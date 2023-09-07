Дайджест новостей на 7 сентября

[В мире]

1 августа Франция начала эвакуировать сограждан из Нигера

В МИД Индонезии вызвали посла Швеции из-за осквернения Корана

1 августа МИД Польши обвинил Белоруссию в нарушении воздушного пространства страны

Новые власти Нигера передали руководство регионами в руки военных

[Внешняя политика]

Товарооборот России и Китая в январе-июле вырос на 36,5%

[Внутренняя политика]

Нейросеть «Жириновский» может стать членом ЛДПР

Госдума поддержала повышение предельного возраста для пребывания в запасе до 55 лет

Комитет Госдумы поддержал идею Минфина о налоговых послаблениях для личных фондов обеспеченных россиян

Министр здравоохранения заявил, что продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена

Подключение к электросетям для населения многократно подорожало на фоне отмены льгот

Вице-премьер Чернышенко поручил Минэкономразвития создать оперативный штаб по искусственному интеллекту

Госдума одобрила налоговые послабления для состоятельных россиян

Минздрав разработал проект по учету препаратов для абортов в аптеках

Министр здравоохранения назвал «порочной практикой» стремление женщин строить карьеру, откладывая деторождение

В Минздраве обещали подумать над запретом делать аборты в частных клиниках

В Думу внесен законопроект о реальных сроках за пропаганду идеологию экстремизма

В России могут аннулировать брак из-за смены пола одного из супругов

Власти оценили стоимость восстановления Крымского моста минимум в 1 млрд рублей

Власти решили не повышать призывной возраст с 18 лет

Госдума приняла закон о налогообложении для работающих из-за границы

Путин повысил предельные сроки пребывания в запасе на пять лет

Госдума поддержала запрет на регистрацию на части сайтов по иностранному e-mail

Губернатор Евгений Куйвашев предложил повысить тарифы ЖКХ в Свердловской области до 15%

[Экономика]

Российская денежная единица летом вошла в тройку слабейших в мире

МИА «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию «Эхо Москвы»

[Происшествия]

9 августа произошел взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

[Протесты]

В ходе протестов в Сенегале после ареста оппозиционера погибли два человека

[Пенсии]

В России произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам

[Культура]

14 июля Международный фестиваль искусств «Славянский базар» торжественно открылся в Витебске

14 июля Николая Дроздова госпитализировали

19 июля икону «Троица» Рублева упаковали в ящик для транспортировки и унесли из храма Христа Спасителя

В Псковской области снимут российско-китайский фильм «Красный шелк»