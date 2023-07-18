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Дайджест новостей на 18 июля

 

Дайджест новостей на 18 июля

 

[В мире]

 

Макрон заявил, что потрясен известием об убийстве подростка полицией

 

В Казахстане Нурсултана Назарбаева лишили очередного статуса

 

В аэропорту Кишинева застрелены пограничник и охранник

 

30 июня Эмманюэль Макрон провел заседание оперштаба по борьбе с беспорядками

 

Лукашенко подписал закон о запрете иностранных СМИ в случае недружественных действий

 

В ходе беспорядков во Франции разграблены 250 банков и 200 магазинов

 

[Внешняя политика]

 

МИД России объявил о новых санкциях против Австралии

 

22 июня Белый дом заявил о желании работать с Индией по вопросам России и Украины

 

22 июня глава парламента Молдавии обвинил Россию в попытке помешать евроинтеграции

 

23 июня посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд

 

23 июня Москва выразила протест западной «тройке» из-за планов передать Киеву F-16

 

27 июня премьер-министр Канады Трюдо выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Россией по Арктике

 

[Внутренняя политика]

 

Депутатов «Единой России» подготовили к разговору о мятеже «Вагнера»

 

5 июля арсенал, найденный на обыске в доме Евгения Пригожина, вернули владельцу

 

Власти Ростова-на-Дону не будут взыскивать с ЧВК «Вагнер» 90 млн рублей нанесенного ущерба

 

Путин встречался с Пригожиным в Кремле 29 июня

 

Первый вице-премьер Белоусов заявил о роли России – хранителя традиционных ценностей Запада

 

[Экономика]

 

«Магнит» увеличил лимит выкупа акций нерезидентов в три раза – до 29,8%

 

Свердловскую область наводнил молочный фальсификат

 

ЦБ сообщил о рекордной задолженности россиян по ипотеке

 

[Общество]

 

Основатель 1xBet Сергей Карашков умер в Швейцарии

 

Каждый седьмой россиянин готов уволиться вслед за своим руководителем

 

Как подозреваемые в котрафакте фирмы получали заказы на поставки еды в соцучреждения

 

[Происшествия]

 

10 июля в Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе

 

[Экология]

 

Как под предлогом санкций в России стали экономить на экологии

 

[Образование]

 

Студентов-бюджетников предложили обязать работать 3 года по распределению

 

[Наука]

 

Кадырова наградили медалью за вклад в развитие Курчатовского института

Рабкор.ру
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18-7-2023 События, , 48
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