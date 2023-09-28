Дайджест новостей на 28 сентября
[В мире]
Канада расширила санкции против Белоруссии
10 августа соседние с Нигером страны решили привести в готовность резервные части
ЕС готовит санкции против Нигера
[Внешняя политика]
Министр обороны Китая отметил интенсивный диалог с Россией
Пограничный город Хуньчунь принял первые безвизовые тургруппы из России
Сайт российского телеканала «Царьград» заблокировали в Казахстане за «пропаганду экстремизма»
[Внутренняя политика]
Мэр Москвы заявил, что почти 45 тысяч москвичей сражаются в зоне СВО
Путин поручил перейти от проверок бизнеса к профилактике
В Ростовской области создадут реестр предприятии, пострадавших от обстрела ВСУ
[Экономика]
Птицефабрики столкнулись с острым дефицитом кадров
Японский ритейлер Uniqlo прекратил бизнес в России
Фармкомпания MSD прекратит поставки в Россию востребованного препарата от гепатита С
[Общество]
Сталин стал только третьим по полярности политическим лидером прошлого
Сколько работников сталкивалось с харрасментом
Спрос на визы в КНР у бизнес-турстов из РФ превзошел востребованность шенгена
[Происшествия]
20 августа беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске, есть пострадавшие
20 августа в Панинском районе Воронежской области введен режим ЧС из-за сибирской язвы
22 августа Минобороны РФ сообщило о перехвате четырех БПЛА в Московской и Брянской областях
[Экология]
Загрязнение воздуха может способствовать росту устойчивости к антибиотикам
[Наука]
Хабаровский край запросит у китайской стороны копии архивных документов
[Культура]
Мастера из КНР воссоздадут панно для Китайского зала в Екатерининском дворце Царского Села