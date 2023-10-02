Главная Рубрики События 2023 Октябрь 02 Дайджест новостей на 2 октября

Дайджест новостей на 2 октября

 

Дайджест новостей на 2 октября

 

[В мире]

 

Украина внесла группу компаний Alibaba в список «спонсоров войны»

 

Премьер Латвии объявил об уходе в отставку

 

Китай решительно осуждает решение США организовать «транзитную остановку» для главы администрации Тайваня

 

Китай опубликовал доклад о соблюдении США требований ВТО

 

[Внешняя политика]

 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»

 

Экспорт Японии в России в июле вырос на 25%, импорт упал на 69,6%

 

Китай в январе–июле увеличил импорт нефти, СПГ и трубопроводного газа из РФ

 

Китай работает над открытием прямого рейса до Казани

 

[Внутренняя политика]

 

25 августа в Приморье ввели режим ЧС федерального характера

 

Путин призвал Центральный банк усилить контроль над оттоком капитала

 

Голикова заявила, что фонды оплаты труда бюджетников увеличат на 30,7 миллиарда рублей

 

Стадион имени Исинбаевой в Махачкале решили переименовать в «Труд»

 

[Экономика]

 

Экс-завод Volswagen в РФ будет выпускать модели нескольких брендов

 

Производство беспилотников «Лотосник» запустили в Астраханской области

 

Грузоперевозчики попросили ввести регулирование цен на дизель

 

ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам

 

[Общество]

 

Четверть россиян работают в одной компании более 10 лет

 

Во время обыска силовики убили кошку пенсионера, писавшего антивоенные комментарии. Пенсионера Тахира Арсланова приговорили к трем годам колонии

 

Исследование показало, когда россияне чувствуют себя отдохнувшими в отпуске

 

Верховный суд разрешил увольнять сотрудников, выпивших на рабочем месте

 

[Происшествия]

 

23 августа российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве

 

24 августа губернатор Брянской области заявил об обстреле ВСУ поселка Белая Березка

 

25 августа в Минобороны заявили о том, что силы ПВУ уничтожили ракету С-200 над Калужской областью

 

25 августа Минобороны сообщило об уничтожении 42 беспилотников в Крыму

 

[Протесты]

 

19 августа десятки тысяч израильтян вновь вышли на антиправительственный митинг

 

[Наука]

 

В Китае создали первую в мире детальную карту горных пород Луны

 

[Культура]

 

Главные выставки осени

 

Китай запустит общенациональное обследование объектов культурного наследия

Рабкор.ру
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2-10-2023 События, , 72
Дайджест новостей на 28 сентября
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