Главная Рубрики События 2023 Сентябрь 28 Дайджест новостей на 28 сентября

Дайджест новостей на 28 сентября

 

Дайджест новостей на 28 сентября

 

[В мире]

 

Канада расширила санкции против Белоруссии

 

10 августа соседние с Нигером страны решили привести в готовность резервные части

 

ЕС готовит санкции против Нигера

 

[Внешняя политика]

 

Министр обороны Китая отметил интенсивный диалог с Россией

 

Пограничный город Хуньчунь принял первые безвизовые тургруппы из России

 

Сайт российского телеканала «Царьград» заблокировали в Казахстане за «пропаганду экстремизма»

 

[Внутренняя политика]

 

Мэр Москвы заявил, что почти 45 тысяч москвичей сражаются в зоне СВО

 

Путин поручил перейти от проверок бизнеса к профилактике

 

В Ростовской области создадут реестр предприятии, пострадавших от обстрела ВСУ

 

[Экономика]

 

Птицефабрики столкнулись с острым дефицитом кадров

 

Японский ритейлер Uniqlo прекратил бизнес в России

 

Фармкомпания MSD прекратит поставки в Россию востребованного препарата от гепатита С

 

[Общество]

 

Сталин стал только третьим по полярности политическим лидером прошлого

 

Сколько работников сталкивалось с харрасментом

 

Спрос на визы в КНР у бизнес-турстов из РФ превзошел востребованность шенгена

 

[Происшествия]

 

20 августа беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске, есть пострадавшие

 

20 августа в Панинском районе Воронежской области введен режим ЧС из-за сибирской язвы

 

22 августа Минобороны РФ сообщило о перехвате четырех БПЛА в Московской и Брянской областях

 

[Экология]

 

Загрязнение воздуха может способствовать росту устойчивости к антибиотикам

 

[Наука]

 

Хабаровский край запросит у китайской стороны копии архивных документов

 

[Культура]

 

Мастера из КНР воссоздадут панно для Китайского зала в Екатерининском дворце Царского Села

Рабкор.ру
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28-9-2023 События, , 35
Дайджест новостей на 25 сентября
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