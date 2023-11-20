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Дайджест новостей на 20 ноября

 

Дайджест новостей на 20 ноября

 

[В мире]

 

Лукашенко запретил выдавать паспорта проживающим за рубежом белорусам

 

Африканский союз по итогам саммита «Большой двадцатки» войдет в состав объединения

 

МИД Украины потребовал от КНР объяснил визит китайских блогеров в ДНР

 

9 сентября число жертв землетрясения в Марокко достигло 1037

 

[Внешняя политика]

 

Россия предложила безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии

 

Венгрия откажется от ядерного топлива из России

 

Замглавы МИД России заявил, что тема внедрения карт «Мир» обсуждается с Индией и Китаем

 

Эстония запретила въезд машин с российскими номерами

 

[Внутренняя политика]

 

Экс-премьера СССР Николая Рыжкова освободили от полномочий сенатора

 

Госинвестиции компенсировали спад чистого экспорта

 

Опубликован законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

 

Минфин объяснил допрасходы на госдолг увеличением ключевой ставки

 

[Экономика]

 

Число самозанятых в России вырастет до 10 млн к 2024 году

 

Каковы условия использования карт UnionPay российских банков

 

Топ-менеджер «Ростелекома» предупредил о запрете  параллельного импорта вычислительной техники

 

ФАС возбудило дело против «Мегафона» из-за повышения тарифов

 

[Общество]

 

13 октября суд арестовал адвоката Навального Игоря Сергунина

 

В Минюсте рассказали, как выдают электронные книги осужденным

 

Московская налоговая закрыла юрлицо группы «Машина времени» за долги и нарушения

 

В Казани задержали редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода» (признано иноагентом в России) Алсу Курмашеву

 

[Протесты]

 

15 сентября в Екатеринбурге более десятка педагогов массово уволились из школы

 

1 сентября в Польше учителя вышли на акцию протеста, требуя повышения зарплат

 

1 сентября Макрона в сопровождении министра образования встретили протестами в Оранже

 

2 сентября в Тель-Авиве прошел многочисленный антиправительственный митинг

Рабкор.ру
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20-11-2023 События, , 19
Дайджест новостей на 13 ноября
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