Дайджест новостей на 2 октября
[В мире]
Украина внесла группу компаний Alibaba в список «спонсоров войны»
Премьер Латвии объявил об уходе в отставку
Китай решительно осуждает решение США организовать «транзитную остановку» для главы администрации Тайваня
Китай опубликовал доклад о соблюдении США требований ВТО
[Внешняя политика]
Верховный представитель ЕС по иностранным делам назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»
Экспорт Японии в России в июле вырос на 25%, импорт упал на 69,6%
Китай в январе–июле увеличил импорт нефти, СПГ и трубопроводного газа из РФ
Китай работает над открытием прямого рейса до Казани
[Внутренняя политика]
25 августа в Приморье ввели режим ЧС федерального характера
Путин призвал Центральный банк усилить контроль над оттоком капитала
Голикова заявила, что фонды оплаты труда бюджетников увеличат на 30,7 миллиарда рублей
Стадион имени Исинбаевой в Махачкале решили переименовать в «Труд»
[Экономика]
Экс-завод Volswagen в РФ будет выпускать модели нескольких брендов
Производство беспилотников «Лотосник» запустили в Астраханской области
Грузоперевозчики попросили ввести регулирование цен на дизель
ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам
[Общество]
Четверть россиян работают в одной компании более 10 лет
Во время обыска силовики убили кошку пенсионера, писавшего антивоенные комментарии. Пенсионера Тахира Арсланова приговорили к трем годам колонии
Исследование показало, когда россияне чувствуют себя отдохнувшими в отпуске
Верховный суд разрешил увольнять сотрудников, выпивших на рабочем месте
[Происшествия]
23 августа российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве
24 августа губернатор Брянской области заявил об обстреле ВСУ поселка Белая Березка
25 августа в Минобороны заявили о том, что силы ПВУ уничтожили ракету С-200 над Калужской областью
25 августа Минобороны сообщило об уничтожении 42 беспилотников в Крыму
[Протесты]
19 августа десятки тысяч израильтян вновь вышли на антиправительственный митинг
[Наука]
В Китае создали первую в мире детальную карту горных пород Луны
[Культура]
Китай запустит общенациональное обследование объектов культурного наследия