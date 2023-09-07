Главная Рубрики События 2023 Сентябрь 07 Дайджест новостей на 7 сентября

Дайджест новостей на 7 сентября

 

Дайджест новостей на 7 сентября

 

[В мире]

 

1 августа Франция начала эвакуировать сограждан из Нигера

 

В МИД Индонезии вызвали посла Швеции из-за осквернения Корана

 

1 августа МИД Польши обвинил Белоруссию в нарушении воздушного пространства страны

 

Новые власти Нигера передали руководство регионами в руки военных

 

[Внешняя политика]

 

Товарооборот России и Китая в январе-июле вырос на 36,5%

 

[Внутренняя политика]

 

Нейросеть «Жириновский» может стать членом ЛДПР

 

Госдума поддержала повышение предельного возраста для пребывания в запасе до 55 лет

 

Комитет Госдумы поддержал идею Минфина о налоговых послаблениях для личных фондов обеспеченных россиян

 

Министр здравоохранения заявил, что продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена

 

Подключение к электросетям для населения многократно подорожало на фоне отмены льгот

 

Вице-премьер Чернышенко поручил Минэкономразвития создать оперативный штаб по искусственному интеллекту

 

Госдума одобрила налоговые послабления для состоятельных россиян

 

Минздрав разработал проект по учету препаратов для абортов в аптеках

 

Министр здравоохранения назвал «порочной практикой» стремление женщин строить карьеру, откладывая деторождение

 

В Минздраве обещали подумать над запретом делать аборты в частных клиниках

 

В Думу внесен законопроект о реальных сроках за пропаганду идеологию экстремизма

 

В России могут аннулировать брак из-за смены пола одного из супругов

 

Власти оценили стоимость восстановления Крымского моста минимум в 1 млрд рублей

 

Власти решили не повышать призывной возраст с 18 лет

 

Госдума приняла закон о налогообложении для работающих из-за границы

 

Путин повысил предельные сроки пребывания в запасе на пять лет

 

Госдума поддержала запрет на регистрацию на части сайтов по иностранному e-mail

 

Губернатор Евгений Куйвашев предложил повысить тарифы ЖКХ в Свердловской области до 15%

 

[Экономика]

 

Российская денежная единица летом вошла в тройку слабейших в мире

 

МИА «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию «Эхо Москвы»

 

[Происшествия]

 

9 августа произошел взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

 

[Протесты]

 

В ходе протестов в Сенегале после ареста оппозиционера погибли два человека

 

[Пенсии]

 

В России произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам

 

[Культура]

 

14 июля Международный фестиваль искусств «Славянский базар» торжественно открылся в Витебске

 

14 июля Николая Дроздова госпитализировали

 

19 июля икону «Троица» Рублева упаковали в ящик для транспортировки и унесли из храма Христа Спасителя

 

В Псковской области снимут российско-китайский фильм «Красный шелк»

Рабкор.ру
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7-9-2023 События, , 51
Дайджест новостей на 28 августа
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