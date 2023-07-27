Главная Рубрики События 2023 Июль 27 На Бориса Кагарлицкого заведено уголовное дело

На Бориса Кагарлицкого заведено уголовное дело

 

На Бориса Кагарлицкого заведено уголовное дело

 

25 июля стало известно, что ФСБ завело уголовное дело в отношении главного редактора канала и сайта «Рабкор», социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом) по делу об оправдании терроризма (205.2 УК РФ). Об этом сообщила адвокат Александра Арчагова Юлия Кузнецова.

У Александра Арчагова в этот же день прошел обыск в связи все с тем же делом. После обыска Александра Арчагова увезли на допрос.

В тот же день обыск произошел у одного из администраторов телеграм-канала «Рабкор» – Артема Ерофонтова из Екатеринбурга. У него изъяли всю технику, после чего увезли на допрос в ФСБ. Обыск и допрос у Артема проходили без участия адвоката.

26 июля в час ночи стало известно, что Бориса Кагарликого этапировали в Сыктывкар. В четверг 27 июля планировалось, что суд рассмотрит меру пресечения.

26 июля утром выяснилось, что накануне обыски проходили у социолога из Пензы  и автора «Рабкора» Анны Очкиной, а также у сотрудника «Рабкора» Валерия.

26 июля два часа дня адвокат Бориса Кагарлицкого Сергей Ерохов сообщил, что «избрание меры пресечения в Сыктывкарском городском суде Республики Коми состоится СЕГОДНЯ В 16.00» и что он физически не успевает попасть в суд. Сыктывкарскй городской суд заключил под стражу Бориса Кагарлицкого до 24 сентября.

           

            Команда «Рабкора» выражает благодарность Михаилу Лобанову (признан в России иноагентом), Евгению Ступину (признан в России иноагентом), Хазби Будунову, Лизе Лазерсон, каналам «Вестник Бури Originals», «алло, макрон», «НЕВОЙНА», «ЭГАЛИТÉ» и другим за поддержку.

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
27-7-2023 События, , , , , , , 6
Дайджест новостей на 24 июля
  См. также  
 
 
 