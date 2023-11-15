Либерализм и охранительство: противоречия и единство

Замечания к статье В. Гарбузова:

«Для самопознания России необходимы знания, а не мифы»

https://www.ng.ru/ideas/2023-08-29/7_8812_illusions.html

Статья в «Независимой газете» директора Института США и Канады Валерия Гарбузова была довольно резонансной и уже успела вызвать критику, но почему-то не самого содержания, а в основном личности автора. Нам не интересно, стало ли увольнение автора с высокого поста следствием написания данного материала или, наоборот, готовящееся увольнение за реальные или вымышленные недостатки в работе спровоцировало В. Гарбузова на то, чтобы «излить накипевшее». Статья очень интересна сама по себе, т.к. изложенные в ней мысли типичны для целого слоя российской интеллигенции.

Гарбузов пишет: «Уходящая эпоха уносит с собой многое: умирают иллюзии и надежды, разрушаются мифы, появляется новая реальность, меняется жизненная среда. Забывается то, чем жили целые поколения».

При этом он не поясняет, идет ли речь только о «мифах», которыми жили советские люди в течение 70 лет, до распада СССР, или к мифам он относит и лозунги 1990-ых-2020-ых гг.: «Рынок всё порешает», «Каждый – кузнец своего счастья», «Трудитесь и станете миллиардерами», «Обеспечим верховенство права» и т. д. С его точки зрения, это тоже иллюзии, внедряемые верхушкой общества для решения своих проблем?

Далее автор, не пытаясь найти оригинальные ответы на вопрос о судьбе России, повторяет набившие оскомину идеологические штампы.

«Ни для кого не секрет, что заряд внешнеполитического экспансионизма не покидал Россию никогда, преследуя её на протяжении всего исторического развития».

Может ли автор назвать какие-то государства, в правящих классах которых не было тех же мотивов? Касаясь периода становления СССР, Валерий Гарбузов и тут видит только «первородный грех» внешнего экспансионизма. Говоря о советском периоде истории, автор обсуждаемой статьи вряд ли демонстрирует простую некомпетентность. Скорее, речь идёт о политической пристрастности. Он не может (в силу образования и профиля работы) не знать, насколько политика и условия существования Советской России в 1920-ые годы отличались от 1930-50-ых гг.

Вроде бы автор делает «реверансы» в сторону «чистоты идеалов», убежденности творцов СССР. При этом, Гарбузов в одну группу объединяет жёстких политических сторонников (Ленин, Троцкий, Бухарин) и противников ( И. Сталин) первоначального социально-политического курса Советской республики на мировую революцию и отмирание государства. Согласно данному курсу (если бы он был реализован!), все разговоры об «экспансионизме» Советской России вообще утрачивают смысл. Представим себе «экспансию» крестьянской России в индустриально развитой, густонаселённой социалистической Европе? Или «экспансию» в крестьянский, но чрезвычайно многочисленный Китай, Индию? И все это при регулировании надгосударственными институтами производственных процессов, движения ресурсов. Восприятие стран через призму геополитики, через систему отношений доминирования, подчинения, экспансии – это как раз восприятие мира теми, кто сегодня правит Россией. Но вроде бы именно их собрался критиковать автор статьи за «рецидивы имперства»?

Да, победил «реализм» сталинской группы, строящей псевдосоциализм (а на деле, используя термин Гарбузова, «неформальную империю») в отдельно взятом государстве. Оставим за пределами дискуссии вопрос, кто из основателей СССР был прав, какие пути были объективно невозможны на том этапе развития. Тогда возникает вопрос: а чем, собственно говоря, автор недоволен? Что является предметом его критики? «Иллюзии» основателей СССР 1920-1930-х или «реализм» 1950-1980-х?

Ну, прикрывалась элита позднего СССР идеологией борьбы за социальное равенство и справедливость. Так и США прикрывались для тех же целей идеологией свободы и демократии. Их истинные, классовые цели не имели ничего общего с официальной идеологией. Следовательно, критика автором советского прошлого выводится не из степени «идеологизации» режима как такового, а из того, какая именно использовалась идеология. То есть, идеи социальной справедливости, коммунизма плохи просто потому, что неосуществимы.

Допустим… А идеи свободы, на которых построены западные государства, хороши, потому что… Потому что осуществимы? Похоже, что для автора положительный ответ на такой вопрос – аксиома. Запад несет миру свободу и демократию. Это нерушимый постулат. Следует отметить: идеологический постулат!

Вопреки реальности (надо думать, что статья была написана не в 1990-е годы, а хотя бы после кризиса 2010- 2012гг.) автор пишет:

«Однако реалии (как это часто бывает) оказались совершенно иными. «Общий кризис капитализма» так и не привёл к победе мирового коммунизма. Напротив, Советский Союз под грузом внутренних глубоких противоречий распался, а вместе с его распадом рухнула и зашедшая в тупик система социализма. Мировое коммунистическое движение оказалось в глубоком кризисе, так и не достигнув поставленной цели.

Иная ситуация складывалась на Западе. Преодолевая кризисы, западный капитализм не умирал, а эволюционировал преимущественно в социалистическом и неолиберальном направлениях… Социальная ответственность государства и бизнеса стала нормой западного мира.»

А коммунистическое движение занималось главным образом реализацией неких «целей», сформированных в «высоких кабинетах» (идеологи ЦК КПСС аплодируют стоя), и оно провалилось. Такая вот, крайне упрощённая модель реальности…

Гарбузов просто не воспринимает потрясения последних десятилетий, в том числе и негативное политическое развитие нынешнего российского государства как продолжение и усиление того самого общего мирового кризиса капитализма. Автору критикуемой статьи нынешнее обращение части российской элиты к безумному охранительству видится как некий «идеологический взбрык», а не способ выживания, рождённый именно ситуацией последнего десятилетия. Причём, ситуацией не в России, а в мире в целом. Просто Россия, как зависимое капиталистическое государство, одной из первых ощутила резкое ухудшение ситуации в мировой капиталистической экономике.

Сюда же можно отнести его предположения об обострении в России «постимперского синдрома». Вопрос, почему этого обострения не случилось в 2001-2010 гг..? От этого вопроса автор отмахивается, говоря, что «синдром» был с 1991 г. Но почему-то «прорезался» при Путине. Причём, не сразу, а на втором десятке лет его правления. Видимо, тот удачно лишь притворялся либералом?

В своих рассуждениях автор не замечает и вопросов, поставленных самой реальностью мирового развития последних десятилетий: Почему произошёл Брексит? В чём сущность феномена Трампа? Почему, вроде бы без всяких оснований ( с точки зрения российского обывателя), растёт напряжение внутри американского общества? Почему растут противоречия между США и Латинской Америкой, Европой? Почему обострились «наезды» на Китай, КНДР? Почему началось обострение национально-государственных противоречий в Африке и Азии, усилился рост региональных национализмов в Европе?

Гарбузов как бы пытается ответить на эти вопросы одним махом на нескольких страницах своей статьи. Их содержание можно свести к трём фразам: «Да ничего страшного! Америка сильна. Все обойдётся».

Такая позиция и является проявлением идеологической зашоренности и мифологизаторства, против которых декларативно выступает автор, но, на деле, сам их и демонстрирует.

Что же он утверждает? Тезисы о неизменности существования в протяжённой исторической перспективе сложившегося миропорядка; что попытки его изменения вызваны лишь злой волей амбициозных политиков. Серьёзный анализ причин кризисных явлений и альтернативных возможностей развития остаётся вне внимания автора.

Вспомним охранительские мифологемы: «Ленин и большевики заложили бомбу под Россию» и т. п. Разве не схожи они по своему характеру и своей идеологической сути с либеральными мифологемами, которые демонстрирует автор в своей статье? В. Гарбузов сводит суть нынешней конфронтации к геополитическим мотивам: «Коллективный Запад» – «Антизападная платформа». Но совсем недавно мы уже слышали: «Ось зла – страны-изгои, где нет свобод и демократии».

Логичнее было бы предположить, что причина этой конфронтации не в произвольных действиях неких злодеев и не в остановке истории (хотя такие предсказания уже делались), а во внутренней логике развития самого капитализма? Но Гарбузов выбирает иной путь.

Как этот путь похож на то, о чем говорили Путин, Буш, Тэтчер, Байден!.. А теперь вот и Гарбузов. Более того, первому из перечисленных персонажей автор вторит, утверждая, что нынешняя Россия есть «наследница советской сверхдержавы».

На самом деле, РФ имеет с СССР очень мало общего. Именно в этом, а не в каких то «имперских комплексах», причина грядущих проблем современной России, и не только России. Гарбузов твердит о «возрождении неосталинизма», о «жажде реванша» у российской государственной и части бизнес-элиты, хотя внешние, идеологические оболочки не имеют ничего общего с социально-экономической сутью происходящих процессов.

Прекрасно, что Валерий Николаевич Гарбузов высмеивает чахлые потуги официозных российских идеологов найти в далеком прошлом моральные стимулы для укрепления государства! Но что он может предложить вместо этого?

Автор рассматривает идеологию в «готовом виде» и критикует её постфактум без рассмотрения исторического контекста её формирования. В действительности, идеологические построения не являются иллюзиями изначально. Их появление и функционирование обусловлено социально-экономическими потребностями и стадиями развития мирового сообщества.

«Идеология» социализма и равенства в СССР позволила провести необходимые реформы, победить фашизм, возродить экономику, проложить дорогу в космос, обеспечить большинству людей сносное для 1960-1980-х гг. качество жизни. Эта же идеология обеспечила ускоренный развал колониальной системы. Кстати, развал очень выгодный для временной стабилизации глобального капитализма! Параллельно с этим, однако, элита СССР экономически, политически и идеологически «дозревала» до необходимости отказа от ценностей революции 1917 года.

«Идеология» демократии и свободы в США, в свою очередь, позволила провести необходимые реформы, обеспечить мировую гегемонию. И сегодня элита США экономически, политически, идеологически также дозрела до необходимости отказаться от базовых буржуазных ценностей, от ценностей революций 1776 и 1865 гг. Вероятно что-то похожее происходит со всей системой глобального капитала.

Автор упоминает в своей статье о высокой адаптивности мирового капитализма. Именно эта способность обеспечила ему высокую выживаемость и спасала как от коммунистического преобразования общества, так и от альтернативы – самоуничтожения цивилизации.

Здесь остается вопрос как далеко капитализм может зайти в этой способности приспосабливаться? Уже сейчас мы видим, как буржуазное общество пытается объединить часть либеральных ценностей (там, где надо защищать наиболее богатых) с консервативными, охранительными ценностями прошлых эпох в части подавления сопротивления неолиберализму.

Статья Валерия Гарбузова – маленький фрагмент иллюстрации того, как эта конвергенция будет происходить, насколько пластична идеология господствующих классов, готовых объединить, казалось бы, непримиримые идеологические конструкции (либерализм и охранительство, консерватизм) для выживания системы. Критикуя российский политический режим за ностальгию по имперству, заигрывание с монархизмом, автор и сам смотрит на мир глазами нынешнего политического режима!

И при этом Гарбузов ещё пытается читать моральные наставления:

«Стыдно, господа, и унизительно!

У каждого народа, как и у каждого человека, есть собственная биография… неповторимый характер, который придаёт каждому особую индивидуальность и исключительность…

Но это далеко не все. Знания, а не мифы о другом народе и государстве позволяют понять не только его, но и самого себя, сформировав всесторонний и одновременно критический взгляд на собственную страну, на её историю со всеми трудными страницами, её непростым и трагическим прошлым, даже если оно и было перемешано захватывающими общество иллюзиями. Правда, давно уже и безвозвратно утраченными».



К сожалению, в своей статье Валерий Гарбузов не демонстрирует ни объективных знаний об истории СССР, ни о современном мире, ни критического взгляда на собственную страну сегодня. Он заменяет знание либеральными мифами. Иллюзии либерализма в своё время, действительно, захватывали постсоветское общество. И принесли ему громадные беды. Но, видимо, этот тридцатилетний период ускользнул от внимания нашего исследователя.

Выводы

Либерализм – не альтернатива охранительству. И то и другое есть вариации идеологической оболочки глобального капитализма. Зарубежные и отечественные охранители и либералы, за редким исключением, не подавали свои голоса в защиту трудящихся России в период, когда нынешние противоречия только вызревали. Их всё устраивало и в 1990-ые и в первые годы правления Путина. Хотя именно тогда складывались первопричины, приведшие к современной плачевной ситуации. Нынешний российский режим не ушёл и не уйдет полностью от (нео)либерализма, как бы политическая верхушка ни старалась показать обратное. Либерализм здесь – это, главным образом, не формальное соблюдение буржуазных свобод, а свобода государства и правящих классов от обязательств перед эксплуатируемыми трудящимися.

Посмотрите на шкалу взимания налогов в зависимости от доходов граждан: Россия – самая либеральная страна по этому показателю! Сюда же относится высокий уровень концентрации богатства у небольшой верхушки общества, низкая доля выплат на образование, науку, здравоохранение относительно общего бюджета. Правящий класс в лице государства как бы говорит гражданам: «мы вам ничего не должны, крутитесь как хотите». И это чисто либеральный подход.

Но поскольку это поздний, реакционный (нео)либерализм (в отличие от либерализма XVII-XVIII вв.), то он вынужден использовать жёсткие регламентирующие нормы («охранительские» приемы) и вмешиваться в жизнь граждан при кризисах. К примеру, при СВО. Теперь граждане, которым государство ничего не должно, вдруг замечают, что они оказывается должны этому государству очень много: рожать больше будущих солдат, трудиться за бесценок, умирать до пенсии, не иметь качественного образования и здравоохранения.

Грядущий кризис и даже вероятный распад российского общества приобретёт наиболее болезненные формы, если в результате политических потрясений идеологи либерализма и охранительства не будут выброшены из политической жизни, общественного сознания трудящихся нашей страны.

Спасти Россию как административно-хозяйственный и культурный феномен могут только идеи, организации, лидеры и практика социализма, солидарности, интернационализма. Без них на осколках России утвердится гибрид самых реакционных форм либерализма и черносотенного охранительства (возможно националистического, религиозного), которые договорятся друг с другом ценой варварской эксплуатации трудящихся.

Расматриваемая статья Валерия Гарбузова подводит именно к таким выводам.

Игорь Панюта

Политолог, член Союза марксистов.