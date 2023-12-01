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Дайджест новостей на 1 декабря

 

Дайджест новостей на 1 декабря

 

[В мире]

 

Китай может построить высокоскоростную железную дорогу до Тайваня

 

Илон Маск намерен сделать социальную сети Х (ранее Twitter) платным

 

Экс-президент Италии Джорджо Наполитано скончался на 99-м году жизни

 

24 сентября Франция объявила о выводе войск из Нигера и отзыве посла

 

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

 

[Внешняя политика]

 

Польша запретила въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России

 

США импортировали рекордный объем удобрений из России

 

Суд ООН начал слушания по иску против России по конвенции о геноциде

 

Введенные Китаем ограничения на экспорт дронов серьезно осложнили их поставки в Россию

 

[Внутренняя политика]

 

11 октября Путин ввел обязательную продажу валюты для ряда экспортеров

 

Указ о продаже валютной выручки экспортерами и их список будут закрытыми

 

В Госдуме анонсировали принятие закона о запрете абортов в частных клиниках весной 2024 года

 

Депутаты гордумы Екатеринбурга впервые избрали спикером женщину

 

Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в первом чтении

 

[Экономика]

 

Доля китайских автомобильных запчастей в России в некоторых категориях достигает 60%

 

[Общество]

 

Роскомнадзор запретил поисковикам находить сайты крупнейших иностранных хостингов

 

Востоковед Сатановский уволен с «Соловьев Live» за оскорбления Захаровой

 

Более 40% россиян сообщили о платном навязывании положенных по ОМС услуг

 

Блогера Аяза Шабутдинова задержали за мошенничество по заявлению восьми учеников

 

[Пенсии]

 

Правительство внесло в Государственную Думу проект закона об увеличении среднего размера пенсии

 

Силуанов рассказал о размере средней пенсии в России

 

[Образование]

 

В ЕГЭ по истории включили вопросы о военной операции на Украине

 

[Наука]

 

«Не будем делать из неудачи трагедию», – заявил глава Роскосмоса после падения аппарата «Луна-25»

 

В Смоленской области найдена древнейшая в России действующая дорога

Рабкор.ру
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1-12-2023 События, , 24
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