Дайджест новостей на 14 сентября
[В мире]
Власти Китая выделили 1 млрд юаней на поддержку населения водозадерживающих зон
Мали лишила французский язык статуса официального государственного языка
4 августа в Нигере отменили комендантский час
6 августа Китай призвал Филлипины прекратить деятельность у островов Наньша
[Внешняя политика]
МИД выразил Японии протест из-за вмешательства во внутренние дела России
Япония выразила протест против решения России о налоговом соглашении
В Москве официально открыт Китайский визовый сервисный центр
Россия стала лидером по числу военных учений с Китаем за последние 10 лет
[Внутренняя политика]
Интервью Павла Кудюкина о текущих событиях
Путин подписал закон, расширяющий доступность процедуры банкротства
Чиновники начали получать смартфоны на базе отечественной операционной системы «Аврора»
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов
[Экономика]
Xiaomi стала запрещать установку Telegram на смартфоны в Китае
Российских дилеров отключили от программного обеспечения Mercdes-Benz
14 августа курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей
Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых 15 августа 2023 года
[Общество]
Российских офицеров впервые с начала СВО судят за нарушение правил боевого дежурства
Профсоюз сообщил об уходе на больничный 37 машинистов метро Москвы из-за переработок
12 августа блогера-трансгендера Андрея Петрова задержали в аэропорту Домодедово
Роскомнадзор сообщил, что не ограничивал работу Google
[Происшествия]
Генпрокуратура намерена разобраться с массовыми отключениями электроэнергии а Дагестане
10 августа на подлете к Курску сбили два беспилотника ВСУ
12 августа Минобороны сообщило о второй за день попытке удара по Крымскому мосту
13 августа в Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
[Протесты]
14 августа в Дагестане перекрыли трассу из-за отключений воды
4 августа в Нигере студенты вышли на митинг против иностранного вмешательства
5 августа в индийском штате Манипур в столкновениях убили трех человек
5 августа израильтяне вновь вышли на антиправительственный митинг