Дайджест новостей на 13 июля
[В мире]
ООН обвинила украинских силовиков в пытках десятков задержанных гражданских
В Молдавии расформировали фракцию оппозиционной партии «Шор»
24 июня Южная Осетия закрыла границу с Грузией на три дня
Илан Шор анонсировал создание теневого правительства в Молдавии
Посольство Китая в США выразило протест в связи с арестом граждан КНР
Илан Шор сообщил о присоединении к его новому блоку двух политических партий
В Пекине ответили на слова Байдена о «колоссальных проблемах» Китая
[Внешняя политика]
30 июня Дональд Трам заявил, что мятеж Пригожина несколько ослабил Путина и создал предпосылки для переговоров
30 июня Лавров описал мятеж Пригожина фразой «не больше, чем передряга»
Абрамович хочет, чтобы часть средств от продажи «Челси» пошла россиянам, а не только украинцам
Китайский Bank of China ограничил переводы из России в банки ЕС и США
Путин разрешил продажу еще одной «дочки» иностранного банка
Финляндия перестанет помогать поддержавшим Россию странам
В июне поставки российской нефти в Китай резко сократились
[Внутренняя политика]
24 июня губернатор Воронежской области призвал жителей региона не поддаваться на провокации
29 июня СМИ сообщили о задержании генерала Суровикина
28 июня зам Суровикина опроверг слухи о своем аресте
СМИ сообщили, что Пригожин хотел захватить Шойгу и Герасимова, но ФСБ об этом узнала
[Экономика]
Пригожин распустил медиахолдинг «Патриот»
Сработает ли в России «экономика предложения»?
Доходы бюджета России от таможенных пошлин начали снижаться
29 июня курс доллара подскочил до максимума с марта 2022 года
[Общество]
28 июня в Петербурге нашли еще один микроавтобус Пригожина
30 июня губернатор Петербурга не увидел возможности изъять имущество Пригожина
4 июля Пригожину вернули найденные при обысках 10 млрд рублей
На «Иви» составили протокол за распространение информации об ЛГБТ
[Происшествия]
2 июля более 67 тысяч гектаров леса горели в Магаданской области
3 июля в Свердловской области зарегистрировали 17 лесных пожаров
3 июля в Химках загорелось здание бывшей мебельной фабрики
4 июля в Чечне напали на журналистку «Новой газеты» Милашкину и адвоката Немова
[Протесты]
28 июня пригород Парижа охватили беспорядки после убийства подростка полицией
[Пенсии]
Минтруд анонсировал двойную индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах
[Культура]
Интервью нового генерального директора Третьяковской галереи
Путин поручил организовать создание музеев, посвященных СВО
[Наука]
На мотивацию к работе у высокопродуктивных российских ученых больше влияют ценностные факторы, чем материальные, выяснили в Институте статистических исследований и экономики знаний
РФ и Китай подписали программу по развитию сотрудничества в космосе на 2023-2027