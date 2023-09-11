Главная Рубрики События 2023 Сентябрь 11 Дайджест новостей на 11 сентября

Дайджест новостей на 11 сентября

 

Дайджест новостей на 11 сентября

 

[В мире]

 

В МИД Китая прокомментировал планы США по вооружению Тайваня

 

В Молдавии провели обыски в офисе оппозиционной партии «Возрождение»

 

Глава МИД Армении обсудил с Боррелем ситуацию в Карабахе

 

Мятежники Нигера сформировали переходное правительство

 

Китай решительно осуждает визит японского политика на Тайвань

 

МИД КНР выступил против введенных США ограничений на американские инвестиции в Китай

 

[Внутренняя политика]

 

Россиянам разъяснили, за какие медуслуги придется доплачивать с 1 сентября

 

Платная скорая: юрист об оплате вызова, когда нет угрозы жизни

 

Мордовия первой из регионов РФ запретила пропаганду абортов

 

В Госдуме предложили запретить гороскопы и карты таро

 

4 августа председатель комитета Государственной Думы по обороне заявил, что новой мобилизацией «и не пахнет»

 

Путин подписал закон о блокировке средств попавших под санкции иностранцев

 

Совет Федерации одобрил вооружение Росгвардии тяжелой военной техникой

 

Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

 

Екатерину Лахтикову не допустили до выборов в Екатеринбурга

 

Госдума расширила доступность внесудебной процедуры банкротства граждан

 

В России предложили считать рабочим время, потраченное на дорогу

 

Лидер ЛДПР направил в кабмин законопроект о переходе на четырехдневку для многодетных семей

 

[Культура]

 

Выставку «Новой академии» Тимура Новикова в Государственном Русском музее не открыли под предлогом несоответствия госзаданию

 

«Троица» Рублева не покинет Центр Грабаря, пока не будет создана специальная капсула

 

Интервью с новым директором Государственного музея архитектуры им. Щусева

 

«Комикс-Миссия»: как конкурсная выставка превратилась в нечто большее

 

Китайскую живопись как форму медиации представлена на выставке в Калининграде

 

Музеи Германии возвращают себе конфискованные нацистами произведения

 

 

Рабкор.ру
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11-9-2023 События, , 21
Дайджест новостей на 7 сентября
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