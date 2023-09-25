Дайджест новостей на 25 сентября
[В мире]
Китай потребовал убрать филиппинский корабль от спорных островов
7 августа ООН призвала Баку восстановить передвижение по Лачинскому коридору
В Стамбуле такси и общественный транспорт подорожали в полтора раза
Президент Сербии назвал Украину дружественной страной
[Внешняя политика]
В НАТО допустили прием Украины в альянс в обмен на ее территориальные уступки России
Китай резко нарастил отправку грузов в Россию через сухой порт Сиань
В Алжире может появиться Русский дом
Министр обороны КНР принял участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности
[Внутренняя политика]
22 августа Сергей Суровикин освобожден от должности главкома ВКС
ЛДПР представила на ПМЭФ политический цифровой алгоритм «Жириновский»
Силовики смогут получать данные с электронных устройств до решения суда
Владимир Путин поручил запретить полицейским штрафовать бизнесменов за некоторые нарушения
[Экономика]
Производитель Jacobs приостановит продажи ряда брендов в РФ
Министерство обороны заявило, что в конце года в России может появиться смартфон, заменяющий зарубежные аналоги
Облигации в разы обогнали акции по притоку средств россиян
Доля просроченных займов достигла прошлогоднего пика
[Общество]
Министр сельского хозяйства Республики Коми уехал в США и попросил политическое убежище. Теперь он работает дальнобойщиком
Молодежь в России стала потреблять меньше продуктов питания
«Газпром-Медиа» решил полностью ликвидировать «Эхо Москвы»
Перепись показала рост числа одиночек в России
[Происшествия]
На адвоката Алексея Журавлева было совершено нападение
16 августа над Калужской областью сбили три беспилотника
17 августа в Приморье число эвакуированных из зоны подтопления превысила 5 тысяч человек
18 августа над Москвой сбили беспилотник
[Протесты]
12 августа у французской военной базы в Нигере прошла манифестация
12 августа в Тель-Авиве вновь прошел многотысячный антиправительственный митинг
[Образование]
В Госдуме предложили привлекать к наставничеству пенсионеров
[Культура]
В Новосибирской области открылся интенсив «Архипелаг 2023»