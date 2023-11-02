Дайджест новостей на 2 ноября
[В мире]
28 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Газой
22 октября Израиль вывел из строя сирийские аэропорты в Алеппо и Дамаске
Нигерия отозвала послов из всех стран мира
В Узбекистане реабилитировали 240 человек, репрессированных во времена СССР
[Внешняя политика]
МАГАТЭ сообщило о выбитых стеклах при взрывах в районе Хмельницкой АЭС
В Китае утвердили новые карты страны с частью территории России
Россия заблокировала в ООН резолюцию Францию и ОАЭ о санкциях против Мали
Азербайджан направил ноту протеста в российский МИД из-за мероприятия в Екатеринбурга
[Внутренняя политика]
В Госдуме опровергли создание рабочей группы по доукомплектованию армии
Роскомнадзор может начать блокировать сайты с информацией о VPN-сервисах с марта 2024 года
Хостинги обяжут идентифицировать клиентов по паспорту или «Госуслугам»
[Экономика]
Спрос на краткосрочные вклады растет второй месяц подряд
Главный экономист ВЭБа не увидел угрозы в «системной национализации»
Разработчик Astra Linux продаст до 10% акций на бирже
Совет директоров Альфа-Банка принял решение о создании двух филиалов в Китае – в Пекине и в Шанхае
[Общество]
Военком Геленжика подтвердил вручение повесток двум наблюдателям на выборах
На платформу Rutube выложили фильм «Барби» в хорошем качестве с официальным русским дубляжом
Беременной военнослужащей назначили шесть лет колонии за уклонение от службы в период спецоперации
Половина опрошенных россиян намерена пользоваться Youtube даже в случае его блокировки
[Происшествия]
10 сентября в аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов
12 сентября самолет «Уральских авиалиний» приземлился на грунт в Новосибирской области
12 сентября город Рыльск был повторно атакован украинским беспилотником
14 сентября жители Евпатории сообщили о взрывах в городе