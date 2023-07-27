На Бориса Кагарлицкого заведено уголовное дело

25 июля стало известно, что ФСБ завело уголовное дело в отношении главного редактора канала и сайта «Рабкор», социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом) по делу об оправдании терроризма (205.2 УК РФ). Об этом сообщила адвокат Александра Арчагова Юлия Кузнецова.

У Александра Арчагова в этот же день прошел обыск в связи все с тем же делом. После обыска Александра Арчагова увезли на допрос.

В тот же день обыск произошел у одного из администраторов телеграм-канала «Рабкор» – Артема Ерофонтова из Екатеринбурга. У него изъяли всю технику, после чего увезли на допрос в ФСБ. Обыск и допрос у Артема проходили без участия адвоката.

26 июля в час ночи стало известно, что Бориса Кагарликого этапировали в Сыктывкар. В четверг 27 июля планировалось, что суд рассмотрит меру пресечения.

26 июля утром выяснилось, что накануне обыски проходили у социолога из Пензы и автора «Рабкора» Анны Очкиной, а также у сотрудника «Рабкора» Валерия.

26 июля два часа дня адвокат Бориса Кагарлицкого Сергей Ерохов сообщил, что «избрание меры пресечения в Сыктывкарском городском суде Республики Коми состоится СЕГОДНЯ В 16.00» и что он физически не успевает попасть в суд. Сыктывкарскй городской суд заключил под стражу Бориса Кагарлицкого до 24 сентября.

Команда «Рабкора» выражает благодарность Михаилу Лобанову (признан в России иноагентом), Евгению Ступину (признан в России иноагентом), Хазби Будунову, Лизе Лазерсон, каналам «Вестник Бури Originals», «алло, макрон», «НЕВОЙНА», «ЭГАЛИТÉ» и другим за поддержку.