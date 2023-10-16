Дайджест новостей на 16 октября
[В мире]
По данным ООН 123 тысячи палестинцев покинули свои дома в секторе Газа
9 октября число погибших в Израиле превысило 800 человек
15 октября Израиль нанес удары по аэропорту Алеппо в Сирии
15 августа в Аргентине запретили экспорт мяса в попытке сдержать цены на внутреннем рынке
16 августа власти Стамбула объявили, что запас воды остался на два месяца
Китайская индустрия аутсортинга услуг продемонстрировала уверенный рост в январе–июле 2023 года
Минобороны Японии готовит рекордный военный бюджет на $5 млрд
В Иране не будут задерживать гражданок моложе 18 лет республики без хиджаба
В БРИКС в 2024 году войдут шесть новых стран
[Внешняя политика]
Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой аппарата «Чандраян-3» на Луну
Лавров обсудил со своим армянским коллегой Мирзояном ситуацию в Карабахе
США в два раза нарастили закупку урана из России
Москва, Пекин и Манила заключили соглашение о совместной работе над транспортным проектом
[Внутренняя политика]
25 августа Минюст расширил список иноагентов
В Госдуму внесут проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства
Маркетплейсы будут штрафовать за торговлю нелегальными товарами
Минтранс расширил правила перевозок пассажиров на поездах
[Экономика]
Около 40% опрошенных автовладельцев готовы использовать б/у запчасти при ремонте машин
Платежная система «Мир» введет отложенную оплату за такси и заказы на маркетплейсах
В июле и августе произошло резкое подорожание машин
Три авиакомпании согласовали с Минтрансом выделение средств ФНБ на переоформление самолетов из иностранной собственности в российскую
[Происшествия]
27 августа беспилотник врезался в жилой дом в Курске
28 августа силы ПВО в районе Люберец сбили беспилотник, летевший по направлению к Москве
29 августа в Тульской области сбили два украинских беспилотника
30 августа в здании следственного комитета в Брянске произошел взрыв
[Протесты]
26 августа в Тель-Авиве прошел очередной митинг против судебной реформы
28 в Нигере прошла демонстрация против присутствия французских военных
[Пенсии]
В ЛДПР предложили дать надбавку к пенсии работникам оборонных предприятий
Пенсионеры Подмосковья автоматически получили доплату к пенсии
[Образование]
Спрос на учебники по арабскому и китайскому языкам аномально скакнул
[ Культура]
Филиал Третьяковской галереи в Самаре откроется до конца 2023 года