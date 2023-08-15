Главная Рубрики События 2023 Август 15 Дайджест новостей на 15 августа

Дайджест новостей на 15 августа

 

Дайджест новостей на 15 августа

 

[В мире]

 

Что известно про госпереворот в Нигере

 

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Нигеру

 

Власти Грузии оценили потери от прекращения турпотока из России в $1 млрд

 

[Внешняя политика]

 

МИД России пообещал жесткий ответ за дар по Таганрогу

 

Бизнесмены из РФ продолжают тратить крупные суммы в Британии

 

Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке своей военной техники в Россию

 

[Внутренняя политика]

 

2 августа добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие

 

В Белгородской области гражданам раздают оружие – реакция Кремля

 

Суд ХМАО призвал право военкоматов мобилизовать граждан с бронью

 

[Экономика]

 

Долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 млрд рублей

 

Приложение Тинькофф-банка удалено из Google Play

 

Свердловский арбитраж запретил Ericsson судиться с «Мотивом» в Стокгольме

 

[Общество]

 

На школьника из Екатеринбурга пожаловались из-за подрыва дома в игре Minecraft

 

В МВД сообщили об 99-процентной раскрываемости убийств в России

 

Блогер из Самары объяснила, зачем «трогала» грудь статуи «Родина-мать» в Волгограде

 

[Происшествия]

 

30 июля в 50-этажном здании «Москва-Сити» произошел взрыв

 

30 июля в Брянской области произошел взрыв в здании полиции

 

30 июля губернатор Ростовской области подтвердил падение БПЛА под Таганрогом

 

[Протесты]

 

15 июля в Тель-Авиве прошел митинг против судебной реформы 

 

19  июля полиция Израиле применила водометы для разгона протестующих

 

19 июля сотрудники Би-би-си в Каире провели забастовку, требуя повысить зарплату

 

[Образование]

 

В Госдуме рекомендовали принять в первом чтении проект о трудовом воспитании школьников

 

[Культура]

 

Интервью с реставратором Пушкинского музея Наталией Синицыной

 

Мемориальная доска Анны Ахматовой пропала со стены бывшего СИЗО «Кресты»

Рабкор.ру
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15-8-2023 События, , 74
Дайджест новостей на 11 августа
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