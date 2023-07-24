Дайджест новостей на 24 июля
[В мире]
На посольство Белоруссии в Гааге напали неизвестные
Эрдоган заявил, то Украина заслуживает быть членом НАТО
Компания Илона Маска SpaceX стала фактическим монополистом на рынке космических запусков
Польша направила группу из 500 полицейских на защиту границы с Белоруссией
Маск назвал змеенышем Цукенберга из-за запуска аналога Twitter
Эрдоган увязал вступление Швеции в НАТО с принятием Турции в ЕС
[Внешняя политика]
12 июля Эрдоган рассказал об обсуждении предложений Путина по зерновой сделке
13 июля Путин назвал условие, когда Киев не может получить гарантии безопасности
28 июня Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям
Эксперты назвали европейские страны с высоким спросом на IT-специалистов из России
Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем планируют запустить к концу июля
Кремль назвал нарушением договоренностей возвращение на Украину командиров «Азова»
Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина
[Внутренняя политика]
Путин рассказал о встрече с бойцами ЧВК «Вагнер»
Путин подписал закон о приоритете мер пресечения для бизнесменов
13 июня Владимир Путин заявил, что красные линии уже давно пройдены
Дума предложила амнистию сотням тысяч преступников, которые согласятся воевать против Украины
[Экономика]
17 июля курс евро на Московской бирже поднялся до 102 рублей
Дерипаска призвал строить экономику не «по понятиям»
Начался прием заявок на новые торги по продаже имущества «Мотовилихинских заводов»
«Почта России» столкнулась с увольнениями из-за новых правил по ставкам
[Общество]
Женщины из 11 российских регионов попросили вернуть домой мобилизованных мужей
Уссурийский райсуд постановил перевести «шамана» Габышева на более мягкий тип лечения
В Мордовии ряд частных клиник отказывается от абортов, этому примеру готовы следовать другие регионы
Лишенный РПЦ сана священник перешел под юрисдикцию Константинополя
[Происшествия]
14 июля на Уральском электрохимическом комбинате произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана
15 июля ФСБ сообщила о предотвращении покушений на Мргариту Симонян и Ксению Собчак
15 июля в Туапсинском районе Кубани нашли тело пятого пропавшего после потопа
17 июля Крымский мост получил повреждения из-за атаки надводных беспилотников ВСУ
[Протесты]
5 июля протестующие вновь заблокировали главное шоссе Тель-Авива
13 июля профсоюз американских актеров объявил забастовку
[Пенсии]
Военные пенсионеры-контрактники смогут получать пенсию по новому стажу
[Образование]
В Москве создан Центр изучения и тестирования китайского языка «Хуамин»
[Наука]
Китайский ровер нашел следы недавней активности воды на Марсе
Китай готовится к запуску грузового космического корабля «Тяньчжоу-6»
[Культура]
Скульпторы Борис Орлов и Салават Щербаков возмущены реконструкцией Южного речного вокзала