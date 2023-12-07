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Дайджест новостей на 7 декабря

 

Дайджест новостей на 7 декабря

 

[В мире]

 

6 ноября число погибших сотрудников ООН в секторе Газа выросло до 88

 

6 ноября шиитские группировки Ирака заявили, что нанесли удар по американским базам

 

7 ноября в Израиле сообщили о ведении боев «в сердце города Газа»

 

10 ноября ЦАХАЛ нанесла удар по объекту в Сирии в ответ на запуск дрона по школе в Израиле

 

[Внешняя политика]

 

Абхазия может войти в Союзное государство вместе с Белоруссией

 

Путин назвал Китай одним из локомотивов мировой экономики

 

Пашинян выступил против переброски российских миротворцев в Армению

 

Япония призвала Россию снять эмбарго на импорт морепродуктов

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости

 

Операторам увеличат плату за использование 4G в 10 раз

 

За низкие зарплаты работодателя могут наказать

 

Телеведущего Дмитрия Губина и журналиста Андрея Солдатова признали иноагентами

 

[Экономика]

 

О повышении ставки Центробанком до 15%

 

Компания «Аквариус» просит у государства софинансировать производство

 

Кировская компания «Восток» и партнер из КНР запустили совместный проект

 

Компания Unity планирует провести новые увольнения до конца года

 

[Общество]

 

6 ноября в Благовещенск их Хэйхэ вернулось около 500 россиян(международное пассажирское сообщение было прервано 3 ноября)

 

Стратегии потребительского поведения россиян в 3 квартале 2023 года

 

Российский магазин приложений NashStore после запроса сенатора удалил VPN-сервисы

 

9 ноября туроператоры из Приморья приостановили отправку туристов в Китай из-за очередей

 

[Происшествия]

 

9 ноября беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области

 

11 ноября военный комиссар Краснотурьинска Чекасин покончил с собой

 

11 ноября причиной схода вагонов с путей в Рязанской области стал взрыв

 

[Протесты]

 

Крупнейшая вспышка рабочего движения случилась в Бангладеш

Рабкор.ру
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7-12-2023 События, , 9
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