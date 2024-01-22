Дайджест новостей на 22 января
[В мире]
Почему Хезболла и Иран не атакуют Израиль?
20 ноября Лукашенко назначил послов в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию
Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай
[Внешняя политика]
Протокол на поставки свинины из РФ в Китай может быть подписан до конца года
Лавров заявил, что почти половина из 120 тысяч выданных РФ электронных виз приходится на Китай
15 декабря стал известен состав делегации Мишустина на переговорах в Китае
Против российских IT-компаний введены новые санкции
[Внутренняя политика]
Зампредседателя правительства заявил, что в России будут возрождать станкостроение и готовить специалистов для инновационных отраслей промышленности
В Кургане член Совета при президенте РФ назвал эльфов серьезной угрозой
Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов
Депутат Госдумы Игорь Ананских написал статью о борьбе русских и рептилоидов
[Экономика]
Китайский бренд Spandi может вернуться в Россию
Wildberries вышел на китйский рынок
[Общество]
Рекордное количество россиян положительно относится к руководству Китая
Против Бориса Акунина возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ
Две трети россиян выступили против запрета абортов
[Пенсии]
В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии за многодетность
[Наука]
Экс-директора института ДВО РАН осудили за злоупотребление полномочиями
[Экология]
Как сообщает издание «Кедр-медия», признанное иноагентом в России, Россельхознадзор заявил, что в рисе, выросшем около мусорного полигона в станице Полтавской, нашли свинец и мышьяк
Как сообщает издание «Кедр-медия», признанное иноагентом в России, военным не разрешили проводить учения и строить полигоны в заповеднике «Остров Врангеля»
[Культура]
Явленная Патриархом Кириллом Казанская Богоматерь оказалась ранним списком чудотворной иконы
Казанская икона Божьей Матери опять в соборе на Красной площади