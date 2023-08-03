Дайджест новостей на 3 августа
[В мире]
Премьер Таиланда объявил об уходе из политики
В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение священных книг
Коммунисты и социалисты Молдавии инициировали вотум недоверия правительству
[Внешняя политика]
15 июля в ЮАР сообщили об отказе России отправить Лаврова на саммит БРИКС вместо Путина
Координационный центр ООН заявил, что за время действия зерновой сделки не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями
США введут санкции против Киргизии за помощь России в обходе ограничений
19 июля стало известно, что Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи
В Токио назвали прискорбным закон о Дне победы над милитаристской Японией
РФ будет рассматривать следующие на Украину суда в Черном море как потенциально опасные
Грызлов сообщил, что Москва передала Киеву ноту о прекращении действия зерновой сделки
17 июля МИД РФ заявил, что Москва отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре
[Внутренняя политика]
Набиуллина предупредила о риске возврата к плановой экономике
Флаги России, СССР и Российской империи подняли над Лахта-центром
На портале Госуслуг появилась возможность сняться с воинского учета
Площадь деревни переселенцев из-за рубежа в Подмосковье достигнет 27 га
В России до конца года испытают вход в интернет по паспорту
Как шли политические дискуссии на экономическом форуме в Петербурге
Помощнику Путина Мединскому хватило семи минут на изучение Ельцин Центра
Минпромторг отказался от идеи регулировать маркетплейсы в России
[Экономика]
Заводы автокомпонентов в России могут остановиться
Миру грозит дефицит апельсинового сока в 2023 году
За год с начала спецоперации спрос на курьеров и таксистов в Свердловской области взлетел на 273%
Долг «Почты России» составил 133 млрд рублей по итогам 2022 года
[Общество]
На гендиректора «Яндекса» составили протокол за ЛГБТ-информирование детей
«Кинопоиск» оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ
Экс-директор шахты «Листвяжная» в Кузбассе получил два года колонии по делу о взятках
Запретят ли в России импортные ИВЛ
Как украинский конфликт вызвал всплеск подростковой преступности
Басманный суд заочно арестовал Владимира Милова по делу о фейках об армии
[Протесты]
8 июля в Париже в акции против насилия полиции приняли участие 2000 человек
11 июля оппозиция Молдавии провела акцию протеста в одежде, похожей на тюремную
[Образование]
Старшеклассникам с сентября 2023 года будут объяснять, почему началась военная операция
[Наука]
МВД объявило в розыск экономиста Константина Сонина
[Культура]
Загадка «невозможной» древнеегипетской скульптуры, похоже, решена
Умер художник-концептуалист Илья Кабаков
Президент Государственного Русского Музея заявил, что крепление сотрудничества между музеями России и Китая будет способствовать сближению народов двух стран