Кац и Надеждин предлагают победить?

Приближаются выборы, и в оппозиционной среде, как левой, так и правой, традиционно встает вопрос: стоит ли идти на выборы. В 2018 году оппозиция гадала: стоит ли идти голосовать за Грудинина/Собчак/Явлинского против Путина или стоит призвать избирателей к бойкоту выборов. Прошло несколько лет, изменилась существенно избирательная система, появился ДЭГ, трехдневное голосование и самое важное – СВО, но дискуссия и ее характер существенно не поменялась. Спорим все об одном и том же.

В сентябре этого года Максим Кац (признан «иноагентом») призвал штаб Навального (признан «иноагентом») и команду Ходорковского (признан «иноагентом») объединиться для выработки общей стратегии для победы на выборах в марте 2024 года. По мнению Каца, около 30 млн. человека сейчас в России занимают активную антивоенную позицию и если этих людей призвать действовать сообща в марте 2024 года, то появится реальная возможность победить Владимира Путина на выборах. Команда Навального впоследствии отказалась от сотрудничества с Кацем, в отличие от Ходорковского, который пошел на переговоры с Максимом. Собственно, и сейчас, в декабре 2023 года, Кац остался верен своей линии: «на выборах необходимо обязательно голосовать». Проблема Максима Каца как политика заключается в его догматичности, которой он верен из раза в раз. В 2018 году Кац призывал идти на участки и голосовать за Явлинского на выборах, как итог – Явлинский набрал чуть больше 1% голосов, а Кац в «благодарность» за свою позицию в скором времени из-за «конфликта» в Яблоке был исключен из партии. Когда в 2020 году в России принимали поправки в Конституцию, Максим доказывал, что есть возможность отвергнуть данные поправки, придя на избирательные участки и проголосовав против (это даже нельзя было назвать выборами). При этом уже тогда власти ввели и электронное голосование, и трехдневное голосование. Как итог – полная победа власти. А Максим в своих последующих роликах радовался тому, что не абсолютное большинство жителей Санкт-Петербурга поддержали поправки в Конституцию, как будто это оправдывало стратегию идти голосовать любой ценой, невзирая ни на что. Такой же «стратегии» (если это вообще можно назвать стратегией) Максим придерживался и на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года: все равно голосовать за кандидата от «Новых людей» Вячеслава Даванкова. Из раза в раз эта тактика проваливалась, потому что не имела реальной основы за собой, и при этом, что важно, не учитывала политические реалии Российской Федерации. Своей догматичности Максим не изменяет и сейчас, до сих пор ведя активную пропаганду своей позиции.

На информационном поле появились также два потенциальных кандидата на выборах президента России: Екатерина Дунцова и Борис Надеждин. Дунцова – бывший депутат Ржевской городской думы, которая 16 ноября 2023 года заявила о своем желании баллотироваться в президенты России. На ее телеграм-канале уже почти 100 тыс. подписчиков. Ее пиарят некоторые либеральные политики, как например, Екатерина Шульман (признана «иноагентом), призывая понаблюдать внимательнее за кандидаткой. Недавно она была гостьей на стриме Рабкора, где рассказывала о своих предвыборных планах и программе. Спойлер – программы у нее нет, а планы у нее такие? набрать 300 тысяч подписей, победить на выборах и сделать все хорошее, отменив все плохое[1]. Второй такой кандидат, Борис Надеждин, в разы интереснее, хотя в целом говорит о таких же принципах и идеях. Надеждин верит в свою победу, невзирая на современную избирательную систему и ссылаясь на свой опыт ведения кампании в подмосковном городе Долгопрудный. Надежнин говорит о том, что сможет покрыть всю страну своими наблюдателями. Господин Надеждин, есть ли возможность для наблюдателей контролировать ДЭГ? Какие ресурсы нужны для того, чтобы покрыть всю страну наблюдателями? Каким образом можно победить на таких выборах, если власть на местах будет активно поддерживать действующего президента? Одно дело заручиться поддержкой партии «Гражданская инициатива» и собрать 100 тысяч подписей (если вам с барского плеча это разрешат сделать, конечно), а другое дело в таких условиях победить. Проблема заключается в реалистичности политического плана, который мы обязаны оценивать – одно дело кормить мечтами, другое дело выстраивать работающую стратегию. А как мы можем наблюдать, стратегия у Надеждина (хотя и более хитрая, но не менее бесперспективная) подыгрывать всем подряд: на Рабкоре он говорил, что выступает за левую экономику и налоги для богатых, но одновременно и за приватизацию.

Проблема Каца, Надеждина и Дунцовой заключается в вопросе постановки конечных целей и задач предстоящих выборов. Победа в марте 2024 года на выборах будет невозможна ни при каких условиях, и чем раньше это признает вся несистемная оппозиция от левых до правых, тем будет лучше. Предстоящие выборы нужно использовать, но в целях агитации и самоорганизации. На основе предвыборных штабов кандидатов могут возникнуть новые инициативные группы, которые смогут в дальнейшем объединиться в движения или даже партии разных политических направлений: социалистических, либеральных, консервативных и т. д. И даже если лидеры, такие как Дунцова, Надеждин или Зюганов, слепо верят в свою победу или подыгрывают властям, являясь банальными спойлерами, можно использовать их штабы в целях самоорганизации и агитации. Выборы дают какую-то, но все же возможность, и глупо этим не воспользоваться. Евгений Ступин (признан «иноагентом) на стриме Рабкора «СТРАТЕГИЯ ЛЕВЫХ: выборы 2024, работа в эмиграции и в России, коалиция с либералами?» предложил хорошую инициативу по созданию единых оппозиционных праймериз, на которых смогут выдвинуться как левые, так и либералы и другие оппозиционные кандидаты. Победителя праймериз, очевидно, не зарегистрируют на выборах, но эта процедура позволит создать инициативные группы и позволит получить агитационный козырь нелегитимности выборов: «Вы не зарегистрировали кандидата, за которого голосовали десятки тысяч человек, вокруг которого сплотились множество оппозиционных сил». Мне кажется, эта идея куда более интересна, а самое главное – честна и политически точна, чем продолжать обманывать людей, твердя им о том, что у нас есть шанс на победу на этих выборах. И в этом отношении крайне интересно будет наблюдать за возможными дебатами между Ступиным и Кацем (на которые Ступин уже согласен), если, конечно, Кац захочет идти на реальный диалог.

Автор: А.В.

[1] Подробнее можете ознакомиться с записью стрима, где выступала Дунцова: https://www.youtube.com/watch?v=oFWQi8WsRw8