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Дайджест новостей на 9 октября

 

Дайджест новостей на 9 октября

 

[В мире]

 

ХАМАС начал войну с Израилем. Главное

 

Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов

 

В Латвии отзывают из отпусков пограничников для усиления охраны границы с Белоруссией

 

Лукашенко заявил, что военное сотрудничество Белоруссии с Китаем не направлено против третьих стран

 

[Внешняя политика]

 

Консул КНР считает, что китайские визы для россиян в перспективе могут отменить

 

Екатеринбург и китайский Чэнду стали городами-побратимами

 

«Яндекс» блокировали в Казахстане из-за угрозы информбезопасности

 

[Внутренняя политика]

 

Володин назвал Россию крупной экономикой Европе в условиях санкций

 

Путин поручил рассмотреть рассмотреть льготы работодателям при трудоустройстве школьников

 

В отношении математика Азата Мифтахова возбудили дело о призывах к терроризма

 

[Экономика]

 

Сбербанк повысил ставки по ипотеке с 22 августа

 

Минфин прогнозирует инфляцию в конце года на уровне 6%

 

Спрос на черную икру в Москве вырос вопреки снижению ее продаж по России

 

[Общество]

 

Роскомнадзор открыл форму жалоб на ЛГБТ-контент

 

Росстат опубликовать оценку показателей расслоения доходов населения доходов населения РФ по десятипроцентным группам

 

Альфа-банк нашел нового амбассадора вместо Ивана Урганта

 

[Происшествия]

 

25 августа во Владивостоке в результате циклона 70 тысяч жителей остались без света

 

26 августа Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

 

27 августа силы ПВО уничтожили два дрона над Брянской и Курской областями

 

[Образование]

 

В учебнике истории для 5–9-х классов пересмотрят понятие «империя»

 

[Наука]

 

19 августа «Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации на борту «Луны-25»

 

[Культура]

 

14 августа специалисты завершили обследование «Троицы» Рублева

Рабкор.ру
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9-10-2023 События, , 11
Дайджест новостей на 2 октября
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