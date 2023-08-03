Главная Рубрики События 2023 Август 03 Дайджест новостей на 3 августа

Дайджест новостей на 3 августа

 

Дайджест новостей на 3 августа

 

[В мире]

 

Премьер Таиланда объявил об уходе из политики

 

В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение священных книг

 

Коммунисты и социалисты Молдавии инициировали вотум недоверия правительству

 

[Внешняя политика]

 

15 июля в ЮАР сообщили об отказе России отправить Лаврова на саммит БРИКС вместо Путина

 

Координационный центр ООН заявил, что за время действия зерновой сделки не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями

 

США введут санкции против Киргизии за помощь России в обходе ограничений

 

19 июля стало известно, что Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

 

В Токио назвали прискорбным закон о Дне победы над милитаристской Японией

 

РФ будет рассматривать следующие на Украину суда в Черном море как потенциально опасные

 

Грызлов сообщил, что Москва передала Киеву ноту о прекращении действия зерновой сделки

 

17 июля МИД РФ заявил, что Москва отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре

 

[Внутренняя политика]

 

Набиуллина предупредила о риске возврата к плановой экономике

 

Флаги России, СССР и Российской империи подняли над Лахта-центром

 

На портале Госуслуг появилась возможность сняться с воинского учета

 

Площадь деревни переселенцев из-за рубежа в Подмосковье достигнет 27 га

 

В России до конца года испытают вход в интернет по паспорту

 

Как шли политические дискуссии на экономическом форуме в Петербурге

 

Помощнику Путина Мединскому хватило семи минут на изучение Ельцин Центра

 

Минпромторг отказался от идеи регулировать маркетплейсы в России

 

[Экономика]

 

Заводы автокомпонентов в России могут остановиться

 

Миру грозит дефицит апельсинового сока в 2023 году

 

За год с начала спецоперации спрос на курьеров и таксистов в Свердловской области взлетел на 273%

 

Долг «Почты России» составил 133 млрд рублей по итогам 2022 года

 

[Общество]

 

На гендиректора «Яндекса» составили протокол за ЛГБТ-информирование детей

 

«Кинопоиск» оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ

 

Экс-директор шахты «Листвяжная» в Кузбассе получил два года колонии по делу о взятках

 

Запретят ли в России импортные ИВЛ

 

Как украинский конфликт вызвал всплеск подростковой преступности

 

Басманный суд заочно арестовал Владимира Милова по делу о фейках об армии

 

[Протесты]

 

8 июля в Париже в акции против насилия полиции приняли участие 2000 человек

 

11 июля оппозиция Молдавии провела акцию протеста в одежде, похожей на тюремную

 

[Образование]

 

Старшеклассникам с сентября 2023 года будут объяснять, почему началась военная операция

 

[Наука]

 

МВД объявило в розыск экономиста Константина Сонина

 

[Культура]

 

Загадка «невозможной» древнеегипетской скульптуры, похоже, решена

 

Умер художник-концептуалист Илья Кабаков

 

Президент Государственного Русского Музея заявил, что крепление сотрудничества между музеями России и Китая будет способствовать сближению народов двух стран

Рабкор.ру
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3-8-2023 События, , 124
Дайджест новостей на 31 июля
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