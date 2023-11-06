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Дайджест новостей на 6 ноября

 

Дайджест новостей на 6 ноября

 

[В мире]

 

27 октября Израиль расширил сухопутную операцию в секторе Газа

 

Индия выразила Китаю протест из-за «стандартной карты»

 

5 сентября власти Стамбула сообщили о первой жертве наводнения

 

Филиппины опротестовали издание в Китае карты со спорными территориями

 

[Внешняя политика]

 

Премьер-министр Армении заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа

 

6 сентября Министерство обороны Армении заявило, что Армения проведет совместные с США учения на своей территории

 

Песков заявил, что информация о проведении учений Армении и США вызывает настороженность

 

[Внутренняя политика]

 

Кабмин РФ одобрил проект бюджета на 2024 год

 

В Госдуме прокомментировали удержание цен на бензин

 

Министерство экономического развития предложило аналог китайской модели для решения проблем с курсом рубля

 

[Экономика]

 

IT-компании обсуждают сертификацию сотрудников

 

Строительство инфраструктуры связи растет перед снижением

 

«Газпром» впервые поставил партию собственного СПГ по Северному морскому пути в Китай

 

[Общество]

 

Как из России выдавливают независимых экологов

 

WhatsApp отказался от запуска каналов в России из-за угрозы блокировки

 

Бизнес выступил против права силовиков изымать и редактировать персональные данные

 

[Происшествия]

 

17 сентября при падении беспилотника в Орле загорелся резервуар с топливом

 

18 сентября на выезде из Владивостока на трассу рухнул виадук

 

20 сентября в многоквартирном доме в Балашихе произошел взрыв

Рабкор.ру
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6-11-2023 События, , 24
Дайджест новостей на 2 ноября
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