Право на восстание? Теория относительной депривации

«– А у тебя-то самого есть сеньор?

– Есть. Да ещё какой важный. Как же без сеньора жить!

– А где он сейчас?

– Не знаю. Уехал куда-то из наших краёв. Звали его маркиз де Лантенак, виконт де Фонтенэ, принц Бретани; он всем Семилесьем владел. Хоть я его никогда в глаза не видал, а всё-таки он мой хозяин.

– Ну, а если бы ты его увидел, повиновался бы ты ему или нет?

– Разумеется. Я ведь не нехристь какой-нибудь, как же не повиноваться. Прежде всего мы должны повиноваться Господу Богу, потом королю, потому что король вроде бога на земле, потом сеньору, потому что сеньор для нас почти что король.»

Виктор Гюго. Девяносто третий год

Такой ход мысли способен вызвать слёзы умиления у любого «господина», будь то начальник на предприятии, владелец бизнеса или чиновник. Однако реальность текуча и сегодняшние господа завтра обязательно лишаются своего господства. Если верно, что вся история цивилизации характеризуется иерархичным устройством общества и неравенством, то также верно и то, что люди всегда восставали против такого порядка вещей, на практике и в теории пытаясь построить общество на принципах эгалитаризма. В эпоху же конца утопии[1] эти попытки получают реальную возможность для своего осуществления. О том, как работает психологический механизм, который лежит в основе неприятия неравенства, хорошо описано теорией относительной депривации (англ. relative deprivation theory).

В 1949 году американский социолог С. Стауффер (Stauffer) со своими коллегами обнаружили, что уровень удовлетворённости продвижением по службе среди служивших в авиации ниже, чем среди служивших в военной полиции несмотря на то, что скорость и предсказуемость продвижения по карьерной лестнице в авиации была значительно выше. Объяснялось это тем, что если заметная часть ваших сослуживцев получает повышение, а вы нет, то это вызывает острое чувство разочарования. В то время как если вы остаётесь на равных позициях с большинством сослуживцев, то это воспринимается как должное. Так было введено в социологию и социальную психологи понятие относительной депривации. До этого в психологии депривация (от лат. deprivatio – лишение) рассматривалась либо как состояние неудовлетворённости витальных потребностей (пищевая депривация, сенсорная депривация и т. д.), либо как отсутствие необходимых социальных условий, приводящее к недостаткам в психическом развитии ребёнка. С введением в научный оборот понятия относительной депривации этот термин получает широкий социальный контекст и используется для объяснения общественных движений, протестов, революций и т. д. [2]

Относительная депривация – чувство социальной несправедливости, возникающее в результате сравнения индивидом своего положения с положением других индивидов, а также положения своей группы с положением других групп. [3]

Одно из первых формальных определений относительной депривации дал социолог У. Рансимен (Runciman), перечисливший следующие четыре признака:

У человека нет какого-то блага. Этот человека знает других людей, у которых оно есть. Этот человек хочет им обладать. Этот человек считает, что есть реальная возможность, для того, чтобы получит это благо.

Он также ввёл различение между индивидуальной (эгоистической) и групповой (фратерналистской) относительной депривацией. Индивидуальную относительную депривацию он определял как чувство, вызванное несправедливым обращением со стороны представителей своей группы. Выше приведённый пример с американскими военными является хорошей иллюстрацией к такому типу депривации. Групповая относительная депривация относится к чувству неудовлетворённости положением своей группы по отношению к другим группам. Движение за гражданские права в США – пример такого типа депривации, когда чернокожие американцы, движимые чувством неудовлетворённости своим положением в сравнении с положением белых американцев, включались в борьбу за улучшение положения своей группы.

Политолог Т. Гарр (Gurr) продолжил развитие теории относительной депривации в своей работе «Почему человек бунтует». Он рассматривает относительную депривацию как главный источник запускающий агрессию и политическое насилие. В ответ на критику, указывающую, что не всегда относительная депривация приводит к активным действиям, Гарр отвечает, что, чем дольше индивид или группа подвергаются относительной депривации, тем более высока вероятность агрессии и насильственных действий с их стороны. [4]

Психолог Д. Майерс (Myers) популяризовал и обобщил большой массив исследований в социальной психологии, в том числе касающихся теории относительной депривации, приведём некоторые из них:

Удовлетворённость рабочих своим положением зависит от того совпадает ли уровень их заработных плат с оплатой труда их коллег. При повышении зарплат полицейским, пожарные, оплата труда которых остаётся на прежнем уровне, начинают чувствовать недовольство (Yuchtman, 1976).

В обществах с высоким уровнем неравенства люди чувствуют себя более несчастными, что также ведёт к росту преступности (Hagerty, 2000, Kawachi et al., 1999)

Распространение культа роскоши и стимуляция потребления через средства массовой информации ведёт к увеличению противоправных действий. Так, количество краж значительно возросло в тех американских городах, в которых в 1951 г. телевидение получило распространение. Такой же рост краж произошёл в 1955 г. в тех городах, в которых введение телевещания было отложено до 1955 г. Демонстрация богатства и потребления, недоступных большинству американцев, вызвала относительную депривацию и рост преступности (Hennigan et al. 1982).

Характерно, что более высокий уровень жизни членов группы в сравнении с другими группами не может уберечь от возникновения относительной депривации, если неравенство сохраняется в принципе:

Уровень жизни в ГДР был выше, чем во многих стран Западной Европы, тем не менее, часть восточных немцев чувствовали себя обделёнными, сравнивая себя с жителями ФРГ, где уровень жизни был ещё выше (Baron et al. 1992)

В 1967 г. после того, как губернатор Мичигана сообщил о том, что штат лидирует в соблюдении закона о гражданских правах, и о том, что правительство за 5 лет вложило в Детройт 367 миллионов долларов, произошёл бунт, в результате которого погибло 43 человека. Хотя разрыв между чернокожим и белым населением в Мичигане был меньше чем в других штатах, самого факта наличия неравенства оказалось достаточно для возникновения относительной депривации, а улучшающееся положение породило повышенные ожидания и требования, что и стало причиной бунта.

Это явление носит универсальный характер. В ходе исследований проведённых в 84 странах было выявлено, что по мере роста уровня урбанизации и образования даже при улучшающемся положении населения и снижающемся уровне абсолютной депривации, сохраняющееся неравенство приводит к обострению недовольства своим положением, т. е. относительная депривация ощущается сильнее (Feierabend & Feierabend 1968, 1972). [5]

Осмысление феномена относительной депривации и его последствий в донаучной форме было начато ещё в древности. Так, Аристотель в качестве главной причины социальных возмущений рассматривал неравенство. [6] А в эпоху буржуазных революций даже юридически было признано право на восстание (лат. jui resistendi), зафиксированное в Декларации независимости США (1776 г.) и во французской Декларации прав и свобод гражданина и человека (1789 г.). Реализация этого права, однако, затруднена практикой его полицейского и военного подавления. Мы это могли видеть во время протестов против пенсионной реформы во Франции в этом году или на пике движения Black Lives Matter в США в 2020 г. Но самое главное заключается в том, что встраивание восстания в правовую и политическую систему буржуазного общества, его институционализация, лишает восставшие массы творческого потенциала. Действительно, идеологически восстание становится как бы естественным атрибутом человека, маскируются материальные, исторически преходящие причины, его порождающие. Люди, таким образом, лишаются перспектив на социально-экономические трансформации, получая взамен право на вечный бунт, институт частной собственности остаётся вне критики словом и делом, в то время как именно частная собственность является подлинной причиной неравенства и основным источником нарушения прав человека. Преодоление частной собственности на средства производства и построение альтернативного общества – таков выход за пределы исторической эпохи, где развитие сопряжено с катастрофами. Эту мысль точно сформулировал К. Маркс, говоря о том, что только когда не будет больше классов и классового антагонизма, социальные эволюции перестанут быть политическими революциями. [7] А значит право на восстание необходимо переосмыслить как гуманистический долг по радикально-демократическому преобразованию общества.

«– Я хочу того, чего нет у пчёл в улье, чего нет у муравьев в муравейнике: мне нужны памятники зодчества, искусство, поэзия, герои, гении. Вечно гнуть спину под бременем тяжкой ноши – неужели таков человеческий закон? Нет, нет и нет, довольно париев, довольно рабов, довольно каторжников, довольно отверженных! Я хочу, чтобы всё в человеке стало символом цивилизации и образцом прогресса; для ума я хочу свободы, для сердца – равенства, для души – братства. Нет! Прочь ярмо! Человек создан не для того, чтобы влачить цепи, а чтобы раскинуть крылья. Пусть сгинут люди-ужи. Я хочу, чтобы куколка стала бабочкой, хочу, чтобы червь превратился в живой крылатый цветок и вспорхнул ввысь. Я хочу…»

Виктор Гюго. Девяносто третий год

Смолькин С. Д.

Список использованных источников

Конец Утопии. Г. Маркузе. https://scepsis.net/library/id_2671.html Популярная психологическая энциклопедия. Статья «Депривация» Степанов С. С. Теории референтных групп и революции. Общая теоретическая матрица относительной депривации. Свищёва А. Н. All about relative deprivation and deprivation theory. R. Longley. https://www.thoughtco.com/relative-deprivation-theory-4177591 Социальная психология. Глава 10. Агрессия: причинение вреда другим. Д. Майерс. Политика. Книга пятая. Аристотель. Нищета философии. Глава вторая. Метафизика политической экономии. V Стачки и коалиции рабочих. К. Маркс

[1] По мысли Г. Маркузе мы живём в эпоху, когда наличествуют все материальные и интеллектуальные ресурсы необходимые для освобождения общества и решения всех проблем современности – голода, жилья, нищеты, неравенства. Единственный сдерживающий фактор – все силы общества мобилизованы против потенциала его же освобождения. [1]