], усугубив и без того тяжелейшую коррупцию государственного аппарата.

Таким образом, в настоящий момент борьба с коррупцией в РФ является неотложным делом, вплоть до рассмотрения целесообразности люстрации действующих в настоящий момент госслужащих и сотрудников силовых структур, в первую очередь, высшего звена.

Основным принципом в борьбе с коррупцией в государственном аппарате и силовых структурах должна быть ответственность государственного служащего перед народом, заключающаяся в обязанности декларировать не только имущество, своѐ и членов семьи, но и расходы, в первую очередь, на дорогостоящие покупки, отдых и т.д.

Доходы и расходы госслужащего, а также членов его семьи должны автоматически структурироваться по категориям (например, «медицина», «продукты» и т.д.) и ежемесячно выкладываться в открытый доступ на соответствующем портале. На этом же портале должна выкладываться информация о государственных закупках и тратах государственных структур (за исключением имеющих отношение к национальной безопасности).

Также госслужащему должно быть запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, а членам их семей – предпринимательской деятельностью, в которой возможен конфликт интересов с обязанностями, возложенными на госслужащего.

В целом, количество госслужащих должно быть оптимизировано с целью максимального их сокращения, за счѐт автоматизации делопроизводства и снятия избыточной административной нагрузки, при этом госслужащие должны быть обеспечены достойной оплатой труда.

Борьба с преступностью

Основным инструментом борьбы с преступностью должен быть контроль за финансовыми потоками за счѐт постепенного отказа от наличных денег, и переход к электронным деньгам. При этом должна быть создана система автоматизированного выявления подозрительных операций, по которым далее должны работать правоохранительные органы. Данная система должна охватывать и «электронные кошельки», и криптовалюту, и прочие платежные средства.

В части борьбы с «уличной преступностью» необходимо выделить преступления, совершѐнные этническими ОПГ, и выработать эффективные методы борьбы с ними. При этом данная мера не должна рассматриваться как дискриминация по этническому принципу, но как реакция на особенности функционирования «диаспор», которым свойственно оказывать содействие своим «землякам».

Отдельным направлением работы должно быть привлечение к ответственности перед народом тех, кто, по тем или иным причинам, сумел скрыться от правосудия за границей, в первую очередь бывших «олигархов» и коррумпированных высокопоставленных госслужащих, а также по возврату вывезенных ими капиталов.

В то же время, необходимо провести работу по амнистии и реабилитации заключенных, осужденных за их политическую позицию по ряду «экстремистких» и «дискредитационных» статей УК РФ, с отменой таких статей, а также по люстрации как должностных лиц, причастных к данным процессам, так и граждан, из корыстных побуждений или на основании ненависти к политической позиции совершивших заведомо ложный донос по вышеуказанным статьям УК РФ.

Социально-экономическое развитие

Целью социально-экономического развития России должно быть достижение общественного благополучия за счѐт роста экономики и соблюдения принципа социальной справедливости.

Всем гражданам России должно быть гарантировано бесплатное, доступное и качественное здравоохранение и образование. Эти сферы подлежат глубокому реформированию, при этом, расходы на них должны быть сопоставимы с развитыми странами (США, ЕС, Япония), то есть порядка 12-15% ВВП на здравоохранение, 5-6% ВВП на образование и 3-5% ВВП на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Для сравнения, в настоящий момент в РФ на здравоохранение тратится 7,6% ВВП, на образование 3,6% ВВП и на НИОКР 1% ВВП, то есть в несколько раз меньше, чем в развитых странах.

В части пенсионного обеспечения необходимо вернуться к пенсионному возрасту 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, при этом целью развития пенсионной системы должен быть уровень пенсий, сопоставимый с развитыми странами.

Должна быть разработана государственная программа по строительству скоростных автомобильных и железных дорог. В том числе, необходимо проработать целесообразность строительства скоростной железнодорожной магистрали из Китая в Европу, совместимой с международными железнодорожными сетями (с шириной колеи 1435 мм).

Необходимо вернуться к советской практике выделения молодым специалистам, в первую очередь молодым семьям, жилья. Кроме повышения уровня жизни, такая мера будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.

Формирование народной власти

Единственным источником власти в России является народ – эта фраза из Конституции должна быть определяющей при формировании органов народной власти.

Опорой народной власти должны быть Народные советы всех уровней, от сельских и районных, являющихся органами местного самоуправления, до Верховного Народного совета, законодательного органа страны.

Избираться Народные советы должны всеобщим голосованием, причем всевозможные «фильтры», «цензы» и «пороги», а также другие факторы, препятствующие гражданам в настоящий момент реализовать своѐ право быть избранным, должны быть отменены.

Для принятия ключевых решений Народными советами всех уровней, начиная с районных и заканчивая Верховным Народным советом, инициируются референдумы. Голосование должно быть преимущественно в электронном формате, с предоставлением гражданам исчерпывающей информации по вопросу и вариантам их решений.

Для обеспечения независимости судебной системы, судьи первой инстанции должны избираться всеобщим голосованием, судьи высших инстанций должны назначаться из наиболее квалифицированных и опытных судей по согласованию с Народными советами.

Свобода митингов, собраний, шествий, слова, в том числе в сети «Интернет», создания различных движений, общественных организаций и партий должна быть гарантирована, и не может быть ограничена необходимостью каких-либо согласований и разрешений.

Оценка распада СССР и последующих событий

В оценке распада СССР приоритет должен быть отдан не ностальгии по первой в мире социалистической стране, победившей фашизм и покорившей космос, и даже не исторической памяти предков, воевавших за страну от Карпат и до Памира во множестве войн, включая Гражданскую и Великую Отечественную, а, в первую очередь, тому, что распад страны произошел вопреки народной воле, высказанной на Всесоюзном референдуме 17.03.1991 г. «О сохранении СССР».

Поскольку на этом референдуме, при явке 80,03%, 77,85% проголосовали «за» сохранение Союза (в том числе 71,3% жителей РСФСР, 70,2% жителей Украинской ССР и 82,7% жителей Белорусской ССР) [8], то в результате последующих событий воля народа, являющаяся единственным источником власти, оказалась грубо попрана. И именно через призму народной воли необходимо оценивать и это, и последующие события.

Например, народные протесты «Русской весны» на Украине, в результате которых состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство жителей Крыма высказались за присоединение к России, а Донецкой и Луганских областей – за провозглашение ДНР и ЛНР соответственно, возникли вследствие, в первую очередь, отсутствие перспектив и образа будущего у текущей социально-экономической модели развития, и уже во вторую очередь – вследствие порожденных этой моделью языковых и прочих кризисов.

Рисунок 2 – Результат референдума 17.03.1991 г. в Украинской ССР, данные Центральной комиссии референдума СССР, % «за» сохранение СССР

При этом сопоставление результатов голосования в Крыму, Донецкой и Луганской областях на референдуме 17.03.1991 г. (87,6%, 84,6% и 86,3% «за» сохранение СССР соответственно, результат по УССР приведѐн на рисунке 2) и референдумах 2014 г. (96,57%, 89,07% и 96,2% «за» присоединение к РФ и провозглашение ДНР и ЛНР соответственно) говорит о том, что на территории Украины на момент событий «Русской весны» в целом сохранялось единое социокультурное пространство с РФ.

Нельзя не отметить, что упущенный в 2014 г. действующим правительством РФ исторический шанс поддержать народный подъем «Русской весны», и, в значительно большей степени, ход начатой в 2022 г. СВО на территории Украины, вследствие многочисленных погибших и раненых военнослужащих и мирных жителей с обеих сторон конфликта, а также ряда других факторов привѐл к разлому между русским и украинским народом. Таким образом, большинство русских и украинцев, по объективным причинам, в настоящий момент не видят друг друга в едином социокультурном, не говоря уже о политэкономическом, пространстве.

Несмотря на это, становится всѐ более очевидно, что продолжающийся почти два года конфликт, унесший жизни тысяч мирных жителей и десятки тысяч военнослужащих с обеих сторон, не имеет военного решения. Мирное же его решение возможно на основе проведенного под контролем международных наблюдателей (в том числе Украины, стран Запада и стран «глобального Юга») референдума по будущему территорий, являющихся зоной конфликта – так как единственным источником власти является народ, и именно воля народа должна лечь в основу российско-украинского мирного договора, первоочередная задача которого – прекратить кровопролитие.

Тем не менее, История знает немало примеров того, как после гражданских или межгосударственных войн между народами наступало примирение, поэтому во внешней политике на постсоветском пространстве Россия должна признавать распад Союза произошедшем вопреки воле народа, и на государственном уровне декларировать цель его восстановления. Кроме декларирования, разумеется, необходимо оказывать поддержку и помощь здравым пророссийским силам, а также способствовать их формированию.

Но главной центростремительной силой на постсоветском пространстве должна быть не «мягкая сила», и тем более не силовые методы, а мощная и развивающаяся российская экономика – базис, и некоррумпированная общественно-политическая система – надстройка, основанная на принципах социальной справедливости, свободы и равенства.

Заключение

Согласно В. И. Ленину, «Социализм – это государственная капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа…», то есть первая стадия коммунизма, которая начинается после уничтожения частной собственности на средства производства и перехода к плановой экономике, и заканчивается построением второй, высшей, по Карлу Марксу, стадии коммунизма, реализующей принцип «От каждого – по способностям, каждому – по потребностям».

Данное определение зачастую используется как догматиками от марксизма, так и противниками «левой» идеологии с целью доказать, что в Китае, государстве с крупнейшей экономикой мира, никакого социализма нет – на том основании, что там есть частная собственность на средства производства, и политический строй можно охарактеризовать лишь как переходную стадию к социализму – то есть, политическую власть коммунисты уже получили, но частную собственность на средства производства ещѐ не уничтожили.

В то же время, В. И. Ленин, перефразируя Фридриха Энгельса, писал

«Наша теория не догма, а руководство к действию…».

Применительно к текущему историческому этапу, когда народные массы, увлекаемые пропагандой господствующего класса, ведут друг с другом войны, на которых обогащаются капиталисты, можно с сожалением констатировать, что время первой стадии коммунизма ещѐ не пришло, и гораздо более актуальным является переход от капитализма к формации, целью которой является обеспечение социальной справедливости, свободы, равенства и, в конечном итоге, общественного благополучия.

С точки зрения хода Истории, коммунизм так же неизбежен, как смена рабовладельческого строя феодальным, а феодального – капиталистическим. Но в конкретный момент в России существует ряд вызовов куда более неотложных, чем построение светлого общества будущего – на кону не только благополучие российского народа, но и само существование страны. И долг нашего поколения – достойно на эти вызовы ответить.

Андрей Владимирович Куршин

Список использованных источников