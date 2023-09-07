Дайджест новостей на 7 сентября
[В мире]
1 августа Франция начала эвакуировать сограждан из Нигера
В МИД Индонезии вызвали посла Швеции из-за осквернения Корана
1 августа МИД Польши обвинил Белоруссию в нарушении воздушного пространства страны
Новые власти Нигера передали руководство регионами в руки военных
[Внешняя политика]
Товарооборот России и Китая в январе-июле вырос на 36,5%
[Внутренняя политика]
Нейросеть «Жириновский» может стать членом ЛДПР
Госдума поддержала повышение предельного возраста для пребывания в запасе до 55 лет
Комитет Госдумы поддержал идею Минфина о налоговых послаблениях для личных фондов обеспеченных россиян
Министр здравоохранения заявил, что продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена
Подключение к электросетям для населения многократно подорожало на фоне отмены льгот
Вице-премьер Чернышенко поручил Минэкономразвития создать оперативный штаб по искусственному интеллекту
Госдума одобрила налоговые послабления для состоятельных россиян
Минздрав разработал проект по учету препаратов для абортов в аптеках
Министр здравоохранения назвал «порочной практикой» стремление женщин строить карьеру, откладывая деторождение
В Минздраве обещали подумать над запретом делать аборты в частных клиниках
В Думу внесен законопроект о реальных сроках за пропаганду идеологию экстремизма
В России могут аннулировать брак из-за смены пола одного из супругов
Власти оценили стоимость восстановления Крымского моста минимум в 1 млрд рублей
Власти решили не повышать призывной возраст с 18 лет
Госдума приняла закон о налогообложении для работающих из-за границы
Путин повысил предельные сроки пребывания в запасе на пять лет
Госдума поддержала запрет на регистрацию на части сайтов по иностранному e-mail
Губернатор Евгений Куйвашев предложил повысить тарифы ЖКХ в Свердловской области до 15%
[Экономика]
Российская денежная единица летом вошла в тройку слабейших в мире
МИА «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию «Эхо Москвы»
[Происшествия]
9 августа произошел взрыв на заводе в Сергиевом Посаде
[Протесты]
В ходе протестов в Сенегале после ареста оппозиционера погибли два человека
[Пенсии]
В России произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам
[Культура]
14 июля Международный фестиваль искусств «Славянский базар» торжественно открылся в Витебске
14 июля Николая Дроздова госпитализировали
19 июля икону «Троица» Рублева упаковали в ящик для транспортировки и унесли из храма Христа Спасителя
В Псковской области снимут российско-китайский фильм «Красный шелк»