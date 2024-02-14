Борис Кагарлицкий* приговорен к 5 годам общего режима

*По мнению Минюста РФ является иностранным агентом

13 февраля 2024 года апелляционный военный суд изменил меру наказания на лишение свободы. Ранее, 12 декабря, суд признал Бориса виновным по делу об “Оправдании терроризма” и назначил ему наказание в виде штрафа суммой 609 тысяч рублей.

Однако гособвинению этого показалось недостаточно. Сразу после декабрьского суда была подана апелляция. Обвинение запросило 5,5 лет лишения свободы, мотивируя это тем, что Борис проходит процедуру банкротства и якобы не может оплатить штраф.

Этот и еще один штраф за отсутствие иноагентской плашки на 710 тысяч рублей, Кагарлицкий успел погасить полностью еще до суда по апелляции. Но суд этот факт во внимание не принял и приговорил Бориса Кагарлицкого к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

На заседание Борис пришел с уже собранной сумкой. Увы, не зря. Его арестовали прямо в зале суда.

Борис Кагарлицкий не является ни экстремистом, ни террористом, хотя он и внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Борис Кагарлицкий никогда не оправдывал терроризм, в том числе и в том ролике, и посте в его телеграмм-канале, которые по воли гособвинения легли в фабулу уголовного дела.

Друзья, сейчас семья Бориса нуждается в вашей поддержке. Если вы хотите помочь, можете воспользоваться Патреоном (https://www.patreon.com/freedom_kagarlitsky) или Бусти (https://boosty.to/freekagarlitsky) международной группы поддержки Бориса Кагарлицкого или написать на их почту boris.solidarity@gmail.com. Любая помощь приветствуется.