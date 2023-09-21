Главная Рубрики События 2023 Сентябрь 21 Дайджест новостей на 21 сентября

Дайджест новостей на 21 сентября

 

Дайджест новостей на 21 сентября

 

[В мире]

 

6 августа трое полицейских получили сроки за действия во время волнений в Узбекистане

 

Пентагон заявил о поддержке Филиппин, осудив действия Пекина

 

Филиппины передали Китаю протест из-за инцидента в спорных водах

 

[Внешняя политика]

 

19 сентября в Баку заявили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе

 

20 сентября власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня и роспуске армии

 

19 августа власти ЮАР заявили, что Путин не поедет на саммит БРИКС, где ему грозит арест

 

Китай призвал Японию прекратить вмешиваться в ход совместного китайско-российского морского патрулирования

 

Россия и Китай построят первую в мире трансграничную канатную дорогу

 

[Внутренняя политика]

 

Вице-спикер Государственной Думы предложил ввести обязательное страхование капремонта на пять лет

 

Минобороны РФ заказало партию автомобилей «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс»

 

Мэр Уссурийска заявил об отсутствии помощи затопленному городу

 

[Экономика]

 

Выпуск машин на бывшем заводе Volkswagen могут начать до конца года

 

Putin Team откроет магазины в Китае, Индии и ОАЭ

 

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries выходит на рынок Китая

 

[Общество]

 

Задержанный за поджог военкомата на Урале объяснил

 

Почти половина опрошенных россиян положительно относятся к трудовой миграции

 

15 августа «Кинопоиск» дважды за день оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ

 

[Происшествия]

 

14 августа на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

 

14 августа на Камчатке нашли предмет, похожий на мину «Лепесток»

 

15 августа произошел взрыв и пожар на АЗС в Махачкале

 

[Протесты]

 

8 августа полиция провела задержания протестующих у здания правительства в Ереване

 

[Пенсии]

 

В Госдуме предложили индексировать пенсии некоторым работающим пенсионерам

 

[Культура]

 

В Калуге музей мусора убрал из экспозиции «iКону»

Рабкор.ру
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21-9-2023 События, , 70
Дайджест новостей на 14 сентября
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