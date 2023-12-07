Дайджест новостей на 7 декабря
[В мире]
6 ноября число погибших сотрудников ООН в секторе Газа выросло до 88
6 ноября шиитские группировки Ирака заявили, что нанесли удар по американским базам
7 ноября в Израиле сообщили о ведении боев «в сердце города Газа»
10 ноября ЦАХАЛ нанесла удар по объекту в Сирии в ответ на запуск дрона по школе в Израиле
[Внешняя политика]
Абхазия может войти в Союзное государство вместе с Белоруссией
Путин назвал Китай одним из локомотивов мировой экономики
Пашинян выступил против переброски российских миротворцев в Армению
Япония призвала Россию снять эмбарго на импорт морепродуктов
[Внутренняя политика]
Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости
Операторам увеличат плату за использование 4G в 10 раз
За низкие зарплаты работодателя могут наказать
Телеведущего Дмитрия Губина и журналиста Андрея Солдатова признали иноагентами
[Экономика]
О повышении ставки Центробанком до 15%
Компания «Аквариус» просит у государства софинансировать производство
Кировская компания «Восток» и партнер из КНР запустили совместный проект
Компания Unity планирует провести новые увольнения до конца года
[Общество]
6 ноября в Благовещенск их Хэйхэ вернулось около 500 россиян(международное пассажирское сообщение было прервано 3 ноября)
Стратегии потребительского поведения россиян в 3 квартале 2023 года
Российский магазин приложений NashStore после запроса сенатора удалил VPN-сервисы
9 ноября туроператоры из Приморья приостановили отправку туристов в Китай из-за очередей
[Происшествия]
9 ноября беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области
11 ноября военный комиссар Краснотурьинска Чекасин покончил с собой
11 ноября причиной схода вагонов с путей в Рязанской области стал взрыв
[Протесты]
Крупнейшая вспышка рабочего движения случилась в Бангладеш