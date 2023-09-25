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Дайджест новостей на 25 сентября

 

Дайджест новостей на 25 сентября

 

[В мире]

 

Китай потребовал убрать филиппинский корабль от спорных островов

 

7 августа ООН призвала Баку восстановить передвижение по Лачинскому коридору

 

В Стамбуле такси и общественный транспорт подорожали в полтора раза

 

Президент Сербии назвал Украину дружественной страной

 

[Внешняя политика]

 

В НАТО допустили прием Украины в альянс в обмен на ее территориальные уступки России

 

Китай резко нарастил отправку грузов в Россию через сухой порт Сиань

 

В Алжире может появиться Русский дом

 

Министр обороны КНР принял участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности

 

[Внутренняя политика]

 

22 августа Сергей Суровикин освобожден от должности главкома ВКС

 

ЛДПР представила на ПМЭФ политический цифровой алгоритм «Жириновский»

 

Силовики смогут получать данные с электронных устройств до решения суда

 

Владимир Путин поручил запретить полицейским штрафовать бизнесменов за некоторые нарушения

 

[Экономика]

 

Производитель Jacobs приостановит продажи ряда брендов в РФ

 

Министерство обороны заявило, что в конце года в России может появиться смартфон, заменяющий зарубежные аналоги

 

Облигации в разы обогнали акции по притоку средств россиян

 

Доля просроченных займов достигла прошлогоднего пика

 

[Общество]

 

Министр сельского хозяйства Республики Коми уехал в США и попросил политическое убежище. Теперь он работает дальнобойщиком

 

Молодежь в России стала потреблять меньше продуктов питания

 

«Газпром-Медиа» решил полностью ликвидировать «Эхо Москвы»

 

Перепись показала рост числа одиночек в России

 

[Происшествия]

 

На адвоката Алексея Журавлева было совершено нападение

 

16 августа над Калужской областью сбили три беспилотника

 

17 августа в Приморье число эвакуированных из зоны подтопления превысила 5 тысяч человек

 

18 августа над Москвой сбили беспилотник

 

[Протесты]

 

12 августа у французской военной базы в Нигере прошла манифестация

 

12 августа в Тель-Авиве вновь прошел многотысячный антиправительственный митинг

 

[Образование]

 

В Госдуме предложили привлекать к наставничеству пенсионеров

 

[Культура]

 

В Новосибирской области открылся интенсив «Архипелаг 2023»

Рабкор.ру
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25-9-2023 События, , 58
Дайджест новостей на 21 сентября
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