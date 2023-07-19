Онлайн-дискуссия на тему: «Особенности современного империализма и их отражение в СВО»

МУСС проводит онлайн-дискуссию на тему:

«Особенности современного империализма и их отражение в СВО»

21 июля (пятница) в 16.00

Империализм как высшая форма капитализма, зародившись в конце XIX – начале XX вв., прошел несколько стадий развития. Сущность международной политики в период империализма может быть сформулирована, как борьба за глобальное переустройство мира. Сюда включаются захват и удержание имущественных и прочих активов (собственности), а также рынков сбыта влиятельными группами олигархов и представляющими их транснациональными корпорациями. Милитаризация становится ключевой чертой империализма.

В 1970-80-х гг. мировой империализм стал входить в эпоху «глобализации» в ее современной версии, характеризующейся «финансиализацией» и развитием цифровых технологий. «Новое дыхание» глобализованный империализм получил после распада СССР и «социалистического блока». НАТО и США стали безраздельно господствовать на планете. В качестве примеров можно привести войны в бывшей Югославии (1992 г., боснийский конфликт 1995 г. и бомбардировку Сербии в 1999 г.), две операции против Ирака в 1991 и 2003 гг., акции в Афганистане (2001 г.), Ливии (2011 г.) и другие «малые войны».

Столкновения на территории бывшего СССР были отголосками его распада и империалистической экспансии того же времени. Несмотря на «остатки былого величия», Россия заняла место на полупериферии империалистической мир-системы. После 24 февраля 2022 года перед социалистами и коммунистами встал вопрос: Как относиться к СВО? Что это такое? Часть левых восприняла ее как осознанную национально-освободительную борьбу за суверенитет, подающую пример другим странам периферийного развития? Другая часть – как агрессию империалистического государства «второго эшелона» против «элиты» мира? Существуют и другие оценки событий. В этой связи небезынтересно проанализировать реакцию группы БРИКС и развивающихся стран на российско-украинский конфликт.

Мы предлагает обсудить особенности современного империализма и проявление этих особенностей в событиях последних полутора лет.

В дискуссии примут участие наши эксперты:

Абдулов Рафаэль Энварович,

к. э. н., профессор Московской финансово-юридической академии;

Исайчиков Виктор Федорович,

сопредседатель движения «Марксистская платформа», главный редактор журнала «Просвещение»;

Бутко Борис,

активист Организации коммунистов-интернационалистов.

В Н И М А Н И Е !

По просьбе одного из участников мы начинаем дискуссию раньше обычного времени!!!

Совет МУССа приносит Вам извинения за неудобства!

Ссылка на форму для регистрации:

https://muss-event.timepad.ru/event/2506979/

Просьба регистрироваться до вечера 20 июля.

Ссылка на Zoom-конференцию высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефон для справок: 8(909)943-90-76 (Дмитрий)

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