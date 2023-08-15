Дайджест новостей на 15 августа
[В мире]
Что известно про госпереворот в Нигере
Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Нигеру
Власти Грузии оценили потери от прекращения турпотока из России в $1 млрд
[Внешняя политика]
МИД России пообещал жесткий ответ за дар по Таганрогу
Бизнесмены из РФ продолжают тратить крупные суммы в Британии
Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке своей военной техники в Россию
[Внутренняя политика]
2 августа добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие
В Белгородской области гражданам раздают оружие – реакция Кремля
Суд ХМАО призвал право военкоматов мобилизовать граждан с бронью
[Экономика]
Долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 млрд рублей
Приложение Тинькофф-банка удалено из Google Play
Свердловский арбитраж запретил Ericsson судиться с «Мотивом» в Стокгольме
[Общество]
На школьника из Екатеринбурга пожаловались из-за подрыва дома в игре Minecraft
В МВД сообщили об 99-процентной раскрываемости убийств в России
Блогер из Самары объяснила, зачем «трогала» грудь статуи «Родина-мать» в Волгограде
[Происшествия]
30 июля в 50-этажном здании «Москва-Сити» произошел взрыв
30 июля в Брянской области произошел взрыв в здании полиции
30 июля губернатор Ростовской области подтвердил падение БПЛА под Таганрогом
[Протесты]
15 июля в Тель-Авиве прошел митинг против судебной реформы
19 июля полиция Израиле применила водометы для разгона протестующих
19 июля сотрудники Би-би-си в Каире провели забастовку, требуя повысить зарплату
[Образование]
В Госдуме рекомендовали принять в первом чтении проект о трудовом воспитании школьников
[Культура]
Интервью с реставратором Пушкинского музея Наталией Синицыной
Мемориальная доска Анны Ахматовой пропала со стены бывшего СИЗО «Кресты»