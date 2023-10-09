Дайджест новостей на 9 октября
[В мире]
ХАМАС начал войну с Израилем. Главное
Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов
В Латвии отзывают из отпусков пограничников для усиления охраны границы с Белоруссией
Лукашенко заявил, что военное сотрудничество Белоруссии с Китаем не направлено против третьих стран
[Внешняя политика]
Консул КНР считает, что китайские визы для россиян в перспективе могут отменить
Екатеринбург и китайский Чэнду стали городами-побратимами
«Яндекс» блокировали в Казахстане из-за угрозы информбезопасности
[Внутренняя политика]
Володин назвал Россию крупной экономикой Европе в условиях санкций
Путин поручил рассмотреть рассмотреть льготы работодателям при трудоустройстве школьников
В отношении математика Азата Мифтахова возбудили дело о призывах к терроризма
[Экономика]
Сбербанк повысил ставки по ипотеке с 22 августа
Минфин прогнозирует инфляцию в конце года на уровне 6%
Спрос на черную икру в Москве вырос вопреки снижению ее продаж по России
[Общество]
Роскомнадзор открыл форму жалоб на ЛГБТ-контент
Росстат опубликовать оценку показателей расслоения доходов населения доходов населения РФ по десятипроцентным группам
Альфа-банк нашел нового амбассадора вместо Ивана Урганта
[Происшествия]
25 августа во Владивостоке в результате циклона 70 тысяч жителей остались без света
26 августа Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве
27 августа силы ПВО уничтожили два дрона над Брянской и Курской областями
[Образование]
В учебнике истории для 5–9-х классов пересмотрят понятие «империя»
[Наука]
19 августа «Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации на борту «Луны-25»
[Культура]
14 августа специалисты завершили обследование «Троицы» Рублева