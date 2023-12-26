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Дайджест новостей на 26 декабря

 

Дайджест новостей на 26 декабря

 

[В мире]

 

Казахстан вводит визы для цифровых кочевников

 

Соглашение Казахстана и Китая о безвизовом режиме вступило в силу

 

О нападении радикалов на синагогу в Ереване

 

[Внешняя политика]

 

Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ

 

Комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о передаче активов РФ Киеву

 

В Москве закрывается Генеральное консульство Греции

 

[Внутренняя политика]

 

Чиновника из Севастополя проверят после слов о китайских туристах

 

24 ноября минюст объявил экс-премьера Михаила Касьянова иностранным агентом

 

Комментарий Банка России об операциях со средствами Фонда национального благосостояния на внутреннем валютном рынке в 2024 году

 

[Экономика]

 

Поставки процессоров Intel и AMD в Россию существенно снизились

 

Росстат зафиксировал рекордный уровень прибыли бизнеса за квартал

 

[Общество]

 

Число посетивших Гонконг туристов из России в 2023 году выросло в 55 раз

 

В России зафиксирован рост спроса на книги о Японии, Китае и КНДР

 

Более половины россиян выступили против создания «министерства счастья»

 

[Образование]

 

В Петербурге рассказали о высоком спросе на школьных учителей

 

[Наука]

 

Первый японский лунный модуль SLIM успешно отделился от ракеты-носителя

 

[Культура]

 

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга направил письмо министру культуры по поводу иконы «Троица»

 

Помощник президента отверг идею об импортозамещении Спанч Боба

Рабкор.ру
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26-12-2023 События, , 28
Дайджест новостей на 21 декабря
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