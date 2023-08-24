Дайджест новостей на 24 августа
[В мире]
30 июля соседи Нигера выдвинули ультиматум мятежникам и пригрозили вторжением
1 августа в западной части Пекина из-за ливней эвакуировали население
Можно ли попасть в рейтинг Forbes без десятизначной суммы
Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия
[Внешняя политика]
1 августа Песков заявил, что угроза Москве от ударов беспилотников очевидна
Безвизовый режим для туристических групп с Китаем открылся пока только «в одну сторону»
Китай направил своего представителя на консультации по Украине в Джидде
Россия готова оперативно разобраться с инцидентом с гражданином Китая на границе
[Внутренняя политика]
В разбившемся в Тверской области 23 августа самолете среди пассажиров значился Евгений Пригожин
Правительство поддержало поправки об уголовном наказании уклонистов от мобилизации
16 июня Матвиенко заявила, то власти не допустят повторения «грабительской приватизации» 1990-х
Путин заявил, что виновный в поджоге Корана отбывать наказание в мусульманском регионе России
В Госдуму внесут законопроект об отмене НДФЛ для лиц с доходом меньше 30 тысяч
Кадров осудил акцию мусульман в Москве
В Госдуме раскрыли, когда возможна новая волна частичной мобилизации
[Экономика]
В Россию привезли электромобиль BYD, который стоит в два раза дороже, чем в Китае
В России заработал закон о цифровом рубле
Производитель кофе Jacobs до конца года выведет с российского рынка зарубежные бренды
В промышленности усиливается проблема кадрового дефицита
[Общество]
Интервью с социологом Анной Очкиной
Суд оштрафовал «ТВ-3» за распространение ЛГБТ-пропаганды
Патриарх Кирилл заявил, что не согласен с Марксом в экономическом вопросе
Суд в Петербурге оштрафовал рэпера Oxxxymiron на 40 тыс. рублей
[Происшествия]
1 августа Москва была атакована беспилотниками, один вновь попал в небоскреб в «Москва-Сити»
6 августа Собянин сообщил о попытке прорыва на Москву беспилотника
6 августа у пляжа в Севастополе нашли морскую мину
6 августа на севере Крыма в районе Чонгарского моста произошло ЧП
[Пенсии]
Путин разрешил сотрудникам ФСИН досрочно выходить на пенсию
[Наука]
В Китае первый полет совершил летающий автомобиль GOVE
[Культура]
В Горках Ленинских открылась выставка о Зинаиде Морозовой
Третьяковская галерея реставрирует гигантскую декорацию по эскизам Николая Рериха
О выставке о вдове Саввы Мамонтова в усадьбе «Горки Ленинские»