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Дайджест новостей на 12 января

 

Дайджест новостей на 12 января

 

[В мире]

 

Директор ИСАА МГУ Маслов – о том, чего не удалось достичь Джо Байдену и Си Цзиньпину по итогам переговоров

 

Политолог Федор Лукьянов – о значении встречи Байдена и Си Цзиньпина

 

На что способна персидская молодежь

 

[Внешняя политика]

 

Отменены морские пассажирские рейсы из Владивостока в японский Нанао 

 

В РФ нелегальным мигрантам могут запретить водить машину и получать права

 

Какие регионы России активнее всего работают с Китаем

 

[Образование]

 

Минобрнауки обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе высшего образования

 

Греф предложил ввести в школах предмет «Предпринимательство»

 

В закон об образовании предлагают внести правку о запрете телефонов на уроках в школе

 

[Наука]

 

Физики-ядерщики прокомментировали заявление Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью

 

[Культура]

 

Пермская художественная галерея празднует юбилей в Москве

 

О выставке «Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата»

 

Евгений Ройзман передаст Екатеринбургу все свои музеи

 

В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной

 

Центробанк выпустил монеты с кадром из мультфильма «Аленький цветочек»

 

Какие красители были главными в истории Британии

 

Как коллекционеры современного искусства объединились ради выставки Эрика Булатова

 

О реконструкции Политехнического музея в Москве

Рабкор.ру
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12-1-2024 События, , 8
Дайджест новостей на 31 декабря
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