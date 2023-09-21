Дайджест новостей на 21 сентября
[В мире]
6 августа трое полицейских получили сроки за действия во время волнений в Узбекистане
Пентагон заявил о поддержке Филиппин, осудив действия Пекина
Филиппины передали Китаю протест из-за инцидента в спорных водах
[Внешняя политика]
19 сентября в Баку заявили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе
20 сентября власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня и роспуске армии
19 августа власти ЮАР заявили, что Путин не поедет на саммит БРИКС, где ему грозит арест
Китай призвал Японию прекратить вмешиваться в ход совместного китайско-российского морского патрулирования
Россия и Китай построят первую в мире трансграничную канатную дорогу
[Внутренняя политика]
Вице-спикер Государственной Думы предложил ввести обязательное страхование капремонта на пять лет
Минобороны РФ заказало партию автомобилей «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс»
Мэр Уссурийска заявил об отсутствии помощи затопленному городу
[Экономика]
Выпуск машин на бывшем заводе Volkswagen могут начать до конца года
Putin Team откроет магазины в Китае, Индии и ОАЭ
Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries выходит на рынок Китая
[Общество]
Задержанный за поджог военкомата на Урале объяснил
Почти половина опрошенных россиян положительно относятся к трудовой миграции
15 августа «Кинопоиск» дважды за день оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ
[Происшествия]
14 августа на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла
14 августа на Камчатке нашли предмет, похожий на мину «Лепесток»
15 августа произошел взрыв и пожар на АЗС в Махачкале
[Протесты]
8 августа полиция провела задержания протестующих у здания правительства в Ереване
[Пенсии]
В Госдуме предложили индексировать пенсии некоторым работающим пенсионерам
[Культура]
В Калуге музей мусора убрал из экспозиции «iКону»