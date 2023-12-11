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Дайджест новостей 11 декабря

 

Дайджест новостей 11 декабря

 

[В мире]

 

Кто в мире производит больше всего сырья

 

Во Франции расследуют предполагаемое отравление экс-редактора Первого канала Овсянниковой

 

Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений

 

[Внешняя политика]

 

Китайские автомобили вошли в список рекомендованных для закупок авто для российских чиновников

 

Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

 

«Нафтогаз» заявил, что не будет продлевать договор о транзите газа из России

 

[Внутренняя политика]

 

В России ввели особый воинский учет для заключенных

 

Заплаты военных и сотрудников силовых ведомств увеличили на 10,5%

 

Прожиточный минимум увеличится в Подмосковье с 1 января 2024 года

 

[Экономика]

 

SpaceX не бережет персонал – у компании было более 600 случаев травматизма сотрудников

 

Чистый отток капитала из РФ вырос вдвое

 

[Общество]

 

Почему в России труд обесценен

 

Что показала блокировка Telegram из-за беспорядков в Махачкале

 

Россияне потратили миллиарды на обучение эзотерике и нутрициологии в 2023 году

 

[Пенсии]

 

Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве

 

[Протесты]

 

Как массовые протесты в Иране стали постоянным явлением

 

[Образование]

 

В научных вузах будут изучать китайский язык, заявил Фурсенко

 

[Культура]

 

Сразу две испанские выставки идут в ГМИИ им. Пушкина в Москве

Рабкор.ру
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11-12-2023 События, , 21
Дайджест новостей на 7 декабря
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