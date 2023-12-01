Дайджест новостей на 1 декабря
[В мире]
Китай может построить высокоскоростную железную дорогу до Тайваня
Илон Маск намерен сделать социальную сети Х (ранее Twitter) платным
Экс-президент Италии Джорджо Наполитано скончался на 99-м году жизни
24 сентября Франция объявила о выводе войск из Нигера и отзыве посла
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла
[Внешняя политика]
Польша запретила въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России
США импортировали рекордный объем удобрений из России
Суд ООН начал слушания по иску против России по конвенции о геноциде
Введенные Китаем ограничения на экспорт дронов серьезно осложнили их поставки в Россию
[Внутренняя политика]
11 октября Путин ввел обязательную продажу валюты для ряда экспортеров
Указ о продаже валютной выручки экспортерами и их список будут закрытыми
В Госдуме анонсировали принятие закона о запрете абортов в частных клиниках весной 2024 года
Депутаты гордумы Екатеринбурга впервые избрали спикером женщину
Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в первом чтении
[Экономика]
Доля китайских автомобильных запчастей в России в некоторых категориях достигает 60%
[Общество]
Роскомнадзор запретил поисковикам находить сайты крупнейших иностранных хостингов
Востоковед Сатановский уволен с «Соловьев Live» за оскорбления Захаровой
Более 40% россиян сообщили о платном навязывании положенных по ОМС услуг
Блогера Аяза Шабутдинова задержали за мошенничество по заявлению восьми учеников
[Пенсии]
Правительство внесло в Государственную Думу проект закона об увеличении среднего размера пенсии
Силуанов рассказал о размере средней пенсии в России
[Образование]
В ЕГЭ по истории включили вопросы о военной операции на Украине
[Наука]
«Не будем делать из неудачи трагедию», – заявил глава Роскосмоса после падения аппарата «Луна-25»
В Смоленской области найдена древнейшая в России действующая дорога