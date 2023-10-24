Главная Рубрики События 2023 Октябрь Дайджест новостей на 24 октября

Дайджест новостей на 24 октября

 

Дайджест новостей на 24 октября

 

[В мире]

 

15 октября Израиль дал воду в сектор Газа под давлением США

 

В США подготовят закон о применении армии в случае войны Израиля с Ираном

 

Бундесвер перебросил спецподразделения на Кипр для помощи в эвакуации граждан ФРГ

 

Тайвань зафиксировал приближение 32 летательных аппаратов и 9 кораблей КНР

 

[Внешняя политика]

 

С Путиным в Китай поедут представители финансового и энергетического блоков

 

20 сентября в Нагорном Карабахе погибли российские военные

 

24 сентября премьер-министр Армении объявил о пересмотре структуры безопасности Армении

 

28 сентября российские миротворцы завершили эвакуацию пострадавших при взрыве в Степанокерте

 

[Внутренняя политика]

 

Путин обсудил с командиром ЧВК «Вагнер» формирование добровольческих подразделений

 

16 сентября суд на три месяца продлил арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

 

Депутат Госдумы предложил «как-то уничтожить» 20% россиян

 

В Госдуме ответили на вопрос, будет ли осенью мобилизация в России

 

[Экономика]

 

Долги по авансам из федерального бюджета достигли 14 трлн рублей

 

Российский магазин приложений Rustore запустил монетизацию приложений в юанях для разработчиков из Китая

 

Выдачи потребительских кредитов в августе впервые превысили 700 млрд рублей

 

Центробанк назвал причину роста зарплат в России

 

[Общество]

 

Умер известный экономист и профессор МГУ Александр Бузгалин

 

Профсоюзы назвали основные нарушения трудовых прав женщин в России

 

Около 15 миллионов россиян находятся в депрессии

 

В Минспорте заявили, что более 100 российских спортсменов сменили гражданство

 

[Происшествия]

 

31 августа Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Воскресенским районом Подмосковья

 

1 сентября число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в 4,5 раза

 

1 сентября два дрона атаковали атомоград Курчатов

 

2 сентября число поврежденных от обстрела ВСУ домов в поселке Уразово Белогородской области выросло до 29

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
24-10-2023 События, , 53
Дайджест новостей на 19 октября
  См. также  
 
 
 