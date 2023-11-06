Дайджест новостей на 6 ноября
[В мире]
27 октября Израиль расширил сухопутную операцию в секторе Газа
Индия выразила Китаю протест из-за «стандартной карты»
5 сентября власти Стамбула сообщили о первой жертве наводнения
Филиппины опротестовали издание в Китае карты со спорными территориями
[Внешняя политика]
Премьер-министр Армении заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа
6 сентября Министерство обороны Армении заявило, что Армения проведет совместные с США учения на своей территории
Песков заявил, что информация о проведении учений Армении и США вызывает настороженность
[Внутренняя политика]
Кабмин РФ одобрил проект бюджета на 2024 год
В Госдуме прокомментировали удержание цен на бензин
Министерство экономического развития предложило аналог китайской модели для решения проблем с курсом рубля
[Экономика]
IT-компании обсуждают сертификацию сотрудников
Строительство инфраструктуры связи растет перед снижением
«Газпром» впервые поставил партию собственного СПГ по Северному морскому пути в Китай
[Общество]
Как из России выдавливают независимых экологов
WhatsApp отказался от запуска каналов в России из-за угрозы блокировки
Бизнес выступил против права силовиков изымать и редактировать персональные данные
[Происшествия]
17 сентября при падении беспилотника в Орле загорелся резервуар с топливом
18 сентября на выезде из Владивостока на трассу рухнул виадук
20 сентября в многоквартирном доме в Балашихе произошел взрыв