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Дайджест новостей 30 октября

 

Дайджест новостей 30 октября

 

[В мире]

 

В Казахстане стало на 70% больше компаний с российским капиталом

 

30 августа армия Габона объявила о роспуске институтов власти

 

31 августа войска Сенегала начали подготовку к переброске в Бенин для возможной интервенции в Нигер

 

[Внешняя политика]

 

28 сентября глава Карабаха подписал указ о прекращении существования республики

 

Россия планирует увеличить экспорт рыбы в Китай

 

Товарооборот меду Россией и Индией в первом полугодии 2023 года вырос втрое

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет, воинской обязанности или мобилизации

 

Действующий глава региона побеждил на выборах в Хакасии

 

В Ульяновске прекратили проведение акции «Роди патриота в День России»

 

[Экономика]

 

Российским операторам связи для полноценного строительства сетей не хватает около 50 тысяч базовых станций

 

Центробанк снял ограничения на продажи наличной валюты населению

 

Сбер оценил объем новых китайских инвестпроектов в России в 2 трлн рублей

 

[Общество]

 

Депутат Милонов заявил, что получил звание лейтенанта

 

Суд на три месяца приостановил работу золотодобытчиков, загрязняющих реки в Кузбассе

 

Блогер Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Геворкян рассказали о задержании

 

[Происшествия]

 

3 сентября движение по Крымскому мосту было временно приостановлено

 

7 сентября военные прибыли к мест падения БПЛА в Ростове-на Дону возле штаба ЮВО

 

10 сентября у берегов Крыма сбили восемь дронов

Рабкор.ру
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30-10-2023 События, , 18
Дайджест новостей на 24 октября
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