Дайджест новостей на 31 июля
[В мире]
Генсек НАТО сообщил о согласии Эрдогана на членство Швеции в НАТО
В Киеве заявили о соглашении с Турцией о производстве БПЛА на Украине
[Внешняя политика]
Глава МИД Молдавии заявил, что у него «есть вопросы» к дипмиссии России
10 июля Эрдоган заявил о желании поговорить с Путиным о зерновой сделке
Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд до 30 июня 2024 года
Бойцы ЧВК «Вагнер» инструктировали белорусских военных под Осиповичами
15 июля президент Южной Кореи прибыл с необъявленным визитом на Украину
[Внутренняя политика]
ФСБ возбудило дело об оправдании терроризма против социолога Бориса Кагарлицкого
К активисту из Екатеринбурга пришли с обысками по делу пуублициста Бориса Кагарлицкого
Cуд арестовал Бориса Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма
Путин подписал закон об изъятии загранпаспортов у призванных на военную службу
Госдума приняла законопроект о повышении призывного возраста в России
Минюст отчитался о том, как весь 2022 год боролся с иноагентами
[Экономика]
Компании предупредили о рисках остановки полетов на «кукурузниках» Ан-2
ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в июле 2024 и 2025 годов на 8%
Эксперты выявили редкий «фронтальный подъем» в обрабатывающих отраслях
Число занятых на платформах типа «Яндекс.Такси» и «Авито» превысило 5 млн человек
ЦБ раскрыл роль рубля в в торговле России с Европой, Азией и Америкой
[Общество]
Суд в Москве оштрафовал «Мегафон» на 1 млн рублей по статье о демонстрации ЛГБТ-контента
Мэра из Кузбасса задержали за махинации с жильем для сирот на 117 млн
Девелопер Антон Баков хочет создать в Свердловской области «императорскую» федеральную территорию
Почему продолжительность жизни в России вернулась к доковидному уровню
Полиция Екатеринбурга сорвала дискуссию под названием «Нужна ли нам демократия?»
[Происшествия]
18 июля в Туве четыре пациента с сибирской язвой отказались лечиться
[Культура]
Реставраторы Музеев Московского Кремля закончили работ над царской Алтабасной шапкой из Оружейной палаты
Мизулина призвала пересмотреть алгоритм закрытия нарушающих закон выставок
Выставка «Сокровищница датского короля Кристина IV» открылась в Музеях Московского Кремля