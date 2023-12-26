Дайджест новостей на 26 декабря
[В мире]
Казахстан вводит визы для цифровых кочевников
Соглашение Казахстана и Китая о безвизовом режиме вступило в силу
О нападении радикалов на синагогу в Ереване
[Внешняя политика]
Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ
Комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о передаче активов РФ Киеву
В Москве закрывается Генеральное консульство Греции
[Внутренняя политика]
Чиновника из Севастополя проверят после слов о китайских туристах
24 ноября минюст объявил экс-премьера Михаила Касьянова иностранным агентом
Комментарий Банка России об операциях со средствами Фонда национального благосостояния на внутреннем валютном рынке в 2024 году
[Экономика]
Поставки процессоров Intel и AMD в Россию существенно снизились
Росстат зафиксировал рекордный уровень прибыли бизнеса за квартал
[Общество]
Число посетивших Гонконг туристов из России в 2023 году выросло в 55 раз
В России зафиксирован рост спроса на книги о Японии, Китае и КНДР
Более половины россиян выступили против создания «министерства счастья»
[Образование]
В Петербурге рассказали о высоком спросе на школьных учителей
[Наука]
Первый японский лунный модуль SLIM успешно отделился от ракеты-носителя
[Культура]
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга направил письмо министру культуры по поводу иконы «Троица»
Помощник президента отверг идею об импортозамещении Спанч Боба