Дайджест новостей на 20 ноября
[В мире]
Лукашенко запретил выдавать паспорта проживающим за рубежом белорусам
Африканский союз по итогам саммита «Большой двадцатки» войдет в состав объединения
МИД Украины потребовал от КНР объяснил визит китайских блогеров в ДНР
9 сентября число жертв землетрясения в Марокко достигло 1037
[Внешняя политика]
Россия предложила безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии
Венгрия откажется от ядерного топлива из России
Замглавы МИД России заявил, что тема внедрения карт «Мир» обсуждается с Индией и Китаем
Эстония запретила въезд машин с российскими номерами
[Внутренняя политика]
Экс-премьера СССР Николая Рыжкова освободили от полномочий сенатора
Госинвестиции компенсировали спад чистого экспорта
Опубликован законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Минфин объяснил допрасходы на госдолг увеличением ключевой ставки
[Экономика]
Число самозанятых в России вырастет до 10 млн к 2024 году
Каковы условия использования карт UnionPay российских банков
Топ-менеджер «Ростелекома» предупредил о запрете параллельного импорта вычислительной техники
ФАС возбудило дело против «Мегафона» из-за повышения тарифов
[Общество]
13 октября суд арестовал адвоката Навального Игоря Сергунина
В Минюсте рассказали, как выдают электронные книги осужденным
Московская налоговая закрыла юрлицо группы «Машина времени» за долги и нарушения
В Казани задержали редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода» (признано иноагентом в России) Алсу Курмашеву
[Протесты]
15 сентября в Екатеринбурге более десятка педагогов массово уволились из школы
1 сентября в Польше учителя вышли на акцию протеста, требуя повышения зарплат
1 сентября Макрона в сопровождении министра образования встретили протестами в Оранже
2 сентября в Тель-Авиве прошел многочисленный антиправительственный митинг