Дайджест новостей на 7 августа
[Внешняя политика]
Власти Ирана призвали Россию уважать территориальную целостность Украины
Страны «Большой семерки» заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Вице-премьер Чернышенко заявил о готовности России к безвизовым поездкам туристических групп из КНР
Украина начнет считать идущие в порты России корабли перевозчиками военных грузов
22 июня министр труда заявил, что все регионы к 1 июля примут программы повышения рождаемости
Госдума разрешит жителям новых регионов временно не платить кредиты
В Госдуму внесут законопроект об отмене НДФЛ для лиц с доходом меньше 30 тысяч
[Внутренняя политика]
Росфинмониторинг внес социолога Бориса Кагарлицкого, признанного иноагентом в России, в перечень экстремистов и террористов
Путин подписал закон о задержаниях за нарушение режима военного положения
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за русофобию
Верховный суд объяснил, что иноагенты не могут быть наблюдателями на выборах
Золотов анонсировал появление у Росгвардии танков
В Госдуму внесли законопроект о корпоративном волонтерстве
22 июня министр труда заявил, что все регионы к 1 июля примут программы повышения рождаемости
Госдума разрешит жителям новых регионов временно не платить кредиты
[Экономика]
Новым главой «Данон Россия» стал зампред правительства Чечни и племянник Кадырова
[Общество]
12 июля суд оштрафовал «Фонбет ТВ» на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ
13 июля онлайн-кинотеатр Ivi оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ
15 июля суд арестовал экс-сотрудника ФСБ Полякова по делу о вымогательстве
15 июля Собчак и Симоньян прокомментировали задержание подозреваемых в покушении на них
Эксперты-международники о том, пугает ли их НАТО
Подавляющее большинство россиян хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева открестилась от воинского звания и назвала себя «человеком мира»
[Наука]
Интервью Роберта Нигматуллина руководителя Института океанологии РАН о состоянии науки
Интервью доцента Института стран Азии и Африки Марии Семенюк
[Образование]
Минобрнауки возьмет на себя финансирование стажировок студентов-востоковедов
[Культура]
Шанхайский исторический музей и Государственный исторический музей подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве
На аукционе нашлись потерянные работы Ильи Репина
Что не так с американским фильтром про «Тетрис»? Правдивая история игры Пажитнова
На кинофестивале в Шанхае признан лучшим короткометражный фильм из России