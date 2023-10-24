Дайджест новостей на 24 октября
[В мире]
15 октября Израиль дал воду в сектор Газа под давлением США
В США подготовят закон о применении армии в случае войны Израиля с Ираном
Бундесвер перебросил спецподразделения на Кипр для помощи в эвакуации граждан ФРГ
Тайвань зафиксировал приближение 32 летательных аппаратов и 9 кораблей КНР
[Внешняя политика]
С Путиным в Китай поедут представители финансового и энергетического блоков
20 сентября в Нагорном Карабахе погибли российские военные
24 сентября премьер-министр Армении объявил о пересмотре структуры безопасности Армении
28 сентября российские миротворцы завершили эвакуацию пострадавших при взрыве в Степанокерте
[Внутренняя политика]
Путин обсудил с командиром ЧВК «Вагнер» формирование добровольческих подразделений
16 сентября суд на три месяца продлил арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму
Депутат Госдумы предложил «как-то уничтожить» 20% россиян
В Госдуме ответили на вопрос, будет ли осенью мобилизация в России
[Экономика]
Долги по авансам из федерального бюджета достигли 14 трлн рублей
Российский магазин приложений Rustore запустил монетизацию приложений в юанях для разработчиков из Китая
Выдачи потребительских кредитов в августе впервые превысили 700 млрд рублей
Центробанк назвал причину роста зарплат в России
[Общество]
Умер известный экономист и профессор МГУ Александр Бузгалин
Профсоюзы назвали основные нарушения трудовых прав женщин в России
Около 15 миллионов россиян находятся в депрессии
В Минспорте заявили, что более 100 российских спортсменов сменили гражданство
[Происшествия]
31 августа Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Воскресенским районом Подмосковья
1 сентября число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в 4,5 раза
1 сентября два дрона атаковали атомоград Курчатов
2 сентября число поврежденных от обстрела ВСУ домов в поселке Уразово Белогородской области выросло до 29