Дайджест новостей на 28 августа
[В мире]
Китай будет бороться с манипулированием ценами в пострадавших от наводнений регионах
Президент Франции подписал рекордный военный бюджет
[Внешняя политика]
В Казахстане предложили запретить товары с символами Z, V и ЧВК «Вагнер»
Песков ответил на вопрос, стремится ли Россия получить больше территорий
В Китае сообщили о росте товарооборота с Россией на 36,5% с начала года
[Внутренняя политика]
Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборты
Генпрокуратура признала нежелательной в России «Новую газету Европа»
В Госдуме изменят правила опеки над приемными детьми после смерти мальчика из Екатеринбурга
Минфин предложил разрешить иностранным банкам открывать филиалы в России
Роспотребнадзор создал группу по улучшению реагирования на жалобы по работе маркетплейсов
СМИ узнали об идее Минфина снизить госрасходы бюджета на 10%
Губернатор Гладков оценил стоимость восстановления Белгородской области
Володин анонсировал принятие решения Госдумой в течение июля о запрете на смену пола
Общественная палата хочет отправлять бездомных на работу
Сотрудники ГИБДД смогут ограничивать право уклонистов садиться за руль
14 июля замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции
Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля
[Экономика]
Россияне взяли рекордный объем кредитов второй месяц подряд
[Общество]
1 августа сотрудники Минэкономики работали удаленно после атаки БПЛА на башню «Москва-Сити»
Силовики пришли с обысками в минздав Самарской области
Пенсионер, который пытался поджечь военкомат во Всеволожске покончил с собой
[Образование]
Проректора РАНХиГС Максима Назарова задержали и обвинили в мошенничестве
Вице-премьер Трутнев пообещал заменить проректоров вузов, где нет патриотических кружков
[Культура]
12 июля умер писатель Милан Кундера