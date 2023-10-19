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Дайджест новостей на 19 октября

 

Дайджест новостей на 19 октября

 

[В мире]

 

Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

 

Китай призвал США немедленно отказался от поставок вооружений Тайваню

 

Китай объявил о приостановке импорта морепродуктов из Японии

 

Белоруссия денонсировала соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной

 

Швейцария хочет укрепить сотрудничество с НАТО из-за конфликта на Украине

 

В Саудовской Аравии введут китайский язык во всех школах

 

[Внешняя политика]

 

Молдавского посла вызвали в российский МИД

 

В Госдуме призвали заморозить западные активы в пользу России

 

ЕС признал беспрецедентное падение торгового обмена с Россией

 

Посол КНР заявил, что Китай и РФ достигли плодотворных результатов в области образования

 

Китай ввел запрет на ввоз мяса птицы с четырех российских птицефабрик

 

[Внутренняя политика]

 

Минюст признал иноагентом главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова

 

[Экономика]

 

«Вкусно – и точка» может открыть рестораны в Хэйхэ

 

Где теперь хранят валюту россияне

 

Долги по зарплатам в России: почему они резко сократились?

 

[Происшествия]

 

Аэропорт Пскова 30 августа не обслуживал гражданские рейсы

 

Лесной пожар в Геленжике. Главное

 

31 августа в трех московских аэропортах задержали 32 рейса

 

[Наука]

 

Индийский аппарат «Викрам» совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны

Американские ученые рассказали о создании вакцины от алкоголизма

 

[Культура]

 

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

 

 

Рабкор.ру
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19-10-2023 События, , 40
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