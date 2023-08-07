Главная Рубрики События 2023 Август 07 Дайджест новостей на 7 августа

Дайджест новостей на 7 августа

 

Дайджест новостей на 7 августа

 

[Внешняя политика]

 

Власти Ирана призвали Россию уважать территориальную целостность Украины

 

Страны «Большой семерки» заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется

 

Вице-премьер Чернышенко заявил о готовности России к безвизовым поездкам туристических групп из КНР

 

Украина начнет считать идущие в порты России корабли перевозчиками военных грузов

 

22 июня министр труда заявил, что все регионы к 1 июля примут программы повышения рождаемости

 

Госдума разрешит жителям новых регионов временно не платить кредиты

 

В Госдуму внесут законопроект об отмене НДФЛ для лиц с доходом меньше 30 тысяч

 

[Внутренняя политика]

 

Росфинмониторинг внес социолога Бориса Кагарлицкого, признанного иноагентом в России, в перечень экстремистов и террористов

 

Путин подписал закон о задержаниях за нарушение режима военного положения

 

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за русофобию

 

Верховный суд объяснил, что иноагенты не могут быть наблюдателями на выборах

 

Золотов анонсировал появление у Росгвардии танков

 

В Госдуму внесли законопроект о корпоративном волонтерстве

 

22 июня министр труда заявил, что все регионы к 1 июля примут программы повышения рождаемости

 

Госдума разрешит жителям новых регионов временно не платить кредиты

 

[Экономика]

 

Новым главой «Данон Россия» стал зампред правительства Чечни и племянник Кадырова

 

[Общество]

 

12 июля суд оштрафовал «Фонбет ТВ» на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ

 

13 июля онлайн-кинотеатр Ivi оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ

 

15 июля суд арестовал экс-сотрудника ФСБ Полякова по делу о вымогательстве

 

15 июля Собчак и Симоньян прокомментировали задержание подозреваемых в покушении на них

 

Эксперты-международники о том, пугает ли их НАТО

 

Подавляющее большинство россиян хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю

 

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева открестилась от воинского звания и назвала себя «человеком мира»

 

[Наука]

 

Интервью Роберта Нигматуллина руководителя Института океанологии РАН о состоянии науки

 

Интервью доцента Института стран Азии и Африки Марии Семенюк

 

[Образование]

 

Минобрнауки возьмет на себя финансирование стажировок студентов-востоковедов

 

[Культура]

 

Шанхайский исторический музей и Государственный исторический музей подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве

 

На аукционе нашлись потерянные работы Ильи Репина

 

Что не так с американским фильтром про «Тетрис»? Правдивая история игры Пажитнова

 

На кинофестивале в Шанхае признан лучшим короткометражный фильм из России

Рабкор.ру
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7-8-2023 События, , 40
Дайджест новостей на 3 августа
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