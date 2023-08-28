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Дайджест новостей на 28 августа

 

Дайджест новостей на 28 августа

 

[В мире]

 

Китай будет бороться с манипулированием ценами в пострадавших от наводнений регионах

 

Президент Франции подписал рекордный военный бюджет

 

[Внешняя политика]

 

В Казахстане предложили запретить товары с символами Z, V и ЧВК «Вагнер»

 

Песков ответил на вопрос, стремится ли Россия получить больше территорий

 

В Китае сообщили о росте товарооборота с Россией на 36,5% с начала года

 

[Внутренняя политика]

 

Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборты

 

Генпрокуратура признала нежелательной в России «Новую газету Европа»

 

В Госдуме изменят правила опеки над приемными детьми после смерти мальчика из Екатеринбурга

 

Минфин предложил разрешить иностранным банкам открывать филиалы в России

 

Роспотребнадзор создал группу по улучшению реагирования на жалобы по работе маркетплейсов

 

СМИ узнали об идее Минфина снизить госрасходы бюджета на 10%

 

Губернатор Гладков оценил стоимость восстановления Белгородской области

 

Володин анонсировал принятие решения Госдумой в течение июля о запрете на смену пола

 

Общественная палата хочет отправлять бездомных на работу

 

Сотрудники ГИБДД смогут ограничивать право уклонистов садиться за руль

 

14 июля замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции

 

Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

 

[Экономика]

 

Россияне взяли рекордный объем кредитов второй месяц подряд

 

[Общество]

 

1 августа сотрудники Минэкономики работали удаленно после атаки БПЛА на башню «Москва-Сити»

 

Силовики пришли с обысками в минздав Самарской области

 

Пенсионер, который пытался поджечь военкомат во Всеволожске покончил с собой

 

[Образование]

 

Проректора  РАНХиГС Максима Назарова задержали и обвинили в мошенничестве

 

Вице-премьер Трутнев пообещал заменить проректоров вузов, где нет патриотических кружков

 

[Культура]

 

12 июля умер писатель Милан Кундера

Рабкор.ру
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28-8-2023 События, , 394
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