Выборы. Мнение безымянного анархиста

Честно, ничего не хотел писать про выборы. Говорить про вещь настолько бесполезную просто бессмысленно, вся болтовня вокруг этого безусловно «важного» события идёт вникуда. Действительно, у нас же нет ничего более значимого в мире, чем этот посредственный ритуал.

Кому интересно – возможность пойти на выборы у меня была, я ею просто не воспользовался. Мне это было просто неинтересно. Неинтересно было пользоваться дэгом и иметь возможность получить случайную подачку. Неинтересно было разбираться с наблюдателями и местными работниками, чтобы они дали мне бумажный бюллетень. Неинтересно мне было ни его портить (чтобы что-то там показать властям), неинтересно было тем более выбирать из одинаково мерзких и противных кандидатов наименее мерзкого и противного.

Все кандидаты предельно похожи друг на друга, у всех кандидатов паттерны поведения примерно схожи. Повезёт, если ваш выигравший кандидат один раз выскажется в сторону здравого смысла. А если нет — вы увидите, как он либо просто голосует за всё подряд, либо, что ещё хуже, проталкивает самые мерзкие, самые реакционные идеи. Тут нет разницы, какой партии он кандидат. КПРФ стала предельно похожа на СРПЗП, те на ЛДПР, Новые люди и яблочники отличаются только логотипом и годом создания. Они все одинаковы и будут вести себя в одних условиях одинаково.

Дело вовсе не в разнообразии партий, вовсе не в «адекватной представленности» различных социальных групп через них. Дело в системе в целом. Неважно какой будет депутат, он будет вынужден прогибаться под остальных и со временем сам станет тем, под кого прогибался. Неважно какой будет мэр или глава региона. Он лишь осуществляет политику в соответствии с интересами буржуазных или политических элит своей области (в худшем случае — федеральными, московскими элитами).

Так что же — может, бойкот? Им нет никакого дела до бойкота политизированных единиц. Может тогда нужен глобальный, большой бойкот? Бойкот выборов, тотальная политическая забастовка! Это уже что-то, это уже дело. Но возможно ли такое сейчас? Реалистичный ответ — нет. Пока выборы остаются единственной безопасной отдушиной для желающих что-то поменять, пока говорящие головы призывают голосовать за меньших людоедов – всё так и останется.

Но, может быть, они правы, может, и вправду выбор меньшего людоеда — великое благо? Осталось только определить, что мне важнее, крюк вместо ладони или деревянная палка вместо ноги.

Я же отказываюсь в любой форме поддерживать любых людоедов-политиканов. Это мой этический выбор. Если не имеешь возможности повлиять на события, то хотя бы отстранись от них, не принимай участия, даже если они символические.

Хорошо, допустим так — скажет сторонник участия — но ведь тогда они просто проголосуют вместо меня. И смысл от всего этого неучастия?

А какой смысл от участия? Ради того, чтобы потом, видя высказывания пропагандистов, знать, что они не правы? Что вместо поддержки партии власти, мизерный процент поддерживает партии-сателлиты? Да, наверное, это определенно стоило вашего времени и сил, которые вы потратили, споря с представителями избиркома на местах. Люди, разочарованные в действующей власти, в общей массе своей на такие выборы не пойдут.

Может, тогда действительно устроить большой бойкот? А смысл? Ну допустим найдутся люди, обладающие каким-то чувством собственного достоинства, которые решат не покупаться на жалкие подачки. Это вероятно, тем более что подачки довольно мизерные. Но вот что делать бюджетникам, чьё место работы нередко напрямую зависит от голоса? А как убеждать людей, которые искренне голосуют за партию власти? Или последние 20 лет не получалось их качественно переубеждать, а тут вдруг получится.

Допустим, звёзды сложились, пусть так. Какой эффект? Власти поймут, что люди не хотят участвовать в цирке с названием «выборы»? Огромные усилия будут потрачены на вещь, прямо скажем, бесполезную. Государство в нужных местах явку просто нарисует. Единственный итог — громкое сообщение. Потрясающе. Силы, достойные лучшего применения, отправлены на огромную челобитную.

Потому я и занял позицию равнодушия к выборам. У нас есть более стоящие проблемы, нуждающиеся в решении.

Искренне свой, Варан