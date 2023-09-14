Главная Рубрики События 2023 Сентябрь 14 Дайджест новостей на 14 сентября

Дайджест новостей на 14 сентября

 

Дайджест новостей на 14 сентября

 

[В мире]

 

Власти Китая выделили 1 млрд юаней на поддержку населения водозадерживающих зон

 

Мали лишила французский язык статуса официального государственного языка

 

4 августа в Нигере отменили комендантский час

 

6 августа Китай призвал Филлипины прекратить деятельность у островов Наньша

 

[Внешняя политика]

 

МИД выразил Японии протест из-за вмешательства во внутренние дела России

 

Япония выразила протест против решения России о налоговом соглашении

 

В Москве официально открыт Китайский визовый сервисный центр 

 

Россия стала лидером по числу военных учений с Китаем за последние 10 лет

 

[Внутренняя политика]

 

Интервью Павла Кудюкина о текущих событиях

 

Путин подписал закон, расширяющий доступность процедуры банкротства

 

Чиновники начали получать смартфоны на базе отечественной операционной системы «Аврора»

 

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов

 

[Экономика]

 

Xiaomi стала запрещать установку Telegram на смартфоны в Китае

 

Российских дилеров отключили от программного обеспечения Mercdes-Benz

 

14 августа курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей

 

Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых 15 августа 2023 года

 

[Общество]

 

Российских офицеров впервые с начала СВО судят за нарушение правил боевого дежурства

 

Профсоюз сообщил об уходе на больничный 37 машинистов метро Москвы из-за переработок

 

12 августа блогера-трансгендера Андрея Петрова задержали в аэропорту Домодедово

 

Роскомнадзор сообщил, что не ограничивал работу Google

 

[Происшествия]

 

Генпрокуратура намерена разобраться с массовыми отключениями электроэнергии а Дагестане

 

10 августа на подлете к Курску сбили два беспилотника ВСУ

 

12 августа Минобороны сообщило о второй за день попытке удара по Крымскому мосту

 

13 августа в Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

 

[Протесты]

 

14 августа в Дагестане перекрыли трассу из-за отключений воды

 

4 августа в Нигере студенты вышли на митинг против иностранного вмешательства

 

5 августа в индийском штате Манипур в столкновениях убили трех человек

 

5 августа израильтяне вновь вышли на антиправительственный митинг

Рабкор.ру
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14-9-2023 События, , 30
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