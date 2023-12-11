Дайджест новостей 11 декабря
[В мире]
Кто в мире производит больше всего сырья
Во Франции расследуют предполагаемое отравление экс-редактора Первого канала Овсянниковой
Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений
[Внешняя политика]
Китайские автомобили вошли в список рекомендованных для закупок авто для российских чиновников
Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией
«Нафтогаз» заявил, что не будет продлевать договор о транзите газа из России
[Внутренняя политика]
В России ввели особый воинский учет для заключенных
Заплаты военных и сотрудников силовых ведомств увеличили на 10,5%
Прожиточный минимум увеличится в Подмосковье с 1 января 2024 года
[Экономика]
SpaceX не бережет персонал – у компании было более 600 случаев травматизма сотрудников
Чистый отток капитала из РФ вырос вдвое
[Общество]
Почему в России труд обесценен
Что показала блокировка Telegram из-за беспорядков в Махачкале
Россияне потратили миллиарды на обучение эзотерике и нутрициологии в 2023 году
[Пенсии]
Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве
[Протесты]
Как массовые протесты в Иране стали постоянным явлением
[Образование]
В научных вузах будут изучать китайский язык, заявил Фурсенко
[Культура]
Сразу две испанские выставки идут в ГМИИ им. Пушкина в Москве