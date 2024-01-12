Дайджест новостей на 12 января
[В мире]
Директор ИСАА МГУ Маслов – о том, чего не удалось достичь Джо Байдену и Си Цзиньпину по итогам переговоров
Политолог Федор Лукьянов – о значении встречи Байдена и Си Цзиньпина
На что способна персидская молодежь
[Внешняя политика]
Отменены морские пассажирские рейсы из Владивостока в японский Нанао
В РФ нелегальным мигрантам могут запретить водить машину и получать права
Какие регионы России активнее всего работают с Китаем
[Образование]
Минобрнауки обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе высшего образования
Греф предложил ввести в школах предмет «Предпринимательство»
В закон об образовании предлагают внести правку о запрете телефонов на уроках в школе
[Наука]
Физики-ядерщики прокомментировали заявление Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью
[Культура]
Пермская художественная галерея празднует юбилей в Москве
О выставке «Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата»
Евгений Ройзман передаст Екатеринбургу все свои музеи
В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной
Центробанк выпустил монеты с кадром из мультфильма «Аленький цветочек»
Какие красители были главными в истории Британии
Как коллекционеры современного искусства объединились ради выставки Эрика Булатова
О реконструкции Политехнического музея в Москве