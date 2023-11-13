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Дайджест новостей на 13 ноября

 

Дайджест новостей на 13 ноября

 

[В мире]

 

3 ноября Израильская армия вошла в город Газу

 

Посол Ирана прибыл в Эр-Рияд спустя семь лет после разрыва отношений

 

В Узбекистане запретили пропагандировать многоженство и носить одежду, закрывающую лицо

 

Верховный суд Мексики декриминализовал аборты на всей территории страны

 

[Внешняя политика]

 

Гонконгский банк HSBC приостановит обработку денежных переводов для России и Белоруссии

 

8 сентября МИД России вызвал посла Армении

 

МИД Украины раскритиковал действия Запада по трибуналу и конфискации активов РФ

 

ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни

 

[Внутренняя политика]

 

Глава Дагестана заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы курировались из-за рубежа

 

25 сентября умер бывший министр экономики Евгений Ясин

 

Статья Владислава Суркова о глобальном севере

 

Минфин сообщил о рекордном «бюджетном импульсе» в 2023 году

 

[Экономика]

 

О телевизионной инфраструктуре в условиях санкций

 

Более $18 млрд прибыли компаний из недружественных стран остаются заблокированными в  России

 

Структура «Ростелекома» «Булат» заказывает базовые станции у китайской Hytes Communications

 

Регулятор приостановил действие сертификата на антивирус Dr. Web

 

[Общество]

 

По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы проходят 20 подозреваемых

 

Глава ВТБ возмутился использованием на верфях Объединенной судостроительной корпорации немецких станков 1932 года

 

На нарушение каких трудовых прав в России жалуются женщины

 

В ряде регионов РФ начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита

 

[Происшествия]

 

29 октября Следственный комитет заявил, что займется массовыми беспорядками в аэропорту Дагестана

 

23 сентября в Севастополе потушили пожар в здании штаба Черноморского флота

 

25 сентября в Курске из-за атаки беспилотников были повреждены несколько домов

 

7 октября в Подмосковье средства ПВО уничтожили беспилотник

Рабкор.ру
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13-11-2023 События, , 36
Дайджест новостей на 6 ноября
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