Дайджест новостей 30 октября
[В мире]
В Казахстане стало на 70% больше компаний с российским капиталом
30 августа армия Габона объявила о роспуске институтов власти
31 августа войска Сенегала начали подготовку к переброске в Бенин для возможной интервенции в Нигер
[Внешняя политика]
28 сентября глава Карабаха подписал указ о прекращении существования республики
Россия планирует увеличить экспорт рыбы в Китай
Товарооборот меду Россией и Индией в первом полугодии 2023 года вырос втрое
[Внутренняя политика]
В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет, воинской обязанности или мобилизации
Действующий глава региона побеждил на выборах в Хакасии
В Ульяновске прекратили проведение акции «Роди патриота в День России»
[Экономика]
Российским операторам связи для полноценного строительства сетей не хватает около 50 тысяч базовых станций
Центробанк снял ограничения на продажи наличной валюты населению
Сбер оценил объем новых китайских инвестпроектов в России в 2 трлн рублей
[Общество]
Депутат Милонов заявил, что получил звание лейтенанта
Суд на три месяца приостановил работу золотодобытчиков, загрязняющих реки в Кузбассе
Блогер Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Геворкян рассказали о задержании
[Происшествия]
3 сентября движение по Крымскому мосту было временно приостановлено
7 сентября военные прибыли к мест падения БПЛА в Ростове-на Дону возле штаба ЮВО
10 сентября у берегов Крыма сбили восемь дронов