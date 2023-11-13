Дайджест новостей на 13 ноября
[В мире]
3 ноября Израильская армия вошла в город Газу
Посол Ирана прибыл в Эр-Рияд спустя семь лет после разрыва отношений
В Узбекистане запретили пропагандировать многоженство и носить одежду, закрывающую лицо
Верховный суд Мексики декриминализовал аборты на всей территории страны
[Внешняя политика]
Гонконгский банк HSBC приостановит обработку денежных переводов для России и Белоруссии
8 сентября МИД России вызвал посла Армении
МИД Украины раскритиковал действия Запада по трибуналу и конфискации активов РФ
ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни
[Внутренняя политика]
Глава Дагестана заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы курировались из-за рубежа
25 сентября умер бывший министр экономики Евгений Ясин
Статья Владислава Суркова о глобальном севере
Минфин сообщил о рекордном «бюджетном импульсе» в 2023 году
[Экономика]
О телевизионной инфраструктуре в условиях санкций
Более $18 млрд прибыли компаний из недружественных стран остаются заблокированными в России
Структура «Ростелекома» «Булат» заказывает базовые станции у китайской Hytes Communications
Регулятор приостановил действие сертификата на антивирус Dr. Web
[Общество]
По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы проходят 20 подозреваемых
Глава ВТБ возмутился использованием на верфях Объединенной судостроительной корпорации немецких станков 1932 года
На нарушение каких трудовых прав в России жалуются женщины
В ряде регионов РФ начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита
[Происшествия]
29 октября Следственный комитет заявил, что займется массовыми беспорядками в аэропорту Дагестана
23 сентября в Севастополе потушили пожар в здании штаба Черноморского флота
25 сентября в Курске из-за атаки беспилотников были повреждены несколько домов
7 октября в Подмосковье средства ПВО уничтожили беспилотник