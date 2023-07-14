Главная Рубрики События 2023 Июль 14 Дайджест новостей на 13 июля

Дайджест новостей на 13 июля

 

Дайджест новостей на 13 июля

 

[В мире]

 

ООН обвинила украинских силовиков в пытках десятков задержанных гражданских

 

В Молдавии расформировали фракцию оппозиционной партии «Шор»

 

24 июня Южная Осетия закрыла границу с Грузией на три дня

 

Илан Шор анонсировал создание теневого правительства в Молдавии

 

Посольство Китая в США выразило протест в связи с арестом граждан КНР

 

Илан Шор сообщил о присоединении к его новому блоку двух политических партий

 

В Пекине ответили на слова Байдена о «колоссальных проблемах» Китая

 

[Внешняя политика]

 

30 июня Дональд Трам заявил, что мятеж Пригожина несколько ослабил Путина и создал предпосылки для переговоров

 

30 июня Лавров описал мятеж Пригожина фразой «не больше, чем передряга»

 

Абрамович хочет, чтобы часть средств от продажи «Челси» пошла россиянам, а не только украинцам

 

Китайский Bank of China ограничил переводы из России в банки ЕС и США

 

Путин разрешил продажу еще одной «дочки» иностранного банка

 

Финляндия перестанет помогать поддержавшим Россию странам

 

В июне поставки российской нефти в Китай резко сократились

 

[Внутренняя политика]

 

24 июня губернатор Воронежской области призвал жителей региона не поддаваться на провокации

 

29 июня СМИ сообщили о задержании генерала Суровикина

 

28 июня зам Суровикина опроверг слухи о своем аресте

 

СМИ сообщили, что Пригожин хотел захватить Шойгу и Герасимова, но ФСБ об этом узнала

 

[Экономика]

 

Пригожин распустил медиахолдинг «Патриот»

 

Сработает ли в России «экономика предложения»?

 

Доходы бюджета России от таможенных пошлин начали снижаться

 

29 июня курс доллара подскочил до максимума с марта 2022 года

 

[Общество]

 

28 июня в Петербурге нашли еще один микроавтобус Пригожина

 

30 июня губернатор Петербурга не увидел возможности изъять имущество Пригожина

 

4 июля Пригожину вернули найденные при обысках 10 млрд рублей

 

На «Иви» составили протокол за распространение информации об ЛГБТ

 

[Происшествия]

 

2 июля более 67 тысяч гектаров леса горели в Магаданской области

 

3 июля в Свердловской области зарегистрировали 17 лесных пожаров

 

3 июля в Химках загорелось здание бывшей мебельной фабрики

 

4 июля в Чечне напали на журналистку «Новой газеты» Милашкину и адвоката Немова

 

[Протесты]

 

28 июня пригород Парижа охватили беспорядки после убийства подростка полицией

 

[Пенсии]

 

Минтруд анонсировал двойную индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах

 

[Культура]

 

Интервью нового генерального директора Третьяковской галереи

 

Путин поручил организовать создание музеев, посвященных СВО

 

[Наука]

 

На мотивацию к работе у высокопродуктивных российских ученых больше влияют ценностные факторы, чем материальные, выяснили в Институте статистических исследований и экономики знаний

 

РФ и Китай подписали программу по развитию сотрудничества в космосе на 2023-2027

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
14-7-2023 События, , 21
Онлайн-дискуссия на тему: «События 24 июня и будущее России»
  См. также  
 
 
 