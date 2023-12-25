Кагарлицкий и климат

Арест противника войны Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом) в России открыл новую перспективу на политическую ситуацию в мире. Социально-экономическая точка зрения на объективные природные изменения стоит в центре многих его высказываний. Кагарлицкий — политический активист и интеллектуал, который не боится разбираться в сложнейших вопросах современности.

Это не в меньшей степени касается и глобального потепления. В интервью с журналистом и основателем The Real News Network Полом Джеем, проведенным летом 2022, он описывает, как олигархи Востока и Запада видят климатический кризис. В России нет значимых политиков, отрицающих изменения климата, но нет и тех, кто воспринимает эту проблему серьезно. Российские олигархи мыслят только в короткой перспективе. Ведь решение проблем климата будет связано с тектоническими изменениями системы и их возможностью наживаться на продажах нефти и газа. На западе есть политики вроде Трампа, отрицающие изменение климата. Но в то же время существуют олигархи, работающие на глобальное снижение использования топлива из полезных ископаемых.

Главная проблема для олигархов или, если вам так больше нравится, социальной элиты Востока и Запада заключается в том, кто будет платить за необходимые изменения. Так как они любыми способами стремятся избежать затрат собственного класса, их ответ — работящее большинство населения Земли и страны, занимающее периферийное положение в существующей мир-системе.

Война в Украине здесь является спасением для Запада. Появился новый ответ на то, кто профинансирует борьбу с климатическим кризисом — заплатит Россия. Это должно быть сделано страной, получающей все меньше и меньше средств за свои полезные ископаемые и в то же время со снижающейся долей в сужающемся мировом рынке. Китай — тоже не вариант. Китай требует до 40% скидки на покупку нефти, отмечает Кагарлицкий. По его мнению, Китай действует по отношению к России таким же колониальным способом и забирает все необходимое по своим условиям, как действовала Россия в отношении Китая в XIX веке. Высокие общие рыночные цены на ископаемые помогут поддерживать российские доходы какое-то время, но в долгосрочной перспективе российская экономика столкнется с огромными проблемами.

Создание образа «злодея» Путина становится стратегией западных олигархов переложить ответственность за климатические изменения на других. Смотрите на войну, нам необходимо защитить свободу и демократию Украины и всей Европы! Согласно Кагарлицкому, это эффективный метод, так как он частично основан на правде — атака России на Украину представляется как выражение карикатурно «злой» политики.

Однако, также это может привести и к возможности дать широкому большинству населения заплатить за глобальный переход перед лицом климатического кризиса. Кагарлицкий считает, что в большинстве своем люди готовы принять более низкое качество жизни и особенно энергетическую экономию с условием, чтобы издержки были распределены справедливо равномерно.

Сильный фокус на войне в Украине становится диверсионным маневром, если кто-то желает избежать такого эгалитарного изменения системы. Глобальная стратегия, преследуемая западными олигархами не получает вызов. Напротив, люди в большинстве принуждаются к финансовым сокращениям, принятию ухудшающегося доступа к энергии и наблюдают за тем, как богатство общественных элит продолжает расти.

Здесь Кагарлицкий входит в конфликт с доминирующими воззрениями многих климатических и левых активистов. В течение долгого времени, экологические движения отказывались отвечать на вопрос мира. Даже платформа радикальной коалиции COP26 на климатической конференции в Глазго не обратила внимание на проблему милитаризации. Только после российской агрессии против Украины в 2022 это стало важной темой обсуждений. Определение России и других нефтегазовых государств как больших экологических угроз стало центральным вопросом климатического движения. Тотальное прекращение импорта полезных ископаемых из России рассматривается как разрешение одновременно климатической ситуации и остановки военного конфликта в Украине.

Для Кагарлицкого, тем временем, именно глобальная стратегия остается важнейшим вопросом. Ученый видит возможность выхода из климатического кризиса, оплаченного не только рабочими, только при экспроприации собственности олигархов и на Западе и на Востоке и использовании ее для финансирования глобального перехода к экологически чистым источникам энергии.

В этом вопросе ему вторит Пол Джей и значительная часть других левых, задействованных в борьбе с изменениями климата в некоторых странах. Джей считает, что экспроприация богатств общественных элит будет невозможна до 2050 года. Кагарлицкий же придерживается иного взгляда на то, что будет происходить в будущем.

Для него существуют объективные природные явления, которые текущая социальная система неспособна разрешить. Таким образом, в любом случае ее ждет серьезная встряска. Не в меньшей степени это касается и России. Широкие слои российского населения на текущий момент являются «апатичными, атомизированными и пассивными», отмечает Кагарлицкий. Однако, объективные обстоятельства приведут к политическому пробуждению. Тогда его последствия станут ощутимы и далеко за пределами России.

Выбор, сделанный экологическими движениями, которые в значительной степени принимают неолиберальный порядок как таковой, является прямой противоположостью тезису Кагарлицкого о том, что климатический переход должен быть определен как важнейшая проблема. В Швеции даже запросы о прекращении трансформации природы в товар были отвергнуты климатическими левыми, которые, в коллаборации с неолиберальными институтами наподобие Партии центра и неолиберального мозгового центра Fores, составляют основу движения по борьбе с изменениями климата в стране. Не говоря уже о том, чтобы такие организации поднимали проблемы военного индустриального комплекса и роли военных альянсов. Такая тенденция наблюдается и во многих других государствах.

Стратегия политического действия исключительно в целях инкрементальных изменений внутри системы сейчас в тупике. Сегодня необходимо что-то большее, чем длинный список климатических политических мер. Необходима общая программа, включающая в себя проблемы войн и империализма, финансовых потоков, идущих с глобального Юга на Север, а также от подавляющего большинства населения к сверхбогатым. Уже недостаточно просто демонстрировать множество маленьких шагов — необходима политическая программа, утверждающая ценность коренного изменения системы.

Торд Бьорк