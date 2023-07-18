Дайджест новостей на 18 июля
[В мире]
Макрон заявил, что потрясен известием об убийстве подростка полицией
В Казахстане Нурсултана Назарбаева лишили очередного статуса
В аэропорту Кишинева застрелены пограничник и охранник
30 июня Эмманюэль Макрон провел заседание оперштаба по борьбе с беспорядками
Лукашенко подписал закон о запрете иностранных СМИ в случае недружественных действий
В ходе беспорядков во Франции разграблены 250 банков и 200 магазинов
[Внешняя политика]
МИД России объявил о новых санкциях против Австралии
22 июня Белый дом заявил о желании работать с Индией по вопросам России и Украины
22 июня глава парламента Молдавии обвинил Россию в попытке помешать евроинтеграции
23 июня посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд
23 июня Москва выразила протест западной «тройке» из-за планов передать Киеву F-16
27 июня премьер-министр Канады Трюдо выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Россией по Арктике
[Внутренняя политика]
Депутатов «Единой России» подготовили к разговору о мятеже «Вагнера»
5 июля арсенал, найденный на обыске в доме Евгения Пригожина, вернули владельцу
Власти Ростова-на-Дону не будут взыскивать с ЧВК «Вагнер» 90 млн рублей нанесенного ущерба
Путин встречался с Пригожиным в Кремле 29 июня
Первый вице-премьер Белоусов заявил о роли России – хранителя традиционных ценностей Запада
[Экономика]
«Магнит» увеличил лимит выкупа акций нерезидентов в три раза – до 29,8%
Свердловскую область наводнил молочный фальсификат
ЦБ сообщил о рекордной задолженности россиян по ипотеке
[Общество]
Основатель 1xBet Сергей Карашков умер в Швейцарии
Каждый седьмой россиянин готов уволиться вслед за своим руководителем
Как подозреваемые в котрафакте фирмы получали заказы на поставки еды в соцучреждения
[Происшествия]
10 июля в Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе
[Экология]
Как под предлогом санкций в России стали экономить на экологии
[Образование]
Студентов-бюджетников предложили обязать работать 3 года по распределению
[Наука]
Кадырова наградили медалью за вклад в развитие Курчатовского института