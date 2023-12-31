Дайджест новостей на 31 декабря
[В мире]
Из-за войны Израиля с ХАМАС выигрывает Египет
Минфин США ввел санкции в отношении македонской Bet City International и ее владельца Сергея Самсоненко из-за связей с предпринимателем Джорданом Камчевым
Казахстан принял решение по телефонному коду +7
Почему саммит Джо Байдена и Си Цзиньпина не мог стать прорывным
[Внешняя политика]
ФТС раскрыла объем внешнем торговли России в 2023 году
Россия и КНР прорабатывают проекты по устойчивому развитию Арктики
Паромную переправу в пункте пропуска «Покровка» на границе с КНР заменят понтонным мостом
Первый вице-премьер России заявил, что объем взаиморасчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 95%
[Внутренняя политика]
Законопроект об абортах планируют внести в Госдуму весной
Путин призвал сделать многодетность нормой жизни
[Экономика]
Товарооборот РФ и КНР в январе – ноябре достиг исторического рекорда в $218,17 млрд
Поставки стали из РФ в КНР упали после прошлогоднего роста
[Общество]
Международный интернет-трафик из Европы продолжает рост в России
Количество пользователей VPN в России выросло почти на 40% в 2023 году
Что не так со сбором на инновационный генный препарат
Роскомнадзор будет блокировать пиратские ресурсы за контент с ЛГБТ-пропагандой
[Пенсии]
31 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий
[Экология]
По данным издания «Кедр-медиа», объявленного иноагентом в РФ, из-за добычи золота Красноярский край теряет реки, поселки и людей
[Образование]
В Чечне заявили об изменении главы учебника истории о репрессированных народах
Китайский язык стал вторым обязательным иностранным языком в МФТИ
[Наука]
Китайская арктическая экспедиция впервые достигла Северного полюса на ледоколе «Сюэлун-2»
Россия и Китай готовят соглашение о сотрудничестве по арктической станции «Снежинка»
Из России ушли клинические исследования
[Культура]
17 сентября умер поэт Николай Добронравов