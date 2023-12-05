Дайджест новостей на 5 декабря
[В мире]
Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывоз кофе
27 сентября посол Франции в Нигере покинул Ниамей
Дели потребовал от Оттавы отозвать из Индии более 40 канадских дипломатов
[Внешняя политика]
В Китае заявили о приверженности Пекина и Москвы независимой внешней политике
Глава МИД КНР заявил, то Пекин поддерживает Москву на международной арене
Африка резко снизила использование рубля в расчетах за экспорт из России
Вашингтон решил не приглашать Путина на саммит АТЭС
Власти раскрыли топ-5 торговых партнеров России в Африке
[Внутренняя политика]
В Думу внесли законопроект о запрете на оскорбительные названия населенных пунктов
Власти могут ввести контроль над валютными потоками в постоянном режиме
Путин выступил за размещение серверов онлайн-игр в России и в домене .ru
Власти предложили локализовать производство оборудования для майнинга
РКН заявил о попытках сохранить баланс в вопросе возможной блокировке YouTube
В России могут ввести единое время запрета на шум в квартирах
[Общество]
Суд арестовал группу подростков, которые обвинили в подготовке теракта в общежитии РУДН
[Наука]
Япония и Индия отправят совместную миссию на Луну в 2023 году
[Культура]
26 августа режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни
Оползень накрыл средневековый монастырь в Грузии