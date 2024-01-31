Азат Мифтахов остается за решеткой

Центральный окружной военный суд продлил арест левому активисту, аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову. На сей раз его обвиняют в оправдании терроризма. Заседание суда прошло в Екатеринбурге.

4 сентября 2023 года Мифтахова не отпустили из колонии в городе Омутнинске Кировской области, где он отбывал наказание по делу о дымовой шашке, брошенной в офисе «Единой России» (хотя сам Азат ничего не бросал, а только находился рядом). На сей раз математику вменили оправдание терроризма из-за замечаний, которые он сделал, когда смотрел телевизионные новости в колонии. После этого Мифтахова перевели в Киров для проведения следственных действий. Первомайский районный суд избрал мерой пресечения арест, срок которого истекает в начале февраля.

На сей раз суд должен был решить вопрос о продлении меры пресечения. Адвокат обвинчяемого Светлана Сидоркина напомнила, что виновность Мифтахова пока не доказана, а представленные доказательства «являются порочными», так как построены на показаниях других заключенных. Она добавила, что Мифтахов не может оказать давление на свидетелей, так как они находятся в колонии. И попросила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Например, домашний арест.

Суд этим аргумента не внял и продлил арест Азата Мифтахова на три месяца — до 16 апреля 2024 года.

Источник: https://news.mail.ru/incident/59585035/