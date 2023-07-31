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Дайджест новостей на 31 июля

 

Дайджест новостей на 31 июля

 

[В мире]

 

Генсек НАТО сообщил о согласии Эрдогана на членство Швеции в НАТО

 

В Киеве заявили о соглашении с Турцией о производстве БПЛА на Украине

 

[Внешняя политика]

 

Глава МИД Молдавии заявил, что у него «есть вопросы» к дипмиссии России

 

10 июля Эрдоган заявил о желании поговорить с Путиным о зерновой сделке

 

Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд до 30 июня 2024 года

 

Бойцы ЧВК «Вагнер» инструктировали белорусских военных под Осиповичами

 

15 июля президент Южной Кореи прибыл с необъявленным визитом на Украину

 

[Внутренняя политика]

 

ФСБ возбудило дело об оправдании терроризма против социолога Бориса Кагарлицкого

 

К активисту из Екатеринбурга пришли с обысками по делу пуублициста Бориса Кагарлицкого

 

Cуд арестовал Бориса Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма

 

Путин подписал закон об изъятии загранпаспортов у призванных на военную службу

 

Госдума приняла законопроект о повышении призывного возраста в России

 

Минюст отчитался о том, как весь 2022 год боролся с иноагентами

 

[Экономика]

 

Компании предупредили о рисках остановки полетов на «кукурузниках» Ан-2

 

ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в июле 2024 и 2025 годов на 8%

 

Эксперты выявили редкий «фронтальный подъем» в обрабатывающих отраслях

 

Число занятых на платформах типа «Яндекс.Такси» и «Авито» превысило 5 млн человек

 

ЦБ раскрыл роль рубля в в торговле России с Европой, Азией и Америкой

 

[Общество]

 

Суд в Москве оштрафовал «Мегафон» на 1 млн рублей по статье о демонстрации ЛГБТ-контента

 

Мэра из Кузбасса задержали за махинации с жильем для сирот на 117 млн

 

Девелопер Антон Баков хочет создать в Свердловской области «императорскую» федеральную территорию

 

Почему продолжительность жизни в России вернулась к доковидному уровню

 

Полиция Екатеринбурга сорвала дискуссию под названием «Нужна ли нам демократия?»

 

[Происшествия]

 

18 июля в Туве четыре пациента с сибирской язвой отказались лечиться

 

[Культура]

 

Реставраторы Музеев Московского Кремля закончили работ над царской Алтабасной шапкой  из Оружейной палаты

 

Мизулина призвала пересмотреть алгоритм закрытия нарушающих закон выставок

 

Выставка «Сокровищница датского короля Кристина IV» открылась в Музеях Московского Кремля

Рабкор.ру
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31-7-2023 События, , 12
На Бориса Кагарлицкого заведено уголовное дело
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