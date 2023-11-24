Дайджест новостей на 24 ноября
[В мире]
Грузия отменяет визовый режим для граждан Китая
Европейский центральный банк повысил базовую ставку до рекордных 4,5 процента
Китай сделает провинцию Фуцзянь демонстрационной зоной интегрированного развития с Тайванем
[Внешняя политика]
Азербайджан завил о намерении мирно решить конфликт в Карабахе
Захарова рассказала о нехватке специалистов по китайскому праву
США ввели санкции против основателей Русской медной компании и Уральской горно-металлургической компании
[Внутренняя политика]
Сотрудников IT-компаний призывают в армию
Минтруд начнет оценивать число россиян, занятых в теневом секторе
Кремль приступает к реформе федерального кадрового резерва
[Экономика]
АвтоВАЗ начнет сборку автомобилей Lada в Эфиопии
Матвиенко заявило о финансовой дыре в «Почте России»
3 октября курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 14 августа
[Общество]
Банки раскритиковали законопроект о доступе спецслужб к данным клиентов
Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян
Роскомнадзор впервые включил видеоигру в реестр организаторов распространения информации
[Протесты]
2 сентября в протестах на севере Ирака погиб человек и еще 11 пострадали
5 сентября в Южной Корее около 120 тысяч учителей вышли на массовые акции протеста
[Пенсии]
В Думу внесли проект закона об индексации выплат работающим инвалидам-песионерам