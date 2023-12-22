Дайджест новостей на 21 декабря
[В мире]
Скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
В Китае объявлено о снятии с должности министра обороны Ли Шанфу
Что стоит за отставкой министра обороны Китая Ли Шанфу
Почему израильские силы безопасности избивают ортодоксально настроенных сограждан
[Внешняя политика]
Товарооборот России и Китая за десять месяцев 2023 года вырос на 27,7%
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о кризисе в отношениях с США
Минэкономразвития формирует новые списки туроператоров для безвизовых поездок в Иран и Китай
Европарламент потребовал от Еврокомиссии пересмотреть запрет на машины для россиян
[Внутренняя политика]
Бориса Кагарлицкого освободили в зале суда
Минцифры заявило, что в России заблокируют только VPN, представляющие реальную угрозу
Госдума продлила на год отсрочку выплат по вкладам СССР
17 ноября Кабин снял запрет на экспорт бензина из РФ в связи с насыщением внутреннего рынка
Когда запретят аборты в России
[Экономика]
Холдинг «Росмэн» занялся дистрибцией коллекционных игрушек для взрослых
Группа Альфа-банка запланировала получить доступ к фондовому рынку Китая
Долги российского бизнеса впервые превысили 100 трлн рублей
Стоимость новогоднего стола россиян за год выросла на 9%
[Общество]
Официальный измеритель телесмотрения в России – компания Mediascope – начнет измерять телеаудиторию в кафе, бизнес-центрах и барах
Роскомнадзор заблокировал старейшие имиджборды Рунета
Военная прокуратура нашла признаки мошенничества при расходовании средств, выделенных для создания системы «Безопасный город»
Четверть россиян пожаловались на гендерную дискриминацию на работе
[Происшествия]
27 ноября в аквариуме-музее в Севастополе погибли более 500 морских животных
[Образование]
В Приамурье в 39 школах будут изучать китайский язык
Рособрнадзор объяснить исчезновение Пушкина из кодификатора ЕГЭ по литературе
[Наука]
Индийский луноход передал первые научные данные о южном полюсе Луны