Развитая экономика

Модель и необходимые меры

Последние три десятилетия студентам экономических факультетов, как, впрочем, и других гуманитарных вузов, усиленно вбивалось в голову, что государство якобы неэффективный собственник. Всегда хочется поспорить, но тем не менее упрямые факты товарного дефицита еще условно «брежневской» экономики налицо.

Не бывает абсолютно «вертикальной», как и по определению, безусловно горизонтальной экономики. Неолиберальная доктрина зашла в тупик, государство освобождено от роли координатора и организатора экономики, гражданские права не расширяются, а сокращаются вместе с социальными правами людей.

Что же можно предложить для построения успешной экономической модели? Конкурентоспособность? Конечно, если есть элементы рынка, нужны в любом случае элементы конкуренции.

Другое дело, что при проектирование лучшего будущего надо задумываться о развитии таких отношений, как, например, кооперативные.

Так, если несколько семей в некоем поселке объединяются для изготовления стройматериалов, успех этого кооперативного предприятия будет обеспечен только в случае, если оно является гарантирующим поставщиком более крупного торгово-производственной фирмы в городе, торгового дома и т. д.

Мы имеем двухуровневую структуру малого и среднего бизнеса, который изначально на конкурентной основе поддерживает государство. Предприятия-кандидаты на получение помощи выбираются из общей массы по их условному рейтингу в отрасли, отзывам потребителей, необходимости именно их продукции, соответствующей квалификации работников.

В крупной же промышленности головное предприятие, если угодно — государственная корпорация, закупает продукцию у своих поставщиков и становится обладателем торгового бренда определенной марки для конкуренции на международном уровне.

Так предприятие может само быть сборщиком самолетов и иного авиатранспорта, приобретать комплектующие и запасные части, а вместе с тем и иные готовые изделия, и запускать их сбыт наряду со своей собственной продукцией.

Именно так происходит начальная эксплуатация и внедрение технических изобретений в крупной промышленности. Государственный заказчик здесь уполномоченная госкомпания или корпорация.

Мы отходим в этой модификации от типичной горизонтальной модели сугубо рыночных отношений неолиберального типа, где каждый живет как может и делает, что душе угодно.

Предприятия, которые будут нуждаться в финансовом оздоровлении, будут не признаваться банкротами с распродажей имущества, а переводиться в доверительное управление отдельного крупного холдинга, концерна или корпорации. В случае же их тотальной убыточности – национализироваться как федеральные казенные предприятия.

Наряду с государственными унитарными предприятиями, которые Гражданским кодексом Российской Федерации определены как коммерческие организации, должны быть государственные предприятия с дополнительной ответственностью как производящие гарантированный объем определенной продукции для государственных и муниципальных нужд, но не в рамках одноименного закона, а гораздо шире – для широкого круга потребителей.

Экономика будет основана на обязательной инвентаризации государственного имущества силами Росимущества и Министерства экономического развития РФ. Необходимо определять возможности снижения налогообложения (льгот, отсрочек), льгот по оплате арендной платы и жилищно-коммунальных услуг.

Частные предприятия предоставляют сведения о наличии сырья и материалов для составления регионами прогнозов социально-экономического развития.

Создаются унитарные предприятия без долей и акций, например, публичные акционерные общества. Они именуются частными корпорациями публичного типа (ЧКПТ), общества с ограниченной ответственностью -унитарными частными компаниями (УЧК).

При выходе собственника тот получает не здания, строения и сооружения, а только денежную компенсацию. Предприятия также имеют список владельцев, но являются неделимыми.

Создаются полезные общенародные проекты, исполнителями которых назначаются отдельные физические лица. Для оценки эффективности проекта и предварительных намерений проводится отборочная процедура. В случае досрочного или успешного выполнения проекта исполнители получают достойное вознаграждение, а при неудовлетворительном ходе работ или признании объекта ненужным для региона и общества оплачивают издержки его некачественного исполнения.

Инвестиции на том или ином направлении предоставляются после всестороннего общественного обсуждения в рамках микрорайона, района и города (региона).

Такая экономическая модель будет основана на поддержке всех видов производственной деятельности начинающих предприятий, которые используют отечественную рабочую силу (людей, постоянно проживающих по соседству с предприятиями).

Координаторами экономического развития служат всероссийские и региональные Советы благополучия.

Именно по их инициативе могут быть созданы торгово-логистические центры транспортировки товаров в крупные города, которые избавят город от огромного количества тяжелых грузовых автомобилей (фур), позволив разгрузить его дороги. Снова возрастёт роль железнодорожного транспорта, утраченная после приватизации вагонного парка и железных дорог в целом.

Если такие центры будут перегружены, строительство всевозможных торговых центров можно будет считать избыточным.

Точно так же кооперативные предприятия в отдельных населенных пунктах области будут иметь свои магазины, реализующие овощи и фрукты местного происхождения, а также собственный транспорт.

Таким образом, посредническое звено в экономике станет прозрачным, и его функция будет сведена к минимуму.

В такой модели индикативного планирования будет развиваться экономический потенциал общества – без целей вхождения в мировую экономику любыми путями или «обгона развитых стран».

Собственность со статусом «общая» будет у граждан и сельских поселений, их администраций, будет и так называемая «резервная», «нейтральная собственность» без права отчуждения отдельных ее частей.

Общенародная собственность будет приносить доход отраслям, регионам, городам и малым населенным пунктам. Так будет формироваться национальный доход в целом – после перераспределения по отраслевым и региональным нуждам, включая нужды граждан.

Такая модель развития не будет сковывать частную инициативу, но обеспечит соблюдение социально-экономических прав человека.

Виктор Выхухолев

юрист-производственник