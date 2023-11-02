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Дайджест новостей на 2 ноября

 

Дайджест новостей на 2 ноября

 

[В мире]

 

28 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Газой

 

22 октября Израиль вывел из строя сирийские аэропорты в Алеппо и Дамаске

 

Нигерия отозвала послов из всех стран мира

 

В Узбекистане реабилитировали 240 человек, репрессированных во времена СССР

 

[Внешняя политика]

 

МАГАТЭ сообщило о выбитых стеклах при взрывах в районе Хмельницкой АЭС

 

В Китае утвердили новые карты страны с частью территории России

 

Россия заблокировала в ООН резолюцию Францию и ОАЭ о санкциях против Мали

 

Азербайджан направил ноту протеста в российский МИД из-за мероприятия в Екатеринбурга

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуме опровергли создание рабочей группы по доукомплектованию армии

 

Роскомнадзор может начать блокировать сайты с информацией о VPN-сервисах с марта 2024 года

 

Интервью Александра Шубина

 

Хостинги обяжут идентифицировать клиентов по паспорту или «Госуслугам»

 

[Экономика]

 

Спрос на краткосрочные вклады растет второй месяц подряд

 

Главный экономист ВЭБа не увидел угрозы в «системной национализации»

 

Разработчик Astra Linux продаст до 10% акций на бирже

 

Совет директоров Альфа-Банка принял решение о создании двух филиалов в Китае – в Пекине и в Шанхае

 

[Общество]

 

Военком Геленжика подтвердил вручение повесток двум наблюдателям на выборах

 

На платформу Rutube выложили фильм «Барби» в хорошем качестве с официальным русским дубляжом

 

Беременной военнослужащей назначили шесть лет колонии за уклонение от службы в период спецоперации

 

Половина опрошенных россиян намерена пользоваться Youtube  даже в случае его блокировки

 

[Происшествия]

 

10 сентября в аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов

 

12 сентября самолет «Уральских авиалиний» приземлился на грунт в Новосибирской области

 

12 сентября город Рыльск был повторно атакован украинским беспилотником

 

14 сентября жители Евпатории сообщили о взрывах в городе

Рабкор.ру
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2-11-2023 События, , 17
Дайджест новостей 30 октября
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