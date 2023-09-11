Дайджест новостей на 11 сентября
[В мире]
В МИД Китая прокомментировал планы США по вооружению Тайваня
В Молдавии провели обыски в офисе оппозиционной партии «Возрождение»
Глава МИД Армении обсудил с Боррелем ситуацию в Карабахе
Мятежники Нигера сформировали переходное правительство
Китай решительно осуждает визит японского политика на Тайвань
МИД КНР выступил против введенных США ограничений на американские инвестиции в Китай
[Внутренняя политика]
Россиянам разъяснили, за какие медуслуги придется доплачивать с 1 сентября
Платная скорая: юрист об оплате вызова, когда нет угрозы жизни
Мордовия первой из регионов РФ запретила пропаганду абортов
В Госдуме предложили запретить гороскопы и карты таро
4 августа председатель комитета Государственной Думы по обороне заявил, что новой мобилизацией «и не пахнет»
Путин подписал закон о блокировке средств попавших под санкции иностранцев
Совет Федерации одобрил вооружение Росгвардии тяжелой военной техникой
Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет
Екатерину Лахтикову не допустили до выборов в Екатеринбурга
Госдума расширила доступность внесудебной процедуры банкротства граждан
В России предложили считать рабочим время, потраченное на дорогу
Лидер ЛДПР направил в кабмин законопроект о переходе на четырехдневку для многодетных семей
[Культура]
Выставку «Новой академии» Тимура Новикова в Государственном Русском музее не открыли под предлогом несоответствия госзаданию
«Троица» Рублева не покинет Центр Грабаря, пока не будет создана специальная капсула
Интервью с новым директором Государственного музея архитектуры им. Щусева
«Комикс-Миссия»: как конкурсная выставка превратилась в нечто большее
Китайскую живопись как форму медиации представлена на выставке в Калининграде
Музеи Германии возвращают себе конфискованные нацистами произведения