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Дайджест новостей на 5 декабря

 

Дайджест новостей на 5 декабря

 

[В мире]

 

Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывоз кофе

 

27 сентября посол Франции в Нигере покинул Ниамей

 

Дели потребовал от Оттавы отозвать из Индии более 40 канадских дипломатов

 

[Внешняя политика]

 

В Китае заявили о приверженности Пекина и Москвы независимой внешней политике

 

Глава МИД КНР заявил, то Пекин поддерживает Москву на международной арене

 

Африка резко снизила использование рубля в расчетах за экспорт из России

 

Вашингтон решил не приглашать Путина на саммит АТЭС

 

Власти раскрыли топ-5 торговых партнеров России в Африке

 

[Внутренняя политика]

 

В Думу внесли законопроект о запрете на оскорбительные названия населенных пунктов

 

Власти могут ввести контроль над валютными потоками в постоянном режиме

 

Путин выступил за размещение серверов онлайн-игр в России и в домене .ru

 

Власти предложили локализовать производство оборудования для майнинга

 

РКН заявил о попытках сохранить баланс в вопросе возможной блокировке YouTube

 

В России могут ввести единое время запрета на шум в квартирах

 

[Общество]

 

Суд арестовал группу подростков, которые обвинили в подготовке теракта в общежитии РУДН

 

[Наука]

 

Япония и Индия отправят совместную миссию на Луну в 2023 году

 

[Культура]

 

26 августа режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни

 

Оползень накрыл средневековый монастырь в Грузии

Рабкор.ру
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5-12-2023 События, , 10
Дайджест новостей на 1 декабря
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