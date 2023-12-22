Главная Рубрики События 2023 Декабрь Дайджест новостей на 21 декабря

Дайджест новостей на 21 декабря

 

Дайджест новостей на 21 декабря

 

[В мире]

 

Скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

 

В Китае объявлено о снятии с должности министра обороны Ли Шанфу

 

Что стоит за отставкой министра обороны Китая Ли Шанфу

 

Почему израильские силы безопасности избивают ортодоксально настроенных сограждан

 

[Внешняя политика]

 

Товарооборот России и Китая за десять месяцев 2023 года вырос на 27,7%

 

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о кризисе в отношениях с США

 

Минэкономразвития формирует новые списки туроператоров для безвизовых поездок в Иран и Китай

 

Европарламент потребовал от Еврокомиссии пересмотреть запрет на машины для россиян

 

[Внутренняя политика]

 

Бориса Кагарлицкого освободили в зале суда

 

Минцифры заявило, что в России заблокируют только VPN, представляющие реальную угрозу

 

Госдума продлила на год отсрочку выплат по вкладам СССР

 

17 ноября Кабин снял запрет на экспорт бензина из РФ в связи с насыщением внутреннего рынка

 

Когда запретят аборты в России

 

[Экономика]

 

Холдинг «Росмэн» занялся дистрибцией коллекционных игрушек для взрослых

 

Группа Альфа-банка запланировала получить доступ к фондовому рынку Китая

 

Долги российского бизнеса впервые превысили 100 трлн рублей

 

Стоимость новогоднего стола россиян за год выросла на 9%

 

[Общество]

 

Официальный измеритель телесмотрения в России – компания Mediascope – начнет измерять телеаудиторию в кафе, бизнес-центрах и барах

 

Роскомнадзор заблокировал старейшие имиджборды Рунета

 

Военная прокуратура нашла признаки мошенничества при расходовании средств, выделенных для создания системы «Безопасный город»

 

Четверть россиян пожаловались на гендерную дискриминацию на работе

 

[Происшествия]

 

27 ноября в аквариуме-музее в Севастополе погибли более 500 морских животных

 

[Образование]

 

В Приамурье в 39 школах будут изучать китайский язык

 

Рособрнадзор объяснить исчезновение Пушкина из кодификатора ЕГЭ по литературе

 

[Наука]

 

Индийский луноход передал первые научные данные о южном полюсе Луны

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
22-12-2023 События, , 18
Дайджест новостей 11 декабря
  См. также  
 
 
 