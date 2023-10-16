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Дайджест новостей на 16 октября

 

Дайджест новостей на 16 октября

 

[В мире]

 

По данным ООН 123 тысячи палестинцев покинули свои дома в секторе Газа

 

9 октября число погибших в Израиле превысило 800 человек

 

15 октября Израиль нанес удары по аэропорту Алеппо в Сирии

 

15 августа в Аргентине запретили экспорт мяса в попытке сдержать цены на внутреннем рынке

 

16 августа власти Стамбула объявили, что запас воды остался на два месяца

 

Китайская индустрия аутсортинга услуг продемонстрировала уверенный рост в январе–июле 2023 года

 

Минобороны Японии готовит рекордный военный бюджет на $5 млрд

 

В Иране не будут задерживать гражданок моложе 18 лет республики без хиджаба 

 

В БРИКС в 2024 году войдут шесть новых стран

 

[Внешняя политика]

 

Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой аппарата «Чандраян-3» на Луну

 

Лавров обсудил со своим армянским коллегой Мирзояном ситуацию в Карабахе

 

США в два раза нарастили закупку урана из России

 

Москва, Пекин и Манила заключили соглашение о совместной работе над транспортным проектом

 

[Внутренняя политика]

 

25 августа Минюст расширил список иноагентов

 

В Госдуму внесут проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

 

Маркетплейсы будут штрафовать за торговлю нелегальными товарами

 

Минтранс расширил правила перевозок пассажиров на поездах

 

[Экономика]

 

Около 40% опрошенных автовладельцев готовы использовать б/у запчасти при ремонте машин

 

Платежная система «Мир» введет отложенную оплату за такси и заказы на маркетплейсах

 

В июле и августе произошло резкое подорожание машин

 

Три авиакомпании согласовали с Минтрансом выделение средств ФНБ на переоформление самолетов из иностранной собственности в российскую

 

[Происшествия]

 

27 августа беспилотник врезался в жилой дом в Курске

 

28 августа силы ПВО в районе Люберец сбили беспилотник, летевший по направлению к Москве

 

29 августа в Тульской области сбили два украинских беспилотника

 

30 августа в здании следственного комитета в Брянске произошел взрыв

 

[Протесты]

 

26 августа в Тель-Авиве прошел очередной митинг против судебной реформы

 

28 в Нигере прошла демонстрация против присутствия французских военных

 

[Пенсии]

 

В ЛДПР предложили дать надбавку к пенсии работникам оборонных предприятий

 

Пенсионеры Подмосковья автоматически получили доплату к пенсии

 

[Образование]

 

Спрос на учебники по арабскому и китайскому языкам аномально скакнул

 

[ Культура]

 

Филиал Третьяковской галереи в Самаре откроется до конца 2023 года

Рабкор.ру
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16-10-2023 События, , 10
Дайджест новостей на 9 октября
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