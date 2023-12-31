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Дайджест новостей на 31 декабря

 

Дайджест новостей на 31 декабря

 

[В мире]

 

Из-за войны Израиля с ХАМАС выигрывает Египет

 

Минфин США ввел санкции в отношении македонской Bet City International и ее владельца Сергея Самсоненко из-за связей с предпринимателем Джорданом Камчевым

 

Казахстан принял решение по телефонному коду +7

 

Почему саммит Джо Байдена и Си Цзиньпина не мог стать прорывным

 

[Внешняя политика]

 

ФТС раскрыла объем внешнем торговли России в 2023 году

 

Россия и КНР прорабатывают проекты по устойчивому развитию Арктики

 

Паромную переправу в пункте пропуска «Покровка» на границе с КНР заменят понтонным мостом

 

Первый вице-премьер России заявил, что объем взаиморасчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 95%

 

[Внутренняя политика]

 

Законопроект об абортах планируют внести в Госдуму весной

 

Путин призвал сделать многодетность нормой жизни

 

[Экономика]

 

Товарооборот РФ и КНР в январе – ноябре достиг исторического рекорда в $218,17 млрд

 

Поставки стали из РФ в КНР упали после прошлогоднего роста

 

[Общество]

 

Международный интернет-трафик из Европы продолжает рост в России

 

Количество пользователей VPN в России выросло почти на 40% в 2023 году

 

Что не так со сбором на инновационный генный препарат

 

Роскомнадзор будет блокировать пиратские ресурсы за контент с ЛГБТ-пропагандой

 

[Пенсии]

 

31 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий

 

[Экология]

 

По данным издания «Кедр-медиа», объявленного иноагентом в РФ, из-за добычи золота Красноярский край теряет реки, поселки и людей

 

[Образование]

 

В Чечне заявили об изменении главы учебника истории о репрессированных народах

 

Китайский язык стал вторым обязательным иностранным языком в МФТИ

 

[Наука]

 

Китайская арктическая экспедиция впервые достигла Северного полюса на ледоколе «Сюэлун-2»

 

Россия и Китай готовят соглашение о сотрудничестве по арктической станции «Снежинка»

 

Из России ушли клинические исследования

 

[Культура]

 

17 сентября умер поэт Николай Добронравов

Рабкор.ру
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31-12-2023 События, , 10
Дайджест новостей на 26 декабря
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