Дайджест новостей на 11 августа
[В мире]
В Британии согласились на повышение зарплаты после забастовок
Ливия объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейших месторождениях
Минобороны Сербии обвинило Турцию в вооружении Косово
Европейцы оказались беднее жителей почти любого штата США
[Внешняя политика]
Национальный суд Франции признал право уклонистов из России на получение статуса беженцев
Китай сообщил о повреждении консульства во время удара по Одессе
Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
Чем платят за экспорт из России в разных частях мира
[Внутренняя политика]
21 июля силовики задержали Игоря Стрелкова
Суд отправил Стрелкова в СИЗО до 18 сентября
Бывшего «народного губернатора» ДНР Павла Губарева задержали у здания суда после ареста Стрелкова
Госдума увеличила штраф за неявку в военкомат
[Экономика]
Как доходы России от экспорта нефти пали почти вдвое
Греф ответил на предложение ЦБ отменить комиссию за переводы из Сбербанка
Более половины российских компаний пожаловались на бесполезных сотрудников
Число самозанятых подростков растет
[Общество]
ВЦИОМ выяснил, что россияне считают главной национальной целью
В отношении Владимира Квачкова возбуждено административное дело за дискредитацию армии
Суд отпустил на свободу обвиняемого в педофилии
Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали за взятку
[Происшествия]
22 июля в ТЦ «Времена года» в Москве прорвало трубу с горячей водой
28 июля в Таганроге прогремел сильный взрыв
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал взрыв в Таганроге
28 июля на заводе по переработке нефти в Самаре произошел взрыв
[Протесты]
21 июля мусульмане вышли на стихийный митинг в центре Москвы
13 июля крупнейший профсоюз Британии присоединился к забастовкам работников
13 июля протестующие заблокировали крупнейшее месторождение нефти в Ливии
15 июля в Париже и пригородах за ночь зарегистрировали 62 поджога
[Пенсии]
Эксперты РАНХиГС оценили результат введения накопительной пенсии в России
Минфин назвал результатом накопительной пенсии отказ от патернализма
[Культура]
Эпицентр взрыва ракеты в Таганроге пришелся на художественный музей
На алтайском курорте Манжерок планируют создать музей Николая Рериха