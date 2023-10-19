Дайджест новостей на 19 октября
[В мире]
Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан
Китай призвал США немедленно отказался от поставок вооружений Тайваню
Китай объявил о приостановке импорта морепродуктов из Японии
Белоруссия денонсировала соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной
Швейцария хочет укрепить сотрудничество с НАТО из-за конфликта на Украине
В Саудовской Аравии введут китайский язык во всех школах
[Внешняя политика]
Молдавского посла вызвали в российский МИД
В Госдуме призвали заморозить западные активы в пользу России
ЕС признал беспрецедентное падение торгового обмена с Россией
Посол КНР заявил, что Китай и РФ достигли плодотворных результатов в области образования
Китай ввел запрет на ввоз мяса птицы с четырех российских птицефабрик
[Внутренняя политика]
Минюст признал иноагентом главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова
[Экономика]
«Вкусно – и точка» может открыть рестораны в Хэйхэ
Где теперь хранят валюту россияне
Долги по зарплатам в России: почему они резко сократились?
[Происшествия]
Аэропорт Пскова 30 августа не обслуживал гражданские рейсы
Лесной пожар в Геленжике. Главное
31 августа в трех московских аэропортах задержали 32 рейса
[Наука]
Индийский аппарат «Викрам» совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны
Американские ученые рассказали о создании вакцины от алкоголизма
[Культура]
Умер итальянский певец Тото Кутуньо