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Дайджест новостей на 24 ноября

 

Дайджест новостей на 24 ноября

 

[В мире]

 

Грузия отменяет визовый режим для граждан Китая

 

Европейский центральный банк повысил базовую ставку до рекордных 4,5 процента

 

Китай сделает провинцию Фуцзянь демонстрационной зоной интегрированного развития с Тайванем

 

[Внешняя политика]

 

Азербайджан завил о намерении мирно решить конфликт в Карабахе

 

Захарова рассказала о нехватке специалистов по китайскому праву

 

США ввели санкции против основателей Русской медной компании и Уральской горно-металлургической компании

 

[Внутренняя политика]

 

Сотрудников IT-компаний призывают в армию

 

Минтруд начнет оценивать число россиян, занятых в теневом секторе

 

Кремль приступает к реформе федерального кадрового резерва

 

[Экономика]

 

АвтоВАЗ начнет сборку автомобилей Lada в Эфиопии

 

Матвиенко заявило о финансовой дыре в «Почте России»

 

3 октября курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 14 августа

 

[Общество]

 

Банки раскритиковали законопроект о доступе спецслужб к данным клиентов

 

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

 

Роскомнадзор впервые включил видеоигру в реестр организаторов распространения информации

 

[Протесты]

 

2 сентября в протестах на севере Ирака погиб человек и еще 11 пострадали

 

5 сентября в Южной Корее около 120 тысяч учителей вышли на массовые акции протеста

 

[Пенсии]

 

В Думу внесли проект закона об индексации выплат работающим инвалидам-песионерам

Рабкор.ру
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24-11-2023 События, , 19
Дайджест новостей на 20 ноября
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